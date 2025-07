Villefranche celebra l’arte del movimento: debutta il Gala des Excellences – Prix Danse Côte d’Azur

Sarà il suggestivo Théâtre de Verdure de La Citadelle di Villefranche-sur-Mer a fare da cornice, sabato 12 luglio 2025 alle ore 21.30 , alla prima edizione del Gala delle Eccellenze – Prix Danse Côte d’Azur.



L’evento, ideato dai coreografi Francesco Curci e Alessio Passaquindici, nasce come un omaggio alla danza e alla sua forza vitale, celebrando i talenti coreutici della Riviera in uno spettacolo che si annuncia intenso ed emozionante.



Il gala si propone come un vero e proprio tributo all’arte del movimento, offrendo al pubblico uno spaccato della ricchezza e della varietà delle espressioni coreografiche che animano la scena locale e internazionale.

Un’occasione per riconoscere l’impegno, la creatività e la passione di coloro che, ogni giorno, portano avanti la danza come arte viva e necessaria.





Masterclass per giovani danzatori: l’arte si trasmette

Il Gala delle Eccellenze sarà preceduto da due giornate di masterclass, l’11 e 12 luglio 2025, rivolte a giovani danzatori a partire dai 12 anni, con un livello di formazione da intermedio ad avanzato.

Le lezioni si terranno a Villefranche-sur-Mer e saranno condotte dagli stessi ideatori dell’evento: Alessio Passaquindici per la danza classica e Francesco Curci per la danza contemporanea.



Un’occasione unica per i giovani talenti di formarsi a stretto contatto con professionisti del settore, in un ambiente di scambio e ispirazione, con l’obiettivo di trasmettere valori, tecnica e passione alle nuove generazioni.



Biglietti e iscrizioni

I biglietti per il Gala sono disponibili online sul sito Fnac Spectacles.

Per partecipare alle masterclass è possibile iscriversi tramite la piattaforma HelloAsso.



Una celebrazione della danza che si preannuncia imperdibile, tra spettacolo, formazione e passione.