Alpes-de-Haute-Provence: alla scoperta del territorio. Manosque (Foto)

Manosque (1 - 22), Gréoux-les-Bains (23 - 29) e Vinon sur Verdon con i campi di lavanda (30 - 47). Le fotografie sono di Danilo Radaelli

Altro itinerario ciclistico nel Dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence, Danilo Radaelli ci accompagna nei villaggi di Gréoux-les-Bains e di Vinon-sur-Verdon, prima di raggiungere, fra campi di lavanda, la metà del suo tour che è Manosque.



Manosque



Manosque

Adagiata sulle colline che dominano la valle della Durance, nel dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence, la cittadina di Manosque rappresenta una delle destinazioni più autentiche della Provenza francese.

Con circa 23 mila abitanti, è il principale centro urbano dell’Alta Provenza e costituisce un punto d’incontro tra il fascino del Mediterraneo e i paesaggi prealpini.



Manosque



La città di Jean Giono

Il nome di Manosque è indissolubilmente legato a quello dello scrittore Jean Giono, uno dei maggiori autori francesi del Novecento.

Nato qui nel 1895, Giono trascorse quasi tutta la sua vita nella cittadina provenzale, trasformandone i paesaggi, gli abitanti e le atmosfere in protagonisti delle sue opere. Ancora oggi la sua presenza è percepibile nelle strade del centro storico e nei numerosi percorsi culturali a lui dedicati.



Tra i luoghi simbolo figura il Centre Jean Giono, centro culturale e documentario ospitato nell'antico Hôtel Raffin, che custodisce esposizioni permanenti e iniziative dedicate all'autore. Dal 2026 è nuovamente visitabile anche il Le Paraïs, la casa in cui lo scrittore visse gran parte della sua esistenza e dove compose molti dei suoi capolavori.



Gréoux-les-Bains

Un centro storico millenario

Le origini di Manosque risalgono all'antichità, ma il suo volto attuale conserva soprattutto l'impronta medievale. Passeggiando nel centro storico si incontrano vicoli stretti, piazzette ombreggiate e antiche porte fortificate che testimoniano il passato della città. Tra le più significative spiccano la Porte Soubeyran e la Porte Saunerie, superstiti dell'antica cinta muraria.



Importanti anche gli edifici religiosi, come la chiesa di Saint-Sauveur e la chiesa di Notre-Dame de Romigier, che raccontano secoli di storia religiosa e artistica della Provenza.

Vinon sur Verdon



Tra il Luberon e la valle della Durance

La posizione geografica è uno dei maggiori punti di forza della città. Situata ai margini del massiccio del Luberon e affacciata sulla fertile pianura della Durance, Manosque offre panorami che alternano uliveti, campi di lavanda, boschi mediterranei e rilievi montuosi.



La collina del Mont d'Or rappresenta uno dei migliori punti panoramici della zona e permette di osservare dall'alto il centro storico e l'intera vallata. Gli amanti delle attività all'aria aperta trovano inoltre numerosi sentieri escursionistici che si diramano verso il Luberon, il Plateau de Valensole e le Gole del Verdon.



Vinon sur Verdon



Economia e identità provenzale

Oltre al patrimonio culturale, Manosque è conosciuta per essere la sede produttiva di L'Occitane en Provence, marchio internazionale della cosmetica naturale ispirata ai profumi e alle essenze della Provenza. La presenza dell'azienda ha contribuito alla notorietà della città ben oltre i confini francesi e rappresenta uno dei principali motori economici del territorio.



Campi di lavanda nei pressi di Vinon sur Verdon



Una destinazione lontana dal turismo di massa

Pur trovandosi in una delle regioni più visitate della Francia, Manosque conserva un carattere autentico e meno affollato rispetto alle celebri località della Costa Azzurra.

La città attrae visitatori interessati alla letteratura, alla storia e al turismo lento, offrendo un'esperienza che combina cultura, natura e qualità della vita.



È questa dimensione raccolta, sospesa tra memoria letteraria e paesaggio provenzale, a rendere Manosque una delle destinazioni più affascinanti dell'entroterra francese: una città che continua a raccontare la Provenza più autentica attraverso le sue pietre, i suoi profumi e le pagine immortali di Jean Giono.



