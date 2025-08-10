Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al concerto di ferragosto sul Mondolè a Prato Nevoso, che richiama turisti, anche d'oltralpe, grazie alla riapertura di tutti i collegamenti transfrontalieri, questa simpatica vignetta.
In Breve
mercoledì 13 agosto
martedì 12 agosto
lunedì 11 agosto
domenica 10 agosto
sabato 09 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Altre notizie | 10 agosto 2025, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Aria buona
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al concerto di ferragosto sul Mondolè a Prato Nevoso, che richiama turisti, anche d'oltralpe, grazie alla riapertura di tutti i collegamenti transfrontalieri, questa simpatica vignetta.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?