Monaco partecipa al 50° anniversario dell’OSCE: un impegno rinnovato per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Una delegazione della Principauté de Monaco ha preso parte alla conferenza internazionale “Helsinki +50”, svoltasi il 31 luglio e 1° agosto 2025 in Finlandia, per celebrare i 50 anni dalla firma dell’Atto finale di Helsinki, documento fondante dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

A rappresentare Monaco erano presenti S.E. Lorenzo Ravano, Rappresentante Permanente della Principauté presso l’OSCE, e Jean Laurent Imbert, Rappresentante Permanente Aggiunto.

In un contesto geopolitico complesso, segnato dal perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, l’incontro ha offerto un’importante occasione per riaffermare l’attualità e la rilevanza del ruolo dell’OSCE, così come la validità dei suoi principi fondamentali. È stata inoltre sottolineata l’importanza dell’approccio multidimensionale alla sicurezza, che integra aspetti politici, militari, economici, ambientali e umani.

Lancio del Fondo “Helsinki +50”

Durante la conferenza, la Presidenza finlandese dell’OSCE ha annunciato la creazione del nuovo fondo “Helsinki +50”, pensato per ottimizzare l’uso delle contribuzioni volontarie e supportare progetti mirati, rivolti in particolare alle popolazioni vulnerabili. Il fondo ha già ricevuto il sostegno ufficiale di 16 Stati partecipanti.

Un altro punto di rilievo della conferenza è stato il coinvolgimento della società civile, invitata dalla Finlandia a partecipare attivamente al dibattito, a conferma di una visione inclusiva e partecipativa delle politiche di sicurezza.

Memoria storica e riflessione sul presente

A conclusione dei lavori, le delegazioni hanno assistito alla proiezione del documentario “The Helsinki Effect”, diretto nel 2025 da Arthur Franck, che ripercorre le tappe della firma storica dell’Atto finale nel 1975, alla quale partecipò anche la Principauté de Monaco.

Fondata in piena Guerra Fredda, l’OSCE è oggi la più ampia organizzazione regionale per la sicurezza, contando 57 Stati partecipanti e 11 partner di cooperazione tra Mediterraneo e Asia.