Les Petits Chanteurs de Monaco in concerto alla Cattedrale Notre-Dame-Immaculée

Giovedì 25 giugno 2026, dalle ore 19:30 alle 20:30, la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco ospiterà il concerto dei Petits Chanteurs de Monaco, ensemble che si esibisce sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

La direzione del concerto sarà affidata a Pierre Debat.

Il programma prevede l’esecuzione di opere di Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Giovanni Battista Pergolesi, Camille Saint-Saëns, Pau Casals ed Engelbert Humperdinck.

L’ingresso è libero e gratuito. L’apertura delle porte è prevista alle ore 19:00.

L’evento è promosso dalla Diocesi di Monaco e si terrà presso la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco.