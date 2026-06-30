Monaco, il Consiglio Comunale esprime vicinanza alle vittime dell'esplosione criminale: il messaggio del sindaco Georges Marsan

Il sindaco Georges Marsan e i membri del Consiglio Comunale di Monaco hanno appreso con profonda emozione la notizia dell'esplosione di origine criminale avvenuta ieri sera nel Principato.

L'Amministrazione comunale ha espresso le più sincere condoglianze e la propria vicinanza alle vittime, ai loro familiari e a tutte le persone colpite da questo drammatico evento. Al tempo stesso, ha manifestato il proprio sostegno ai servizi dello Stato impegnati nella gestione dell'emergenza, con un particolare ringraziamento alla Pubblica Sicurezza e al personale di soccorso.

Accanto a S.A.S. il Principe Albert II e alle istituzioni monegasche, i membri del Consiglio Comunale e l'intero personale comunale hanno confermato la propria adesione alla mobilitazione collettiva avviata per affrontare la situazione.

«Più che mai, la solidarietà e l'unità devono prevalere di fronte a simili atti. La nostra popolazione monegasca, nella sua diversità e nel suo cosmopolitismo, saprà dimostrare, ne sono certo, resilienza a favore di quella convivenza alla quale siamo profondamente legati», ha dichiarato il sindaco Georges Marsan.