La Città di Nizza lancia la prima edizione del Tremplin Nice Music Lab per i giovani talenti della scena musicale locale

La Città di Nizza e SACEM Université lanciano la prima edizione del Tremplin Nice Music Lab, nuovo appuntamento dedicato alla scena musicale emergente locale, inserito nel contesto del Nice Jazz Fest 2026. L'iniziativa, patrocinata dal celebre batterista Manu Katché, nasce con l'obiettivo di individuare, valorizzare e accompagnare gli artisti di domani.

Il progetto rappresenta un percorso innovativo di eccellenza e si inserisce nella volontà della Città di Nizza di promuovere il patrimonio artistico e creativo del territorio, valorizzando il sapere locale e contribuendo alla costruzione dell'eredità culturale delle future generazioni.

Sono già pervenute circa un centinaio di candidature dall'inizio del mese di giugno, a conferma della vivacità creativa del territorio. Per questo motivo la Città di Nizza e SACEM Université hanno deciso di organizzare una giuria pubblica domenica 26 luglio, a partire dalle 19.30, al Théâtre de Verdure. Il giorno successivo all'ultima grande serata del Nice Jazz Fest, il pubblico nizzardo avrà così l'opportunità di scoprire la nuova scena musicale locale nel corso di un concerto gratuito.

Le candidature sono aperte ad artisti solisti, gruppi composti da un massimo di sei componenti, autori, compositori e interpreti di creazioni originali nell'ambito delle musiche attuali, di almeno 16 anni di età e residenti nei dipartimenti delle Alpi Marittime o del Var.

Una giuria di professionisti selezionerà otto progetti sulla base delle candidature ricevute. Gli artisti selezionati saliranno sul palco del Théâtre de Verdure il 26 luglio 2026 alle 19.30, esibendosi davanti al pubblico.

Al termine delle esibizioni, tre vincitori accederanno a un percorso di formazione professionale, previsto per l'anno 2026-2027, dedicato all'amministrazione artistica (contratti, diritti e marketing) e alla creazione artistica (accompagnamento alla scrittura, alla scena e all'identità artistica).

Le candidature sono aperte sul sito internet del Nice Jazz Fest e potranno essere inviate entro la mezzanotte del 5 luglio.