Monaco, la dichiarazione per la pesca ricreativa dalla riva diventa digitale su MonGuichet.mc

La dichiarazione obbligatoria per la pesca ricreativa dalla riva è ora disponibile online attraverso la piattaforma MonGuichet.mc. Il nuovo teleservizio consente agli utenti di completare l’intera procedura in modalità digitale, semplificando le formalità amministrative e agevolando al tempo stesso il trattamento delle richieste da parte dell’Amministrazione.

La procedura di dichiarazione obbligatoria è stata introdotta nel 2025 con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo della pesca ricreativa nel Principato di Monaco e di migliorare la conoscenza dei praticanti di questa attività.

La dichiarazione, valida per tre anni, permette ai pescatori ricreativi, sia adulti sia minori, di praticare la pesca all’interno di un quadro regolamentato. Consente inoltre all’Amministrazione di disporre dei recapiti dei praticanti e di informarli in caso di eventuali modifiche della normativa. Lo strumento contribuisce anche a una migliore conoscenza delle pratiche di pesca ricreativa, nell’ottica del monitoraggio dell’attività e della tutela dell’ambiente marino.

Dalla sua introduzione, la misura ha registrato un’ampia adesione da parte degli utenti. Nel corso del 2025 sono state infatti registrate 614 dichiarazioni, mentre dall’inizio del 2026 ne sono già state presentate 190.

Per rispondere alle richieste degli utenti, che avevano espresso il desiderio di poter effettuare la procedura senza doversi recare fisicamente presso gli uffici competenti, il Governo del Principato ha sviluppato un nuovo teleservizio accessibile tramite MonGuichet.mc. Il sistema consente di effettuare l’intera dichiarazione online in pochi clic, senza spostamenti e senza la necessità di presentare documentazione cartacea: https://teleservice.gouv.mc/declaration-peche/.

L’iniziativa rientra nella strategia di semplificazione amministrativa e di modernizzazione dei servizi pubblici promossa dal programma Extended Monaco. Il progetto è stato realizzato congiuntamente dalla Direzione dei Servizi Digitali e dalla Direzione degli Affari Marittimi.