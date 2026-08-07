Osservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo: un'imperdibile escursione in barca a vela nel Santuario Pelagos

Il 27 agosto 2026, la Comunità della Riviera Francese, in collaborazione con l'associazione SOS Grand Bleu, organizza un'ultima escursione dedicata all'osservazione dei cetacei a bordo della barca a vela scuola Santo Sospir.

Questa escursione conduce i partecipanti nel cuore del Santuario Pelagos, una delle più importanti aree marine protette del Mediterraneo, dedicata alla tutela dei mammiferi marini. Molto più di una semplice gita in mare, questa giornata offre l'opportunità di scoprire la straordinaria biodiversità del Mediterraneo e, allo stesso tempo, di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della sua conservazione.

Il Santuario Pelagos, un'area marina unica

Istituito nel 1999 da Francia, Principato di Monaco e Italia, il Santuario Pelagos si estende su circa 87.500 km² tra la Costa Azzurra, il Principato di Monaco, la Corsica, la Toscana e la Liguria. Si tratta dell'unica area marina protetta internazionale interamente dedicata alla conservazione dei mammiferi marini del Mediterraneo.

Grazie a condizioni oceanografiche particolarmente favorevoli, quest'area rappresenta un habitat privilegiato per numerose specie di cetacei che vi si recano per alimentarsi, riprodursi o transitare durante le loro migrazioni.

Un'escursione guidata da specialisti

L'escursione si svolge a bordo del Santo Sospir, la barca a vela scuola dell'associazione SOS Grand Bleu, riconosciuta per il suo impegno nello studio e nella tutela dei mammiferi marini.

Durante tutta la navigazione, gli esperti illustrano le diverse specie presenti nel Mediterraneo, ne spiegano il comportamento, le modalità di comunicazione e i metodi scientifici utilizzati per la loro osservazione. Presentano inoltre le numerose iniziative messe in atto per preservare questo fragile ecosistema.

Questo approccio educativo consente ai partecipanti di comprendere meglio il ruolo fondamentale dei cetacei nell'equilibrio della biodiversità marina.

Quali animali si possono osservare?

Il Mediterraneo nord-occidentale ospita otto specie di cetacei presenti con regolarità. A seconda delle condizioni meteorologiche e degli spostamenti naturali degli animali, i partecipanti possono avvistare:

il delfino stenella (Stenella coeruleoalba), la specie osservata più frequentemente;

il tursiope (Tursiops truncatus);

il globicefalo;

la balenottera comune, il secondo animale vivente più grande del pianeta dopo la balenottera azzurra;

il capodoglio, celebre per le sue immersioni che possono raggiungere diverse migliaia di metri di profondità.

Ogni uscita è diversa dall'altra. Gli animali vivono completamente liberi nel loro ambiente naturale e il loro avvistamento non può mai essere garantito, rendendo ogni esperienza autentica e irripetibile.

Un'iniziativa all'insegna del turismo responsabile

A differenza delle tradizionali escursioni turistiche, questa attività rientra in un vero percorso di ecoturismo.

L'osservazione dei mammiferi marini avviene nel pieno rispetto delle norme previste dal Santuario Pelagos. Gli animali non vengono inseguiti né disturbati, così da preservarne il comportamento naturale.

Durante la giornata vengono illustrate anche le principali minacce che oggi mettono a rischio i cetacei:

l'inquinamento da plastica;

i rifiuti marini;

l'inquinamento chimico;

il rumore generato dal traffico marittimo;

le collisioni con le imbarcazioni;

le catture accidentali negli attrezzi da pesca;

gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi mediterranei.

La sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente marino rappresenta uno degli obiettivi principali dell'escursione.

Informazioni pratiche

La prossima e ultima escursione attualmente in programma si svolgerà:

Data: giovedì 27 agosto 2026

Orario: dalle 10:00 alle 18:00 (salvo condizioni meteorologiche favorevoli)

Partenza: Porto Vecchio di Mentone

Punto di ritrovo: Le Brigantin, Quai Napoléon III

Lingua: francese

Consigli per i partecipanti

Per godersi al meglio questa giornata in mare si consiglia di portare con sé:

una quantità sufficiente di acqua;

una protezione solare;

un cappello o un berretto;

occhiali da sole;

una giacca leggera o un antivento;

un binocolo per facilitare l'osservazione degli animali.

Un'esperienza indimenticabile al largo di Mentone

Osservare i delfini o, con un po' di fortuna, una balenottera comune nel loro habitat naturale rappresenta un'esperienza rara e privilegiata. Questa escursione offre molto più di una semplice gita in mare: permette di comprendere la straordinaria ricchezza della biodiversità mediterranea e l'importanza delle azioni di conservazione portate avanti all'interno del Santuario Pelagos.

Per chi desidera vivere un'esperienza che unisce scoperta, sensibilizzazione ambientale e navigazione a vela, l'uscita del 27 agosto rappresenta l'ultima opportunità della stagione prevista nell'ambito del programma estivo.



Per maggiori informazioni sull'escursione, sul programma della giornata e per effettuare la prenotazione, è possibile consultare la pagina ufficiale dell'evento.

