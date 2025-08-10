Cannes sotto le stelle: tornano i mercatini notturni dell’estate (Foto)

Cannes accende le sue serate estive con il ritorno delle Nocturnes Cannoises, i tradizionali mercatini notturni che animano la città fino al 28 agosto. Organizzati dal Comune di Cannes in collaborazione con l’ABECCO, questi appuntamenti gratuiti offrono a residenti e turisti l’occasione di passeggiare al chiaro di luna, tra colori, profumi e suoni tipici dell’estate.



Il calendario prevede tre serate alla settimana, sempre dalle 19.00 a mezzanotte: il martedì sull’esplanade Pantiero (eccetto il 26 agosto), il mercoledì nella suggestiva piazza del mercato di La Bocca e il giovedì lungo il boulevard Jean Hibert, a pochi passi dal mare.





I visitatori possono curiosare tra decine di stand di artigiani locali, che propongono gioielli, borse, accessori moda, oggetti d’arte e di design, saponi, candele, oli essenziali e abbigliamento. Non mancano le golosità dolci e salate: dai churros alle crêpes, dalle gaufres alle caramelle, per una passeggiata che è anche un viaggio nei sapori.



Le Nocturnes Cannoises sono ormai un appuntamento immancabile dell’estate azzurra: un invito a scoprire il volto più autentico e conviviale di Cannes, tra artigianato, gastronomia e la magia delle notti mediterranee.





