Non solo mare: a Draguignan un’estate di concerti, cinema sotto le stelle e feste per tutti

Un’estate all’insegna della musica, della convivialità e del divertimento per tutte le età. La città di Draguignan ha presentato il programma delle animazioni estive 2025, un calendario che comprende oltre 130 appuntamenti, in gran parte gratuiti, distribuiti tra giugno e settembre.



L’offerta spazia dai grandi eventi musicali agli spettacoli all’aperto, passando per iniziative gastronomiche, mercatini, cinema sotto le stelle e attività dedicate a giovani e famiglie. Un progetto che punta a valorizzare il centro cittadino e a rafforzare l’attrattività turistica della città durante la stagione estiva.



Ad aprire ufficialmente il cartellone sarà la Festa della Musica del 21 giugno, quando il cuore di Draguignan si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con 33 concerti distribuiti nelle principali piazze e vie del centro.





Tra le novità dell’estate spicca il “Brasero dei Vignaioli”, in programma il 22 luglio dalle 19 nel parcheggio delle Allées d’Azémar. L’iniziativa offrirà la possibilità di degustare prodotti e vini del territorio in un’atmosfera conviviale accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo Melting Potes.



Sempre nell’ottica di animare il centro storico, da luglio a ottobre ogni giovedì mattina la Place du Marché ospiterà un nuovo mercato dedicato agli operatori dell’antiquariato, del modernariato e del vintage, ampliando così l’offerta commerciale cittadina.



Grande attenzione è stata riservata anche ai più giovani. Il 15 luglio il parcheggio delle Allées d’Azémar farà da cornice all’Ibyza Party, una serata con schiuma party, DJ set, spettacoli di danza e premi. Il 28 luglio sarà invece la volta della Color Party al Parc Haussmann, un evento che unirà musica e colori in una delle serate più attese dell’estate.



Per il pubblico adulto tornano le “Serate del Giovedì”, una serie di aperitivi-concerto diffusi nel centro città accompagnati dal mercato notturno sul Boulevard Clemenceau.

Da segnalare anche la serata dedicata agli anni Ottanta il 14 agosto in Place Cassin e il concerto-omaggio ai Beatles dell’11 agosto, eseguito a lume di candela da una tribute band che riproporrà i celebri arrangiamenti del quartetto di Liverpool.



Non mancheranno le occasioni per imparare a ballare: il Jardin Anglès ospiterà lezioni gratuite di salsa, bachata e kizomba nei giorni 1, 8 e 29 luglio.



Le famiglie potranno invece partecipare ai “Picnic in Musica”, quattro serate al Parc Haussmann tra luglio e agosto, scegliendo tra il picnic al sacco e la ristorazione sul posto.

Torna inoltre l’apprezzata formula delle cene musicali in Place du Marché, dedicate ai grandi piatti della tradizione provenzale come soupe au pistou, sardinata, aioli, cozze e patatine e rosticceria.





Tra gli appuntamenti più attesi figura anche “Un’estate al cinema”, rassegna di proiezioni all’aperto pensata per il pubblico familiare. In programma film di grande richiamo come “Dragon”, “Minecraft – Il Film”, “Bad Guys 2” e “Lilo & Stitch”, proiettati nei parchi Haussmann e Chabran.



Il calendario culminerà con le celebrazioni ufficiali della Festa nazionale francese. Il 13 luglio si svolgerà la tradizionale parata militare sul Boulevard Clemenceau, mentre il giorno successivo la città festeggerà con concerti e uno spettacolo pirotecnico visibile dal centro cittadino.



Particolarmente significativo sarà il programma del 16 agosto, dedicato all’82° anniversario della Liberazione di Draguignan. Oltre alle cerimonie commemorative, sono previste rievocazioni storiche, un campo militare americano ricostruito, attività didattiche per bambini, una sfilata di veicoli d’epoca e il tradizionale Ballo della Liberazione.



A chiudere la stagione sarà la Giornata delle Associazioni del 5 settembre al Parc Haussmann, occasione per scoprire le numerose realtà sportive, culturali, sociali e di volontariato attive sul territorio.



Con un programma che unisce tradizione, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio locale, Draguignan si prepara così a vivere un’estate ricca di eventi e occasioni di incontro per residenti e visitatori.