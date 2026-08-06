Cagnes-sur-Mer, una notte sul mare tra musica e folla: torna “Promenade en Fête”

Una notte d’estate che punta a trasformare il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Sabato 8 agosto torna la seconda edizione di “Promenade en Fête”, evento gratuito che promette numeri importanti e un’atmosfera da grande occasione: oltre 20 mila persone attese sulla Promenade de la Plage, chiusa al traffico per l’occasione e riconvertita in un corridoio festivo affacciato sul Mediterraneo.



Il cuore della serata saranno cinque palchi musicali distribuiti lungo la passeggiata, attivi dalle 20.30 fino a mezzanotte. Un’offerta pensata per intercettare pubblici diversi, tra revival anni Ottanta e Novanta, sonorità elettroniche, pop rock e suggestioni caraibiche.

Tra i protagonisti, l’orchestra Azur Music con un repertorio che strizza l’occhio alla nostalgia, il DJ Fyt con le sue contaminazioni Nu-Disco e Deep House, i ColdSpies con un tributo ai Coldplay, il pop rock dei Sabotaaage, il set eclettico di DJ Wals e l’energia tropicale dei Cocktail Outremer.



A metà serata, alle 22.15, il momento più atteso: il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, destinato a catalizzare lo sguardo del pubblico e a segnare il culmine dell’evento.



Non solo musica. L’organizzazione punta su una formula familiare e inclusiva, con animazioni gratuite per tutte le età: strutture gonfiabili e trampolini per i più piccoli, mentre adolescenti e adulti potranno cimentarsi nel “Défi Ninja”.

Intanto, i ristoranti del lungomare allargheranno le loro terrazze, trasformando la cena in un’esperienza immersiva tra suoni e luci.



Dietro la cartolina festiva, però, c’è anche una macchina organizzativa imponente. La Promenade de la Plage sarà interdetta alla circolazione, compresi biciclette e monopattini, dalle 18 fino alle 4 del mattino tra boulevard Kennedy e avenue Jean Jaurès.

Il traffico resterà invece regolare sugli assi principali. Per assorbire l’afflusso, previsti 2 mila posti auto gratuiti all’ippodromo, aperto dalle 18 all’una, oltre ai parcheggi della Villette e del Cros, raggiungibili a piedi in pochi minuti. Dalle 18, inoltre, sosta gratuita su tutte le aree a pagamento della città.





Una festa popolare, dunque, che punta a consolidarsi nel calendario estivo della Costa Azzurra. Tra intrattenimento e numeri da grande evento, la sfida sarà quella di coniugare entusiasmo e gestione, in una notte che promette di essere lunga e, soprattutto, molto affollata.

Il programma completo é inserito al fondo dell'articolo.