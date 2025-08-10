 / Altre notizie

Altre notizie | 10 agosto 2025, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Aria buona

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al concerto di ferragosto sul Mondolè a Prato Nevoso, che richiama turisti, anche d'oltralpe, grazie alla riapertura di tutti i collegamenti transfrontalieri, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium