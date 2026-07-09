Tutto pronto per i quarti di finale dei Mondiali 2026: Spagna e Francia sempre più favorite

Si stringe sempre di più la forbice delle eliminazioni e dopo Germania e Brasile, anche USA, Portogallo e Messico sono fuori dai giochi, con la Spagna e la Francia che dominano sempre di più le statistiche delle favorite. Ma non sarà una passeggiata, perché gli Iberici devono affrontare il Belgio ai quarti e la Francia deve sfidare il Marocco, che ai sedicesimi da outsider ha eliminato i Paesi Bassi.

Tra i big match dei quarti di finale c’è anche l’Inghilterra contro la Norvegia, con gli Scandinavi che hanno mandato a casa il Brasile di Ancelotti e i Tre Leoni sempre più favoriti per la vittoria a livello statistico. In tutte queste sorprese, la sensazione è che una tra Marocco o Norvegia possa davvero arrivare fino alle semifinali e magari raggiungere l’ultimo gradino del tabellone.

Furie Rosse favorite sui Fiamminghi

Le statistiche dei Mondiali 2026 su Spagna - Belgio non lasciano spazio all’immaginazione, perché la Roja è favorita a 1.55 con la vittoria dentro i 90 minuti di gioco, rispetto al Belgio quotato vincente a 5.5. Tuttavia, il pareggio potrebbe restare un’opzione interpretativa valida, perché rimanderebbe la sentenza ai supplementari, per due squadre che hanno dimostrato sia cinismo e che un buon gioco in questo torneo.

Anche le statistiche dell’under 2.5 e dell’over 2.5 nei tempi regolamentari sono piuttosto equilibrate, con almeno tre gol nel match leggermente favoriti a 1.78. Chi vincerà questo match dovrà poi incontrare la vincente tra Francia e Marocco, intanto, le quote Antepost ci propongono la Spagna vincente Coppa del Mondo 2026 a 4.33, che si trova in piena lotta con l’Argentina quotata a 5.

Per i Fiamminghi le statistiche Antepost ci propongono la quota a 29, perfettamente uguale per ora ai valori attribuiti al Marocco. Inghilterra e Norvegia chiudono la top 5 delle favorite, rispettivamente quotate a 6 e 17.

Francia - Marocco è già un big match

Anche nelle quote Francia - Marocco c’è un grande equilibrio tra l’over e l’under 2.5, con un match che potrebbe terminare con meno di 3 gol nei tempi regolamentari, perché si preannuncia una partita tanto chiusa, quanto spettacolare.

L’Armata Francese è la favorita assoluta di questo Mondiale, con l’1 nei tempi regolamentari quotato a 1.55 e la vittoria della Coppa del Mondo quotata a 2.75, il leggero rialzo rispetto ai giorni passati. Nella classifica dei migliori bomber all time, Messi e Mbappe hanno superato il record di Klose e Harry Kane può sfondare quota 16 gol nei prossimi match.

Quella dei bomber è una sfida nella sfida, con Francia - Marocco che è solo uno dei big match, insieme a Norvegia - Inghilterra perché c’è anche Haaland a giocarsi la corona di miglior bomber dei Mondiali: oggi e nella storia del calcio.

Nella classifica all time Messi ha segnato 20 gol in Coppa del Mondo, Mbappe 19, Kane 14, CR7 11 reti e Haaland 7 gol in quattro match. Anche Lukaku potrebbe arrivare in doppia cifra, perché ad oggi ha segnato 8 reti ai Mondiali.



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