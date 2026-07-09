Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

ANTIBES

65 anni di jazz a Juan

9 luglio

José James & China Moses “I want you”

Tom Jones



11 luglio

Dhafer Youssef "Shiraz"

Morcheeba



13 luglio

Mica Millar

Seal



14 luglio - Serata offerta dal Comune di Antibes Juan-les-Pins - su invito

Banksia trio

Laura Anglade

Mae Defays

23:00 - Fuochi d'artificio



15 luglio

Fatoumata Diawara

Goran Bregovi?



16 luglio

Fearless Flyers

Keziah Jones



17 luglio

Samara Joy

Marcus Miller “We want Miles!”



18 luglio

New sketches of Spain (Erik Truffaz feat. Antonio Lizana)

Thomas Dutronc “Jazz & Friends”



19 luglio - Serata Gospel offerta dalla città di Antibes Juan-les-Pins - su invito

Linda Lee Hopkins

Pinède Gould

Boulevard Edouard Baudoin



Jammin’Summer Session

9 luglio: The Big Tusk

10 luglio: Who parked the car?

10 luglio - 21:00: Concerto al Plateau de la Garoupe - Via Con Te (Omaggio a Paolo Conte)

11 luglio: Sounds of Shebeen

12 luglio: Dock in Absolute

12 luglio alle 21:00: Concerto al Plateau de la Garoupe - Travel Collective

13 luglio: Mélina Tobiana quintet

14 luglio (e 15 luglio alle 11:00 alla Médiathèque Albert Camus): Cyril Benhamou trio

15 luglio: Baptiste Bailly trio

16 luglio: Étienne Manchon trio

17 luglio (e 18 luglio alle 11:00 alla Médiathèque Albert Camus): Jean Saint-Loubert trio

18 luglio: Verb

19 luglio: Duo Brady

20 luglio: Vincitore del Tremplin jazz Médiathèque Albert Camus

Rue Jacques Leonetti (Petite Pinède)

Place Nationale (Kiosque)

Médiathèque Albert Camus



Fuochi d'artificio della Festa Nazionale

13 luglio - Baia di Antibes, tra il Fort Carré e le spiagge della Braguealle 22:15.

14 luglio - Baia di Juan-les-Pins alle 23:00.



Par le bout du nez

Dal 15 al 27 luglio

Théâtre Antibéa



Mostre

Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses

Fino al 15 settembre 2026

Musée Picasso

Château Grimaldi

Place Mariejol



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



"Voiles, découpes, traverses"

œuvres de Michel Verjux

Fino al 27 settembre

Musée Picasso



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



«Une araignée au plafond ! »

Fino al 31 gennaio 2027

Musée de la Carte Postale



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



AURON

Festa patronale di Sant'Erigerio

Da sabato 11 luglio a martedì 14 luglio

place centrale



Ballo con allegria e fuochi d'artificio

Martedì 14 luglio a 19h00

Place centrale



BEAUSOLEIL

Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil

Venerdì 10 luglio 2026 dalle 09:00 alle 10:30

Riviera Palace de Beausoleil,

27 route de La Turbie



Serata "Sotto i tropici

Venerdì 10 luglio a 21:00

Parking Victor Hugo,

Esplanade Victor Hugo



Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil

Venerdì 10 luglio 09:00 a 10:30 / ...

Riviera Palace de Beausoleil,

27 route de La Turbie



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Domeniche di festa

Domenica 12 luglio da 10:00 a 13:

Marché couvert Gustave Eiffel



Serata tributo agli ABBA

Lunedì 13 luglio a 21:00

Place de la Libération,

27 boulevard de la République



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BELVEDERE

Soirée Orchestre à la Merenda

Sabato 11 luglio a 19h00

Place du Perrier



BREIL SUR ROYA

Festival Plein Air : atelier sculpture "le souffle et l'onde"

Fino al 10 luglio

Salle municipale A Ca d'Breï,

Place Brancion



Festival les Reflets du Lac - Spettacolo comico di Laurent Barat

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 23:00

Chapiteau - Espace Loisirs



CAGNES SUR MER

Serate pedonali su Avenue des Oliviers

Venerdì 10 luglio a 18h00

Avenue des oliviers



Hippodrome en Fête

Venerdì 10 luglio dalle ore 18

Hippodrome de la Côte d'Azur 2

Bd Kennedy 06800 Cagnes-sur-Mer



Spettacolo di twirling

Sabato 11 luglio da 21:00 a 00:00

Chapiteau - Espace Loisirs



Serate in via Giacosa

Martedì 14 luglio

rue Giacosa



Notti d'estate all'Ippodromo – Raduno estivo di cavalli

Fino al 22 agosto 2026

Hippodrome de la Côte d'Azur



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Ilyun Bürkev piano / Fergus Mccreadie Trio

Giovedì 9 luglio da 19:30 a 23:00

La Place de la Castre

Place de la Castre – Suquet



Bohdan Luts violon / Odeza Trio

Venerdì 10 luglio da 19:30 a 23:00

Concerto

La Place de la Castre,

Place de la Castre – Suquet



Festival des jeunes talents du Suquet

Fino all’11 luglio

Musica classica

Eglise Notre-Dame d'Espérance,

1 Place Castre



Marc André, contrebasse David Bismuth, piano / Manon Mullener Quintet

Sabato 11 luglio da 19:30 a 23:00

Concerto

La Place de la Castre,

Place de la Castre – Suquet



Le Bal Pin-Up & Playboy

Domenica 12 luglio da 16:00 a 00:30

Ballo

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais

1 boulevard de la Croisette



Le Bal des Fous

Domenica 12 luglio da 16:00 a 00:30

Domenica 19 luglio da 16:00 a 00:30 / ...

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais

1 boulevard de la Croisette



Nakaja Art - (Pologne)

Martedì 14 luglio da 23:00 a 23:30

Fuochi d'artificio

Baie de Cannes

Bd de la croisette



Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Fino al 18 agosto ore 18,30 – 23,30

Esplanade pantiero



Festival dell'arte pirotecnica

Fino al 24 agosto

Baie de Cannes,

Bd de la croisette



Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Fino al 27 agosto 2026

Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes



Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Fino al 27 agosto 2026

Place du marché



Mostre – Esposizioni

Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CASTELLAR

Festa nazionale del 14 luglio

Martedì 14 luglio da 17:00 a 23:55

Place Clemenceau,



Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



CASTILLON

Soirées Estivales 06 : représentation théâtrale

Lunedì 13 luglio da 20:00 a 22:00

Place Rousset



ISOLA

Fête Notre Dame de Vie

Sabato 11 luglio

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Bal et feu d'artifice

Lunedì 13 luglio

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Semaine musique

Fino al 14 luglio 2026

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos Station d'Isola 2000



Eventi sui sentieri

Fino al 26 agosto 2026

Isola 2000



Musiques au sommet

Il sabato 11 luglio

Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18

Isola



LA BRIGUE

Serate Estive, Concerto LONE REDNECK

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:30

Chapiteau,

Hameau de Morignole



Feste estive, Comité des Fêtes.

Lunedì 13 luglio a 22:

Place de Nice



Risveglio festivo del villaggio all'alba

Martedì 14 luglio da 08:00 a 11:30

Rues du village



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA ROQUETTE SUR VAR

14 Juillet – La Roquette sur Var

Martedì 14 luglio a 16h00

Place Louis Pagliardini

Hameau de Baus-Roux



LEVENS

I venditori della piazza

Venerdì 10 luglio a 19h00

5 Place de la République



MENTON

Visita guidata: Il giardino imperiale

Giovedì 9 luglio da 10:00 a 11:30

L'Impérial,

9 avenue de la Madone



Festival Les BaroQuiales - Tutta la tenerezza del mio cuore

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:00

Grand Salon de reception du Riviera Palace,

Le Riviera Palace, 28 avenue Riviera



Venerdì 10 luglio da 20:30 a 23:45

Time – Le vertige des heures

Théâtre Francis Palmero,

8 avenue Boyer



Concerto a Filetta

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:30

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis Saint Michel



Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)

Venerdì 10 luglio da 14:30 a 15:15

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),

Rue du Général Gallieni



Visita guidata: intorno al mercato

Mercoledì 15 luglio da 10:00 a 10:45 / ...

Esplanade du Musée Cocteau - Séverin Winderman,

9 quai de Monleon



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita non guidata del Domaine Gannac

Fino al 29 agosto

Maison Gannac,

2970 Route de Super Garavan



Exposition : Le Château de la Bête

Fino al 31 agosto

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon II



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Concert au Palais Princier

Il 09 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Palais Princier de Monaco



Herculis EBS International Athletics Meeting

Il 10 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

7, avenue des Castelans



Waku Doki

Il 10 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Il 11 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Place du Casino



Les Talents du Fort - Pour les jeunes de la Principauté

Il 10 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Avenue de la Quarantaine



Concert au Palais Princier

Il 12 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Palais Princier de Monaco



Marcel Pagnol - Variations d'amour

Il 14 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Avenue de la Quarantaine



Soirées Musicales Estivales – Dedicate

« Dedicate – Rock »

Il 15 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Larvotto



Monaco Méditerranée

Da 11 A 12 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

Salon & Foire

10 Av. Princesse Grâce



Exposition Monaco et l'automobile - ateliers jeunesse

Fino al 17 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce



Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival

Fino al 14 agosto 2026

5 Av. des Ligures



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Monaco and the automobile, from 1893 to the present day

Fino al 6 settembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce,



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Trobaïritz – Ensemble Aïgal

Giovedì 09 luglio a 21h00

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Festival Zodiac Music Academy a Nizza

Giovedì 09 luglio ore19h00

Venerdì 10 luglio

Domenica 12 luglio

Martedì 14 luglio

Centre Universitaire Méditerranéen de Nice

65 Promenade des Anglais 06300 Nice



Soirée musique classique sur la Promenade

Venerdì 10 luglio a 19h00

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Pink Parade

Sabato 11 luglio a 15h30

Départ du Port / Quai Papaciono



Pitbull – I'm back

Domenica 12 luglio

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



Belaprem

Fino al 31 luglio a 17h30

Le 109

89 Route de Turin



Mostre – esposizioni

Mimmo Rotella & Friends

Fino al 12 luglio 2026

NEO art & culture lab x VogelART

6 bis rue Lascaris



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBILLLIERE

Soirée Estivale : concert de Bernard Persia

Venerdì 10 luglio a 21h00

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



Guinguette/bal avec Pascal PALOMBA..

Mercoledì 15 luglio a 20h30

Place de Roquebillière

Place Corniglion Molinier



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Il meglio dei Rolling Sones con Super Stoned

Giovedì 9 luglio a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Madenian seul en scène

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:30

Parc des oliviers,

38 avenue Paul Doumer



Visita guidata del Fort du Cap Martin

Fino all’11 luglio

Mercoledì

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Sabato

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Visita guidata e/o commentata

Storico

Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette



La passeggiata festiva

Lunedì 13 luglio a 21:00

Bord de mer Carnolès



ROUBION

Roubion monte le son – Soirée Rock ! Dimanche 12 juillet

Domenica 12 luglio a 19h00

Roubion



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Appuntamento con le stelle a Saint Dalmas – 2a edizione

Da mercoledì 15 luglio a venerdì 17 luglio 2026

Office de Tourisme Nice Côte d'Azur –

Bureau de Saint-Dalmas-le-Selvage

Maison du Haut Pays



SAINT ETIENNE DE TINEE

Feu d'artifices et Bal des pompiers

Lunedì 13 luglio a 21h30

Place de l'église



Ziggy’s Band – Tribute David BowIE

Mercoledì 15 luglio a 21h00

Place de l'église



SAINT JEAN CAP FERRAT

I giovedì gitani

Giovedì 09 luglio a 19h30

Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf

Quai Virgile Allari



Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild

Luglio

Lunedì 13 luglio - La sorprendente Keystone Big Band

Martedì 14 luglio - Balletto dell’Opera di Nizza Costa Azzurra

Lunedì 20 luglio - Lynda Lemay e Jean-Félix Lalanne

Martedì 21 luglio - Soyons (pas trop) sérieux

Lunedì 27 luglio Balletto Malandain Biarritz

Martedì 28 luglio - Iris Daverio & Jean-Paul Gasparian

Agosto

Lunedì 3 agosto Marc André

Martedì 4 agosto - Trio Stimmung

Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu

Martedì 11 agosto - Luz Casal

Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal

Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet

Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld

Martedì 25 agosto – Grégoire

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



I pianisti del porto – Piano Super Levure

Mercoledì 15 luglio a 20h00

Quai Virgile Allari



Tour della Riviera dell'Arte – 7a edizione - Mostra

Fino al 26 luglio

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAINT-JEANNET

Soirée estivale du département – comédie « Pile ou face »

Venerdì 10 luglio a 21h00

Place de l'église

Mairie de saint-jeannet



Exposition « Rencontres Colorées avec le Japon »

Fino al 12 luglio

Salle Saint Jean-Baptiste



Exposition d'Aquarelles – UVE

Fino al 17 luglio 2026

Médiathèque "Le four à pain"

5 rue de la ferrage 06640



Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann

Fino al 27 luglio

Salle Saint Jean-Baptiste



SAINT LAURENT DU VAR

Prélude à la Fête Nationale 2026

Lunedì 13 luglio a 20h30

Esplanade Les Goélands



Beach Sport Festival 2026

Fino al 26 luglio 2026

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

Serate di osservazione del cielo e degli oggetti celesti

Da venerdì 10 luglio a sabato 11 luglio 2026 a 20h30

Refuge de la Cougourde et refuge de la Madone de Fenestre

Le Boréon et la Madone de Fenestre



Concerto – "OJDT Brothers"

Sabato 11 luglio a 18h00

Place du Général de Gaulle



Le serate estive a Saint-Martin Vésubie

Mercoledì 15 luglio a 21h00

Sous le chapiteau

Boulevard Lazare Raiberti



Mostra – "Escales littorales

Fino al 29 agosto 2026

Médiathéque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Mostra – "Mission baleine

Fino al 29 agosto 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAORGE

Les Soirées Estivales 06: Concerto "Dal barocco al tango e alla musica da film

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 23:00

Monastère de Saorge



Festa nazionale

Sabato 11 luglio a 20:30

Place de l'école Jolliot-Curie



Concerto di musica mondiale

Lunedì 13 luglio a 18:30

Place de la République dite du Soutaï



Spettacolo pirotecnico

Lunedì 13 luglio a 22:30

Monument aux Morts



Retraite aux flambeaux

Lunedì 13 luglio a 20:00

place des platanes



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Festival Les BaroQuiales - FESTA DI ALESSANDRO

Domenica 12 luglio da 21:00 a 23:00

Cathédrale de Sospel,

1 place St Michel



14 luglio festeggiamenti

13 luglio > 14 luglio

Place des Platanes



Mostra di ceramica e pittura

Fino al 26 luglio

Chapelle des Pénitents Gris



Exposition "Au Banquet des Gypaètes"

Fino al 30 settembre

Médiathèque de Sospel,

place Trincat



TENDE

Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli

Il 10 luglio 2026

Il 11 luglio 2026

Il 24 luglio 2026

Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica

Casterino, Hameau de Casterino



"La Saint-Eloi 1953 et 1967 - Archives d'une fête tendasque"

Venerdì 10 luglio da 17:30 a 18:30

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Balade découverte : les oiseaux des pâturages

Venerdì 10 luglio da 08:00 a 16:30

Casterino,

Hameau de Casterino



Visita notturna al villaggio di Tende

Venerdì 10 luglio da 21:00 a 22:45

Sabato 18 luglio da 21:00 a 22:45 / ...

Visita notturna al villaggio di Tende

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Festival Internazionale della Route Royale des Orgues: "La musica classica nel cinema".

Sabato 11 luglio da 17:00 a 19:00

Collégiale Notre Dame de l'Assomption



Festa di Sant'Eligio

11 luglio > 12 luglio

Place Général de Gaulle



La vie du parvis - "Figurines en macramé"

Domenica 12 luglio da 15:00 a 15:45

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Visita culturale alla "via del sale" di Tenda

Domenica 12 luglio da 14:00 a 15:

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Visita culturale a "les Lascaris" di Tenda

Martedì 14 luglio da 14:00 a 15:45

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



"Les stèles de Lunigiana, entre Ligurie et Toscane"

Mercoledì 15 luglio da 17:30 a 18:30

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".

Fino al 13 settembre

2 rue de France



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Festival Zodiac Music Academy.

Giovedì 9 luglio 2026

Venerdì 10 luglio 2026

Domenica 12 luglio 2026

Martedì 14 luglio 2026

Valdeblore



Festival Trobaréa

Da sabato 11 luglio a domenica 12 luglio ore14h00

Église Sainte Croix

Saint Dalmas



14 luglio, giorno di feste di Valdeblore.

Lunedì 13 luglio

Sous la Halle La Bolline



Circo Piédon a Valdeblore.

Da martedì 14 luglio a 18h00

Soun dal Pra

Saint Dalmas



Parata del 14 luglio

Martedì 14 luglio da 16:30 a 18:00

Mairie de Tende,

1 Place du Général De Gaulle



Yoga & P'tit Déj aux Millefonts

Fino al 28 agosto ore 09h00

Parking des Millefonts



VENCE

Festival Les Nuits du Sud

Giovedì 09 luglio

Place du Grand Jardin



Concert Symphonique hors les murs

martedì 14 luglio a 20h30

Place du Grand Jardin



Étoiles grandeur nature

Fino all’11 settembre il venerdì

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".







