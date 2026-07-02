Annullamento di due eventi al Marché de la Condamine

La Mairie di Monaco informa che i seguenti eventi, inizialmente previsti al Marché de la Condamine, sono stati annullati:

L’Aperitivo Musicale, previsto per giovedì 2 luglio alle 18:30;

La Serata USA, prevista per sabato 4 luglio alle 19:30.

L’evento U Sciaratu, il carnevale estivo del Rocher, organizzato venerdì 3 luglio a partire dalle 18:30 a Monaco-Ville, è invece confermato, così come l’apertura delle attività estive L’Été au Larvotto, prevista lo stesso giorno (stand gastronomici aperti dalle 11:30 alle 22:30 e stand di giochi e attrazioni dalle 16:00 alle 22:30).

La Mairie di Monaco ringrazia il pubblico per la comprensione.