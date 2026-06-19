Monaco celebra la lingua monegasca: 76 studenti premiati alla presenza del Principe Alberto II (Foto)

Si è svolta mercoledì 17 giugno 2026, nel Cortile d’Onore del Municipio di Monaco, la tradizionale cerimonia di premiazione del Concorso di Lingua Monegasca, iniziativa organizzata congiuntamente dal Comune di Monaco, dalla Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) e dal Comitato Nazionale delle Tradizioni Monegasche.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Georges Marsan e i membri del Consiglio Comunale, che hanno accolto S.A.S. il Principe Alberto II, Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy, il Ministro di Stato Christophe Mirmand e numerose personalità del Principato, in rappresentanza delle istituzioni monegasche, del mondo dell’istruzione e delle tradizioni nazionali.

Come da consuetudine, l’evento si è aperto con l’esecuzione dell’Inno Monegasco da parte del coro “U Cantìn d’a Roca”. Successivamente il Sindaco Georges Marsan ha rivolto il suo saluto ai presenti, seguito da un intervento in lingua monegasca di Karyn Ardisson Salopek, Assessore comunale delegata alla Cultura, che ha poi dato lettura del palmarès dei vincitori.

L’edizione 2026 del concorso ha registrato la partecipazione di 1.902 studenti, dalla quinta classe della scuola primaria fino all’ultimo anno della scuola secondaria superiore. In totale sono stati 76 gli studenti premiati per gli eccellenti risultati ottenuti nelle prove scritte e orali.

Le autorità presenti hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori, mentre il Principe Alberto II ha personalmente assegnato il primo premio di ciascun livello scolastico.

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico anche una breve rappresentazione teatrale in lingua monegasca interpretata da alcuni studenti, che ha evidenziato la vitalità e la trasmissione della lingua tradizionale del Principato alle nuove generazioni.

Più che una semplice competizione scolastica, il Concorso di Lingua Monegasca rappresenta uno strumento di valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico del Principato. La costante partecipazione degli studenti e il coinvolgimento del corpo docente confermano ogni anno il forte legame delle nuove generazioni con la lingua, la storia e l’identità monegasca.

La manifestazione si è conclusa con una fotografia ufficiale che ha riunito tutti gli studenti premiati attorno al Principe Alberto II e al Sindaco Georges Marsan, seguita da un cocktail offerto nel Cortile d’Onore del Municipio.

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