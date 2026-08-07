Tra santi, tradizioni e sapori: nelle Alpi Marittime l'estate continua di festa in festa

Dal 7 al 13 agosto un fitto calendario di appuntamenti anima borghi dell'entroterra e località della Costa Azzurra.

Feste patronali, processioni, aubades, concerti, tornei, sagre e celebrazioni religiose scandiscono una settimana ricca di eventi che raccontano l'identità più autentica delle Alpi Marittime, dove la devozione si intreccia con la convivialità e le tradizioni popolari.

Saint-Paul-de-Vence celebra Santa Chiara

Fino al 9 agosto

Proseguono fino al 9 agosto i festeggiamenti dedicati a Santa Chiara, una delle patrone del borgo. Organizzata dal Comitato Ufficiale delle Feste con il Comune, la manifestazione propone processioni, balli popolari e giochi tradizionali per i più piccoli, mantenendo vive le antiche usanze locali.



Peymeinade festeggia San Rocco

Dal 7 al 9 agosto

Tre giorni di festa per il patrono San Rocco. Venerdì 7 agosto il programma si apre con il luna park e il mercato serale, seguito dalla grande serata danzante animata dal gruppo pop-rock District.



Sabato 8 agosto spazio alla solidarietà con "Un chilometro per Manon", corsa e camminata colorata organizzata per sostenere una giovane del paese con disabilità. La giornata prosegue con animazione sportiva e musicale e una serata dedicata ai grandi successi dagli anni Ottanta ai Duemila.



Domenica 9 agosto il programma torna alle tradizioni provenzali con la processione verso la chiesa di San Rocco, la messa solenne, l'aubade dell'Accademia Provenzale di Mandelieu, l'aperitivo offerto alla popolazione e il tradizionale pranzo con l'aïoli organizzato dal Comitato delle Feste.



Ilonse

Fino al 9 agosto

Continuano i festeggiamenti patronali con aubades, celebrazioni religiose, aperitivo d'onore, tornei di bocce e serate danzanti che accompagneranno il paese per tutto il fine settimana.





Berghe (Fontan)

Dal 7 al 9 agosto

Il tradizionale Festin di Berghe propone un fine settimana all'insegna della convivialità. Sabato sono in programma le aubades con il gruppo I Sunadours, aperitivo, cena e grande ballo serale. Domenica si svolgeranno le commemorazioni, il picnic comunitario, il caratteristico torneo delle bocce quadrate nelle vie del borgo e la chiusura ufficiale della manifestazione.



La Croix-sur-Roudoule

Dal 7 al 9 agosto

La festa patronale di Sant'Arnoux propone concerti, aubades, grandi balli serali e, domenica, la messa seguita dalla tradizionale processione verso la cappella dedicata al santo.



Berre-les-Alpes

Dal 7 al 10 agosto

La festa patronale di San Lorenzo valorizza le tradizioni del paese con quattro giornate di appuntamenti. In programma balli, spettacoli estivi, la messa con processione e benedizione delle campagne, aperitivo offerto alla popolazione, pranzo conviviale, giochi di bocce e una giornata conclusiva dedicata ai bambini.



Roquestéron

Fino all'11 agosto

Continua la festa patronale di San Matteo con concerti, spettacoli, cene danzanti, attività sportive, celebrazioni religiose, tornei di bocce e la tradizionale ritirata con le fiaccole.



La Bollène-Vésubie

Dal 7 all'11 agosto

La festa di San Lorenzo prende il via con la benedizione inaugurale, la ritirata alle fiaccole, i fuochi d'artificio e il ballo sotto il tendone. Il programma proseguirà nei giorni successivi con iniziative religiose e popolari.



Saint-Étienne-de-Tinée

Dal 7 al 12 agosto

È una delle feste patronali più attese della valle della Tinée. L'inaugurazione prevede la benedizione dei fuochi e l'incendio simbolico del campanile accompagnato da fifres e tamburi.



Il programma comprende aubades, gare di bocce quadrate, aperitivi ufficiali, fuochi d'artificio, grandi balli, la messa solenne con processione, cerimonie commemorative, animazioni musicali, giornata campestre al lago con giochi e sfilata dei bambini in costume, cena-spettacolo con barbecue argentino e spettacolo brasiliano, fino al torneo conclusivo di carte.



Rigaud

8 agosto

La festa patronale di San Salvatore propone la tradizionale messa, le aubades rivolte alla popolazione, gli interventi delle autorità e il ballo serale.



Cannes - Le Suquet

8 agosto

Il quartiere storico della città celebra la Festa di San Salvatore, antica tradizione risalente al XVIII secolo in onore del patrono degli agricoltori.



Roure

8 e 9 agosto

La festa patronale di San Lorenzo riunisce residenti e visitatori con pranzi conviviali, tornei di pétanque, ritirata alle fiaccole e serate musicali.



Conségudes

Dall'8 al 10 agosto

La festa patronale dedicata a Nostra Signora del Rosario alterna celebrazioni religiose e momenti popolari con messe solenni, processioni, animazioni musicali, giochi per bambini e balli.



Gréolières

Dall'8 agosto

Prende il via la lunga festa patronale dell'Assunzione, che accompagnerà il paese fino al 16 agosto. Nei primi giorni sono previsti il torneo di pétanque (8 agosto) e le tradizionali aubades nei quartieri (9 agosto), mentre il programma proseguirà nei giorni successivi con tombola, giochi, spettacoli, fuochi d'artificio e le celebrazioni del 15 agosto.



Peïra-Cava

9 agosto

La tradizionale Festa di Saint-Amour propone pranzo comunitario, tornei di belote, pétanque e scrabble, oltre a una conviviale pasta party aperta a tutti.



Vallauris

9 agosto

La storica Festa della Ceramica rende omaggio ai maestri vasai della città. Artigiani e artisti mostrano il proprio sapere attraverso dimostrazioni dal vivo, laboratori, sfilate, musica, giochi, spettacoli, il tradizionale corteo con i lanciatori di bandiere e la messa solenne.



Saint-Laurent-du-Var

10 agosto

La città celebra il proprio patrono con una giornata ricca di appuntamenti. Nel centro storico si susseguono animazioni, vendita di pan bagnat, la processione di San Lorenzo, la messa all'aperto e la cerimonia commemorativa, seguite dall'aperitivo offerto alla popolazione. In serata spazio alla musica con due concerti e numerosi punti ristoro.



Isola

Dal 10 agosto

Prende il via il tradizionale Festin, una settimana di manifestazioni che propone mercatini, gare di bocce, aubades, corrida dei bambini, tombole, spettacoli, fuochi d'artificio, celebrazioni religiose, balli, animazioni per famiglie, kermesse dei pompieri e il tradizionale baleti.



Villeneuve-Loubet

10 agosto

Sulla spiaggia della Fighière torna il 35° Campionato Mondiale dei Castelli di Ciottoli. Una simpatica competizione aperta a grandi e piccoli che quest'anno celebra il centenario del turismo con originali creazioni realizzate esclusivamente utilizzando i ciottoli della spiaggia.



Thiéry

Dal 12 al 17 agosto

Prendono il via il 12 agosto i festeggiamenti patronali dedicati a San Rocco, uno degli appuntamenti più sentiti del borgo. Per diversi giorni il paese sarà animato da messe solenni, aubades, balli serali e momenti di ritrovo che coinvolgeranno residenti e visitatori nel clima tipico delle feste patronali delle Alpi Marittime.



Peille

Dal 13 al 16 agosto

La festa patronale dell'Assunzione si apre giovedì 13 agosto con una serata dedicata alla tombola. Il giorno successivo spazio al grande ballo con DJ, mentre il 15 agosto saranno celebrati la processione, la messa solenne e l'aperitivo d'onore in piazza Carnot, prima della conclusione dei festeggiamenti.



La Penne

Dal 13 al 16 agosto

Anche La Penne rende omaggio a San Rocco con la tradizionale festa patronale. Il programma comprende le celebrazioni religiose, le aubades rivolte alla popolazione, i discorsi ufficiali e le serate danzanti che scandiscono ogni anno uno degli appuntamenti più importanti della comunità.



Bouyon

Dal 13 al 16 agosto

Quattro giorni di festa dedicati a San Rocco attendono residenti e visitatori. L'apertura è affidata alla tradizionale serata della tombola, seguita venerdì dal ballo dei bambini, dai tornei di belote e Uno e dal concerto dell'orchestra BPM.



Sabato il programma propone le aubades mattutine, l'aperitivo offerto alla popolazione, la tradizionale cena con zuppa al pistou e una serata musicale. Domenica la chiusura è affidata ai tornei di pétanque e di calcio, accompagnati da punti ristoro e momenti conviviali.



Saint-Martin-Vésubie

Dal 13 al 17 agosto

Cinque giornate di festeggiamenti caratterizzano il tradizionale Festin di San Rocco. Si parte giovedì con la corsa alle bandiere, il barbecue sotto il tendone e la grande tombola serale.



Venerdì è in programma la suggestiva processione alle fiaccole fino alla Madone de Fenestre, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario dell'incoronazione della Madonna.



Sabato 15 agosto le aubades percorrono le vie del paese fin dalle prime ore del mattino, seguite dalla messa alla Madone de Fenestre, dal torneo di bocce, dai discorsi ufficiali, dall'aperitivo d'onore, dai fuochi d'artificio e dal grande ballo serale.



Domenica il programma prosegue con la messa nella cappella di San Rocco, le Olimpiadi popolari, la cena comunitaria e il ballo con orchestra, mentre lunedì la manifestazione si conclude con il tradizionale torneo delle bocce quadrate, barbecue e serata musicale.



Utelle

Dal 13 al 18 agosto

Anche Utelle inaugura il proprio Festin di San Rocco, che accompagnerà il paese fino al 18 agosto. Il programma comprende serate con DJ e orchestre, tornei di bocce e belote, sfilate accompagnate da fifres e tamburi e l'attesissimo salto del Cepoun, una delle tradizioni più spettacolari e identitarie della valle.



Un patrimonio di tradizioni che continua a vivere

Tra celebrazioni religiose, processioni, aubades, balli popolari, concerti, tornei e specialità gastronomiche, il calendario dal 7 al 13 agosto conferma come l'estate nelle Alpi Marittime sia profondamente legata alle tradizioni locali.

Ogni borgo rinnova così il proprio patrimonio culturale, offrendo ai visitatori un'occasione unica per conoscere usanze secolari, sapori del territorio e momenti di autentica convivialità, in un viaggio che attraversa vallate alpine e borghi della Costa Azzurra all'insegna della memoria e della festa.