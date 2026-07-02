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Altre notizie | 02 luglio 2026, 11:07

Annullamento di due eventi al Marché de la Condamine

La Mairie di Monaco informa che sono stati annullati due appuntamenti inizialmente previsti nell'ambito delle animazioni al Marché de la Condamine.

Annullamento di due eventi al Marché de la Condamine

La Mairie di Monaco informa che i seguenti eventi, inizialmente previsti al Marché de la Condamine, sono stati annullati:

  • L’Aperitivo Musicale, previsto per giovedì 2 luglio alle 18:30;
  • La Serata USA, prevista per sabato 4 luglio alle 19:30.

L’evento U Sciaratu, il carnevale estivo del Rocher, organizzato venerdì 3 luglio a partire dalle 18:30 a Monaco-Ville, è invece confermato, così come l’apertura delle attività estive L’Été au Larvotto, prevista lo stesso giorno (stand gastronomici aperti dalle 11:30 alle 22:30 e stand di giochi e attrazioni dalle 16:00 alle 22:30).

La Mairie di Monaco ringrazia il pubblico per la comprensione.

Redazione

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