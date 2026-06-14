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Eventi | 14 giugno 2026, 09:07

Les Petits Chanteurs de Monaco in concerto alla Cattedrale Notre-Dame-Immaculée

Appuntamento giovedì 25 giugno 2026 con il coro diretto da Pierre Debat. In programma musiche di Bach, Mendelssohn, Fauré, Pergolesi, Saint-Saëns, Casals e Humperdinck

Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco

Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco

Giovedì 25 giugno 2026, dalle ore 19:30 alle 20:30, la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco ospiterà il concerto dei Petits Chanteurs de Monaco, ensemble che si esibisce sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. 

La direzione del concerto sarà affidata a Pierre Debat.

Il programma prevede l’esecuzione di opere di Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Giovanni Battista Pergolesi, Camille Saint-Saëns, Pau Casals ed Engelbert Humperdinck.

L’ingresso è libero e gratuito. L’apertura delle porte è prevista alle ore 19:00.

L’evento è promosso dalla Diocesi di Monaco e si terrà presso la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco.

Redazione

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