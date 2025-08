Saint-Paul de Vence, il borgo degli artisti si anima ad agosto

Adagiato tra le colline dell’entroterra nizzardo, Saint-Paul de Vence è un piccolo gioiello medievale che incanta da secoli artisti, intellettuali e viaggiatori.

Con le sue viuzze acciottolate, le antiche mura fortificate, le gallerie d’arte e gli atelier che punteggiano ogni angolo, questo villaggio pedonale rappresenta un rifugio di pace e ispirazione a pochi chilometri dalla frenesia della Costa Azzurra.



Abitato stabilmente da una quarantina di persone, Saint-Paul conserva scorci romantici, panorami mozzafiato sulla valle e tesori come la Chapelle du Rosaire, decorata da Henri Matisse.

Ma agosto è il mese perfetto per visitarlo grazie a un calendario di appuntamenti che offre un’immersione nella sua anima più autentica.