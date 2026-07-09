Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
ANTIBES
65 anni di jazz a Juan
9 luglio
José James & China Moses “I want you”
Tom Jones
11 luglio
Dhafer Youssef "Shiraz"
Morcheeba
13 luglio
Mica Millar
Seal
14 luglio - Serata offerta dal Comune di Antibes Juan-les-Pins - su invito
Banksia trio
Laura Anglade
Mae Defays
23:00 - Fuochi d'artificio
15 luglio
Fatoumata Diawara
Goran Bregovi?
16 luglio
Fearless Flyers
Keziah Jones
17 luglio
Samara Joy
Marcus Miller “We want Miles!”
18 luglio
New sketches of Spain (Erik Truffaz feat. Antonio Lizana)
Thomas Dutronc “Jazz & Friends”
19 luglio - Serata Gospel offerta dalla città di Antibes Juan-les-Pins - su invito
Linda Lee Hopkins
Pinède Gould
Boulevard Edouard Baudoin
Jammin’Summer Session
9 luglio: The Big Tusk
10 luglio: Who parked the car?
10 luglio - 21:00: Concerto al Plateau de la Garoupe - Via Con Te (Omaggio a Paolo Conte)
11 luglio: Sounds of Shebeen
12 luglio: Dock in Absolute
12 luglio alle 21:00: Concerto al Plateau de la Garoupe - Travel Collective
13 luglio: Mélina Tobiana quintet
14 luglio (e 15 luglio alle 11:00 alla Médiathèque Albert Camus): Cyril Benhamou trio
15 luglio: Baptiste Bailly trio
16 luglio: Étienne Manchon trio
17 luglio (e 18 luglio alle 11:00 alla Médiathèque Albert Camus): Jean Saint-Loubert trio
18 luglio: Verb
19 luglio: Duo Brady
20 luglio: Vincitore del Tremplin jazz Médiathèque Albert Camus
Rue Jacques Leonetti (Petite Pinède)
Place Nationale (Kiosque)
Médiathèque Albert Camus
Fuochi d'artificio della Festa Nazionale
13 luglio - Baia di Antibes, tra il Fort Carré e le spiagge della Braguealle 22:15.
14 luglio - Baia di Juan-les-Pins alle 23:00.
Par le bout du nez
Dal 15 al 27 luglio
Théâtre Antibéa
Mostre
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses
Fino al 15 settembre 2026
Musée Picasso
Château Grimaldi
Place Mariejol
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
"Voiles, découpes, traverses"
œuvres de Michel Verjux
Fino al 27 settembre
Musée Picasso
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
Festa patronale di Sant'Erigerio
Da sabato 11 luglio a martedì 14 luglio
place centrale
Ballo con allegria e fuochi d'artificio
Martedì 14 luglio a 19h00
Place centrale
BEAUSOLEIL
Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil
Venerdì 10 luglio 2026 dalle 09:00 alle 10:30
Riviera Palace de Beausoleil,
27 route de La Turbie
Serata "Sotto i tropici
Venerdì 10 luglio a 21:00
Parking Victor Hugo,
Esplanade Victor Hugo
Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil
Venerdì 10 luglio 09:00 a 10:30 / ...
Riviera Palace de Beausoleil,
27 route de La Turbie
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Domeniche di festa
Domenica 12 luglio da 10:00 a 13:
Marché couvert Gustave Eiffel
Serata tributo agli ABBA
Lunedì 13 luglio a 21:00
Place de la Libération,
27 boulevard de la République
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BELVEDERE
Soirée Orchestre à la Merenda
Sabato 11 luglio a 19h00
Place du Perrier
BREIL SUR ROYA
Festival Plein Air : atelier sculpture "le souffle et l'onde"
Fino al 10 luglio
Salle municipale A Ca d'Breï,
Place Brancion
Festival les Reflets du Lac - Spettacolo comico di Laurent Barat
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 23:00
Chapiteau - Espace Loisirs
CAGNES SUR MER
Serate pedonali su Avenue des Oliviers
Venerdì 10 luglio a 18h00
Avenue des oliviers
Hippodrome en Fête
Venerdì 10 luglio dalle ore 18
Hippodrome de la Côte d'Azur 2
Bd Kennedy 06800 Cagnes-sur-Mer
Spettacolo di twirling
Sabato 11 luglio da 21:00 a 00:00
Chapiteau - Espace Loisirs
Serate in via Giacosa
Martedì 14 luglio
rue Giacosa
Notti d'estate all'Ippodromo – Raduno estivo di cavalli
Fino al 22 agosto 2026
Hippodrome de la Côte d'Azur
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Ilyun Bürkev piano / Fergus Mccreadie Trio
Giovedì 9 luglio da 19:30 a 23:00
La Place de la Castre
Place de la Castre – Suquet
Bohdan Luts violon / Odeza Trio
Venerdì 10 luglio da 19:30 a 23:00
Concerto
La Place de la Castre,
Place de la Castre – Suquet
Festival des jeunes talents du Suquet
Fino all’11 luglio
Musica classica
Eglise Notre-Dame d'Espérance,
1 Place Castre
Marc André, contrebasse David Bismuth, piano / Manon Mullener Quintet
Sabato 11 luglio da 19:30 a 23:00
Concerto
La Place de la Castre,
Place de la Castre – Suquet
Le Bal Pin-Up & Playboy
Domenica 12 luglio da 16:00 a 00:30
Ballo
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais
1 boulevard de la Croisette
Le Bal des Fous
Domenica 12 luglio da 16:00 a 00:30
Domenica 19 luglio da 16:00 a 00:30 / ...
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais
1 boulevard de la Croisette
Nakaja Art - (Pologne)
Martedì 14 luglio da 23:00 a 23:30
Fuochi d'artificio
Baie de Cannes
Bd de la croisette
Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Fino al 18 agosto ore 18,30 – 23,30
Esplanade pantiero
Festival dell'arte pirotecnica
Fino al 24 agosto
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Fino al 27 agosto 2026
Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Fino al 27 agosto 2026
Place du marché
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CASTELLAR
Festa nazionale del 14 luglio
Martedì 14 luglio da 17:00 a 23:55
Place Clemenceau,
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
CASTILLON
Soirées Estivales 06 : représentation théâtrale
Lunedì 13 luglio da 20:00 a 22:00
Place Rousset
ISOLA
Fête Notre Dame de Vie
Sabato 11 luglio
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Bal et feu d'artifice
Lunedì 13 luglio
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Semaine musique
Fino al 14 luglio 2026
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble Le Pelevos Station d'Isola 2000
Eventi sui sentieri
Fino al 26 agosto 2026
Isola 2000
Musiques au sommet
Il sabato 11 luglio
Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18
Isola
LA BRIGUE
Serate Estive, Concerto LONE REDNECK
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:30
Chapiteau,
Hameau de Morignole
Feste estive, Comité des Fêtes.
Lunedì 13 luglio a 22:
Place de Nice
Risveglio festivo del villaggio all'alba
Martedì 14 luglio da 08:00 a 11:30
Rues du village
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA ROQUETTE SUR VAR
14 Juillet – La Roquette sur Var
Martedì 14 luglio a 16h00
Place Louis Pagliardini
Hameau de Baus-Roux
LEVENS
I venditori della piazza
Venerdì 10 luglio a 19h00
5 Place de la République
MENTON
Visita guidata: Il giardino imperiale
Giovedì 9 luglio da 10:00 a 11:30
L'Impérial,
9 avenue de la Madone
Festival Les BaroQuiales - Tutta la tenerezza del mio cuore
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:00
Grand Salon de reception du Riviera Palace,
Le Riviera Palace, 28 avenue Riviera
Venerdì 10 luglio da 20:30 a 23:45
Time – Le vertige des heures
Théâtre Francis Palmero,
8 avenue Boyer
Concerto a Filetta
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:30
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis Saint Michel
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 10 luglio da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),
Rue du Général Gallieni
Visita guidata: intorno al mercato
Mercoledì 15 luglio da 10:00 a 10:45 / ...
Esplanade du Musée Cocteau - Séverin Winderman,
9 quai de Monleon
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita non guidata del Domaine Gannac
Fino al 29 agosto
Maison Gannac,
2970 Route de Super Garavan
Exposition : Le Château de la Bête
Fino al 31 agosto
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon II
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Concert au Palais Princier
Il 09 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Palais Princier de Monaco
Herculis EBS International Athletics Meeting
Il 10 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
7, avenue des Castelans
Waku Doki
Il 10 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Il 11 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Place du Casino
Les Talents du Fort - Pour les jeunes de la Principauté
Il 10 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Avenue de la Quarantaine
Concert au Palais Princier
Il 12 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Palais Princier de Monaco
Marcel Pagnol - Variations d'amour
Il 14 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Avenue de la Quarantaine
Soirées Musicales Estivales – Dedicate
« Dedicate – Rock »
Il 15 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Larvotto
Monaco Méditerranée
Da 11 A 12 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Exposition Monaco et l'automobile - ateliers jeunesse
Fino al 17 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce
Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival
Fino al 14 agosto 2026
5 Av. des Ligures
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Fino al 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Trobaïritz – Ensemble Aïgal
Giovedì 09 luglio a 21h00
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Festival Zodiac Music Academy a Nizza
Giovedì 09 luglio ore19h00
Venerdì 10 luglio
Domenica 12 luglio
Martedì 14 luglio
Centre Universitaire Méditerranéen de Nice
65 Promenade des Anglais 06300 Nice
Soirée musique classique sur la Promenade
Venerdì 10 luglio a 19h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Pink Parade
Sabato 11 luglio a 15h30
Départ du Port / Quai Papaciono
Pitbull – I'm back
Domenica 12 luglio
Allianz Riviera
Boulevard des jardiniers
Belaprem
Fino al 31 luglio a 17h30
Le 109
89 Route de Turin
Mostre – esposizioni
Mimmo Rotella & Friends
Fino al 12 luglio 2026
NEO art & culture lab x VogelART
6 bis rue Lascaris
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBILLLIERE
Soirée Estivale : concert de Bernard Persia
Venerdì 10 luglio a 21h00
Sous le chapiteau
Promenade Jean LAURENTI
Guinguette/bal avec Pascal PALOMBA..
Mercoledì 15 luglio a 20h30
Place de Roquebillière
Place Corniglion Molinier
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Il meglio dei Rolling Sones con Super Stoned
Giovedì 9 luglio a 21:00
Esplanade Jean-Gioan
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Madenian seul en scène
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:30
Parc des oliviers,
38 avenue Paul Doumer
Visita guidata del Fort du Cap Martin
Fino all’11 luglio
Mercoledì
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Sabato
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Visita guidata e/o commentata
Storico
Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette
La passeggiata festiva
Lunedì 13 luglio a 21:00
Bord de mer Carnolès
ROUBION
Roubion monte le son – Soirée Rock ! Dimanche 12 juillet
Domenica 12 luglio a 19h00
Roubion
SAINT DALMAS LE SELVAGE
Appuntamento con le stelle a Saint Dalmas – 2a edizione
Da mercoledì 15 luglio a venerdì 17 luglio 2026
Office de Tourisme Nice Côte d'Azur –
Bureau de Saint-Dalmas-le-Selvage
Maison du Haut Pays
SAINT ETIENNE DE TINEE
Feu d'artifices et Bal des pompiers
Lunedì 13 luglio a 21h30
Place de l'église
Ziggy’s Band – Tribute David BowIE
Mercoledì 15 luglio a 21h00
Place de l'église
SAINT JEAN CAP FERRAT
I giovedì gitani
Giovedì 09 luglio a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild
Luglio
Lunedì 13 luglio - La sorprendente Keystone Big Band
Martedì 14 luglio - Balletto dell’Opera di Nizza Costa Azzurra
Lunedì 20 luglio - Lynda Lemay e Jean-Félix Lalanne
Martedì 21 luglio - Soyons (pas trop) sérieux
Lunedì 27 luglio Balletto Malandain Biarritz
Martedì 28 luglio - Iris Daverio & Jean-Paul Gasparian
Agosto
Lunedì 3 agosto Marc André
Martedì 4 agosto - Trio Stimmung
Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu
Martedì 11 agosto - Luz Casal
Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal
Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet
Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld
Martedì 25 agosto – Grégoire
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
I pianisti del porto – Piano Super Levure
Mercoledì 15 luglio a 20h00
Quai Virgile Allari
Tour della Riviera dell'Arte – 7a edizione - Mostra
Fino al 26 luglio
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT-JEANNET
Soirée estivale du département – comédie « Pile ou face »
Venerdì 10 luglio a 21h00
Place de l'église
Mairie de saint-jeannet
Exposition « Rencontres Colorées avec le Japon »
Fino al 12 luglio
Salle Saint Jean-Baptiste
Exposition d'Aquarelles – UVE
Fino al 17 luglio 2026
Médiathèque "Le four à pain"
5 rue de la ferrage 06640
Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann
Fino al 27 luglio
Salle Saint Jean-Baptiste
SAINT LAURENT DU VAR
Prélude à la Fête Nationale 2026
Lunedì 13 luglio a 20h30
Esplanade Les Goélands
Beach Sport Festival 2026
Fino al 26 luglio 2026
Plage Cousteau
SAINT MARTIN VESUBIE
Serate di osservazione del cielo e degli oggetti celesti
Da venerdì 10 luglio a sabato 11 luglio 2026 a 20h30
Refuge de la Cougourde et refuge de la Madone de Fenestre
Le Boréon et la Madone de Fenestre
Concerto – "OJDT Brothers"
Sabato 11 luglio a 18h00
Place du Général de Gaulle
Le serate estive a Saint-Martin Vésubie
Mercoledì 15 luglio a 21h00
Sous le chapiteau
Boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Escales littorales
Fino al 29 agosto 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Mission baleine
Fino al 29 agosto 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAORGE
Les Soirées Estivales 06: Concerto "Dal barocco al tango e alla musica da film
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 23:00
Monastère de Saorge
Festa nazionale
Sabato 11 luglio a 20:30
Place de l'école Jolliot-Curie
Concerto di musica mondiale
Lunedì 13 luglio a 18:30
Place de la République dite du Soutaï
Spettacolo pirotecnico
Lunedì 13 luglio a 22:30
Monument aux Morts
Retraite aux flambeaux
Lunedì 13 luglio a 20:00
place des platanes
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Festival Les BaroQuiales - FESTA DI ALESSANDRO
Domenica 12 luglio da 21:00 a 23:00
Cathédrale de Sospel,
1 place St Michel
14 luglio festeggiamenti
13 luglio > 14 luglio
Place des Platanes
Mostra di ceramica e pittura
Fino al 26 luglio
Chapelle des Pénitents Gris
Exposition "Au Banquet des Gypaètes"
Fino al 30 settembre
Médiathèque de Sospel,
place Trincat
TENDE
Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli
Il 10 luglio 2026
Il 11 luglio 2026
Il 24 luglio 2026
Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica
Casterino, Hameau de Casterino
"La Saint-Eloi 1953 et 1967 - Archives d'une fête tendasque"
Venerdì 10 luglio da 17:30 a 18:30
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Balade découverte : les oiseaux des pâturages
Venerdì 10 luglio da 08:00 a 16:30
Casterino,
Hameau de Casterino
Visita notturna al villaggio di Tende
Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:45
Sabato 18 luglio da 21:00 a 22:45 / ...
Visita notturna al villaggio di Tende
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Festival Internazionale della Route Royale des Orgues: "La musica classica nel cinema".
Sabato 11 luglio da 17:00 a 19:00
Collégiale Notre Dame de l'Assomption
Festa di Sant'Eligio
11 luglio > 12 luglio
Place Général de Gaulle
La vie du parvis - "Figurines en macramé"
Domenica 12 luglio da 15:00 a 15:45
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Visita culturale alla "via del sale" di Tenda
Domenica 12 luglio da 14:00 a 15:
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Visita culturale a "les Lascaris" di Tenda
Martedì 14 luglio da 14:00 a 15:45
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
"Les stèles de Lunigiana, entre Ligurie et Toscane"
Mercoledì 15 luglio da 17:30 a 18:30
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".
Fino al 13 settembre
2 rue de France
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Festival Zodiac Music Academy.
Giovedì 9 luglio 2026
Venerdì 10 luglio 2026
Domenica 12 luglio 2026
Martedì 14 luglio 2026
Valdeblore
Festival Trobaréa
Da sabato 11 luglio a domenica 12 luglio ore14h00
Église Sainte Croix
Saint Dalmas
14 luglio, giorno di feste di Valdeblore.
Lunedì 13 luglio
Sous la Halle La Bolline
Circo Piédon a Valdeblore.
Da martedì 14 luglio a 18h00
Soun dal Pra
Saint Dalmas
Parata del 14 luglio
Martedì 14 luglio da 16:30 a 18:00
Mairie de Tende,
1 Place du Général De Gaulle
Yoga & P'tit Déj aux Millefonts
Fino al 28 agosto ore 09h00
Parking des Millefonts
VENCE
Festival Les Nuits du Sud
Giovedì 09 luglio
Place du Grand Jardin
Concert Symphonique hors les murs
martedì 14 luglio a 20h30
Place du Grand Jardin
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".
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FACEBOOK EVENTI | 09 luglio 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.