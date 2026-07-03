Sviluppi dell'indagine sui gravi fatti criminosi del 29 giugno

Gli sviluppi più recenti dell’indagine relativa ai fatti di tentato assassinio, collocamento di un ordigno esplosivo sulla pubblica via con finalità criminosa e associazione per delinquere, commessi nel Principato di Monaco il 29 giugno, hanno determinato un’evoluzione significativa del procedimento giudiziario.

L’attività investigativa svolta dalla Divisione della Polizia Giudiziaria della Direzione della Pubblica Sicurezza, caratterizzata da elevata professionalità e tempestività, nonché supportata da un’efficace cooperazione internazionale, sia sul piano di polizia sia su quello giudiziario, ha consentito di identificare in tempi particolarmente rapidi la persona sospettata di essere l’autore dei fatti.

Alla luce degli elementi raccolti, è stata formalmente aperta un’istruttoria giudiziaria per i reati di tentato assassinio e relativa complicità, collocamento di un ordigno esplosivo sulla pubblica via con finalità criminosa e relativa complicità, nonché associazione per delinquere.

In considerazione della particolare gravità dei fatti e della loro natura criminosa, il procedimento è stato affidato a un collegio composto da tre giudici istruttori, titolari di poteri investigativi più estesi rispetto a quelli del Procuratore Generale.

Nell’ambito di tale procedimento è stato emesso un mandato di arresto nei confronti del principale sospettato. Contestualmente, è stata attivata una notifica rossa (Red Notice) dell’Interpol al fine di favorirne la localizzazione e l’arresto in ambito internazionale.

Le indagini proseguono attivamente, in stretto coordinamento con le autorità competenti nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni saranno comunicate compatibilmente con le esigenze investigative e nel rispetto del segreto istruttorio.