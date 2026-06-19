Opera Gallery, Monaco Masters Show: “American 80s, da Warhol a Basquiat”

Dal 3 luglio al 31 agosto 2026, l’Opera Gallery di Monaco ospiterà la nuova edizione del Monaco Masters Show, intitolata “American 80s: from Warhol to Basquiat”, organizzata sotto l’Alto Patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco.

L’esposizione riunisce opere significative di alcuni tra i più influenti artisti della scena americana degli anni Ottanta, tra cui Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf, John Chamberlain, Robert Indiana, Alex Katz, George Condo e Frank Stella. La mostra esplora un periodo profondamente legato allo spirito della New York degli anni ’80, quando la produzione artistica divenne inseparabile dalle dinamiche culturali, sociali ed economiche che caratterizzavano l’epoca.

Al centro del percorso espositivo figura Andy Warhol, il cui contributo alla ridefinizione dell’immagine e della cultura della celebrità ha influenzato profondamente il linguaggio visivo contemporaneo. Opere come Marilyn Reversal (1979) testimoniano la trasformazione dell’immagine in icona e bene di consumo, elementi distintivi di un’epoca segnata dalla visibilità e dalla riproduzione.

Accanto a lui, Jean-Michel Basquiat emerge come una delle voci più rappresentative della sua generazione. Le sue composizioni affrontano temi come identità, potere e storia, come dimostra Untitled (Pestus) del 1982. Anche Keith Haring, con Untitled, September 28 (1984), racconta l’energia e il linguaggio visivo della New York degli anni Ottanta, ispirandosi alla cultura della metropolitana e alla scena urbana del centro cittadino.



La mostra dedica spazio anche alle sculture di Kenny Scharf, coinquilino di Haring nell’East Village all’inizio degli anni Ottanta. Le sue figure ispirate all’estetica dei cartoni animati riflettono l’influenza dei media di massa e il progressivo superamento dei confini tra arte alta e cultura popolare.

“Al di là della loro importanza storica, le opere presentate nell’edizione di quest’anno del Monaco Masters Show, dedicata agli anni Ottanta americani, riflettono la vitalità duratura di artisti la cui influenza va ben oltre il decennio in cui sono emersi”, ha dichiarato Federica Beretta, Global Director di Opera Gallery. “Riunendo alcune delle voci artistiche più influenti della New York degli anni Ottanta, la mostra celebra una generazione il cui lavoro continua a plasmare la nostra comprensione dell’immagine, della celebrità, dell’identità e dell’espressione culturale, ridefinendo il linguaggio visivo allora come oggi”.

Oltre al focus sugli anni Ottanta, il percorso espositivo comprende anche opere di artisti che hanno segnato la storia dell’arte internazionale dal secondo dopoguerra all’inizio del XXI secolo, tra cui Fernando Botero, Alexander Calder, Marc Chagall, Jean Dubuffet, Yayoi Kusama, Roy Lichtenstein, Jaume Plensa, Pablo Picasso, Pierre Soulages, Niki de Saint Phalle, Manolo Valdés e Tom Wesselmann.

Presentata a sostegno di Mission Enfance, “American 80s: from Warhol to Basquiat” conferma l’impegno di Opera Gallery nel promuovere il dialogo culturale tra generazioni, inserendo il fenomeno artistico degli anni Ottanta in una prospettiva più ampia che ne evidenzia origini, sviluppi ed eredità. L’invito rivolto al pubblico è quello di riscoprire un momento decisivo della cultura contemporanea, quando arte, identità e immagine si sono intrecciate contribuendo a ridefinire il panorama culturale internazionale.



