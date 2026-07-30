Monaco rafforza la sicurezza antincendio nei locali pubblici dopo il dramma di Crans-Montana

In seguito al tragico incendio avvenuto il giorno di Capodanno nella località svizzera di Crans-Montana, il Governo del Principato di Monaco ha avviato un percorso volto a rafforzare la sicurezza antincendio negli esercizi aperti al pubblico.

Dall'inizio dell'anno, la Commissione Tecnica per l'Igiene, la Sicurezza e la Protezione dell'Ambiente ha intensificato il monitoraggio dei locali notturni del Principato attraverso ispezioni a sorpresa effettuate durante l'attività degli esercizi. L'obiettivo è verificare il livello di sicurezza antincendio e, ove necessario, prescrivere e illustrare le misure correttive da adottare.

I controlli hanno riguardato in particolare i rischi connessi all'utilizzo di fiamme, la conformità dei materiali e degli elementi decorativi, l'adeguatezza dei sistemi di rilevazione e di allarme antincendio, nonché la presenza di uscite di emergenza idonee e sempre libere da ostacoli.

A completamento di questa iniziativa, il 31 luglio 2026 sarà pubblicata sul Journal de Monaco una modifica al regolamento sulla sicurezza antincendio, con l'obiettivo di rafforzare le norme applicabili alle sale da ballo, alle sale giochi, ai ristoranti e agli esercizi di somministrazione di bevande.

Le nuove disposizioni introducono un divieto rigoroso e generalizzato, indipendentemente dal numero di persone presenti, di utilizzare o introdurre negli spazi aperti al pubblico fiamme libere, come candele, ceri e fuochi del Bengala. Il divieto si estende anche a qualsiasi dispositivo che produca o possa produrre una fiamma, una combustione o un principio di incendio per finalità decorative, festive o alimentari.

Eventuali deroghe potranno essere concesse caso per caso dalla Direzione della Prospezione, dell'Urbanistica e della Mobilità, previo parere della Commissione Tecnica per l'Igiene, la Sicurezza e la Protezione dell'Ambiente, a condizione che vengano adottate ulteriori misure compensative di sicurezza.

Il Governo ricorda inoltre che le misure di sicurezza antincendio applicabili dipendono dall'attività effettivamente svolta da ciascun esercizio. Ristoranti e locali che dispongono di spazi destinati a musicisti o disc-jockey, con diffusione di musica amplificata o possibilità di ballare, sono infatti soggetti alle disposizioni specifiche previste per le sale da ballo e le sale giochi.

Gli esercizi interessati sono invitati a rivolgersi alla Commissione Tecnica per l'Igiene, la Sicurezza e la Protezione dell'Ambiente per ottenere la convalida della propria classificazione amministrativa e verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.