Mentone, la Fête de la Jeunesse et des Sports inaugura l’estate al Rondelli con attività gratuite e animazione musicale

Sarà la Fête de la Jeunesse et des Sports a dare il via alla stagione estiva di Mentone. Sabato 27 giugno, dalle 16 alle 23, il sito del Rondelli si trasformerà in un grande spazio dedicato al divertimento e allo sport.

Organizzata dalla Ville de Mentone con la partecipazione delle associazioni locali, la giornata si preannuncia ricca di emozioni, attività e momenti di convivialità. Il valore aggiunto? Tutte le animazioni saranno gratuite e accessibili senza necessità di iscrizione.

Ricco il programma della giornata, che comprenderà laser game, Archery Game, pumptrack, sfide sportive, ping-pong, Just Dance, giochi in legno, struttura gonfiabile, Teeball ed Échelle des champions. Un ventaglio di proposte studiato per soddisfare gusti e interessi differenti.

Protagoniste anche le associazioni mentonasche, che saranno presenti per condividere le proprie attività attraverso dimostrazioni e momenti di avvicinamento alle discipline proposte. In programma teqball, danza orientale, zumba, danza tahitiana e danza africana.

A partire dalle 19 spazio alla musica con l’animazione curata da Jean-Luc Ghisolfo, che accompagnerà il pubblico nel proseguimento della serata con un’atmosfera tipicamente estiva.