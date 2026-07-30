Opéra de Monte-Carlo: pausa estiva ad agosto, biglietti sempre disponibili online

L'Opéra de Monte-Carlo ha comunicato il calendario della pausa estiva e le modalità di accesso ai propri servizi nel corso del mese di agosto.
L'Opéra resterà chiuso dal 1° al 23 agosto compresi.
La biglietteria al pubblico sarà chiusa dal 7 al 31 agosto compresi. I biglietti resteranno comunque acquistabili online attraverso il portale montecarloticket.com.
Anche il servizio dedicato alle prenotazioni di gruppo sarà sospeso dal 1° al 31 agosto compresi. Le richieste ricevute durante questo periodo saranno prese in carico a partire dal mese di settembre, in base alla disponibilità residua al momento della loro elaborazione.
L'Opéra de Monte-Carlo augura a tutti una buona estate.
Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'Opéra de Monte-Carlo www.opera.mc / oppure acquistare i biglietti online su www.montecarloticket.com.