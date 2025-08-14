AS Monaco e LMDV Hospitality: partnership di prestigio fino al 2028 con Twiga e Acqua Fiuggi protagonisti

LMDV Hospitality Group, parte di LMDV Capital guidata da Leonardo Maria Del Vecchio, ha ufficializzato una nuova partnership strategica con l’AS Monaco, destinata a durare fino al 2028. L’accordo, che vede protagonista il brand di punta Twiga, punta a unire il prestigio sportivo del club monegasco con l’eccellenza nell’hospitality di lusso, creando esperienze esclusive sia dentro che fuori dallo stadio.

Twiga: lusso e lifestyle sulle maglie e nello stadio

In base all’intesa, il marchio Twiga comparirà sulle divise di allenamento della prima squadra, negli spazi premium dello Stade Louis-II e all’interno del Performance Center. Già presente in location iconiche come Monte Carlo, Versilia, Baia Beniamin e Porto Cervo, Twiga è sinonimo di alta gastronomia, intrattenimento di livello e lifestyle raffinato. Nel Principato, il brand rappresenta un punto di riferimento della scena sociale e gastronomica, e questa partnership consolida ulteriormente il suo legame con Monaco.

Esperienze di livello superiore per tifosi e ospiti

L’obiettivo è chiaro: offrire esperienze senza precedenti, combinando la tradizione e il fascino del calcio monegasco con l’ospitalità curata nei minimi dettagli. Eventi, iniziative e servizi esclusivi accompagneranno le partite casalinghe, arricchendo l’offerta per tifosi, sponsor e partner.

Acqua Fiuggi, eccellenza italiana in campo

L’accordo coinvolge anche Acqua Fiuggi, storico marchio di acqua minerale premium acquisito da LMDV Capital nel 2024. Con radici che risalgono al XIII secolo, il brand è rinomato per le proprietà depurative e la qualità superiore delle sue acque. Il piano di rilancio, già avviato con un restyling della bottiglia e una nuova strategia di comunicazione, punta a posizionare Fiuggi come icona contemporanea di bellezza ed eccellenza.

Il logo sarà presente sulle divise delle squadre amatoriali del club, nelle conferenze stampa ufficiali, mentre i prodotti verranno serviti nelle aree hospitality dello stadio durante le partite interne.

Le dichiarazioni

«Siamo lieti di accogliere un partner come LMDV Hospitality nella famiglia Rouge & Blanche – ha dichiarato Thibaut Chatelard, Direttore Marketing e Ricavi dell’AS Monaco –. Come noi, LMDV Hospitality punta a offrire esperienze senza eguali. Non vediamo l’ora di creare sinergie e sviluppare progetti comuni».

Per Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital, il legame con Monaco va oltre la semplice partnership commerciale: «Monaco è casa. Con Twiga e Vesta portiamo energia, eleganza e qualità assoluta. Questa non è solo una sponsorizzazione, ma un impegno a lungo termine verso il Principato e la sua comunità, insieme a un’icona sportiva che condivide i nostri valori e la nostra visione di eccellenza.»

Un club leggendario

Fondato nel 1924, l’AS Monaco è uno dei club più titolati di Francia: 8 campionati di Ligue 1, 10 Coppe nazionali e due finali europee, tra cui la Champions League 2004. La maglia diagonale disegnata dalla Principessa Grace e lo scenario unico dello Stade Louis-II affacciato sul Mediterraneo ne fanno un simbolo riconoscibile in tutto il mondo. Il club vanta anche una tradizione d’élite nella formazione di talenti: da Thierry Henry a Kylian Mbappé, cinque campioni del mondo francesi sono cresciuti nel suo settore giovanile.

Con oltre 26 milioni di follower sui social media, l’AS Monaco è oggi un ambasciatore globale del Principato, e questa nuova alleanza con LMDV Hospitality promette di rafforzarne ulteriormente l’immagine di eccellenza e prestigio