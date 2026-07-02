Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
"BOHEMIAN RHAPSODY" - QUEEN dei Break Free, THE POLICE dei The Rozzers.
Il 3 luglio 2026 da 19:30 fino a 00:15
Venerdì 3 Luglio dalle 19:30 alle 0:15
Pinède Gould
Boulevard Baudoin
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses
Fino al 15 settembre 2026
Musée Picasso
Château Grimaldi
Place Mariejol
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
7° Festival del benessere in montagna
Sabato 04 luglioe domenica 5 luglio
Salle Maurice Rovery
boulevard du riou
BEAUSOLEIL
Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil
Ogni venerdì fino al 10 luglio 2026 09:00 A 10:30
Riviera Palace de Beausoleil,
27 route de La Turbie
I giovedì musicali
Fino al 27 agosto ore 18 – 23
Centre-Ville
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BELVEDERE
Festival rock écoresponsable BELFEST
Sabato 04 luglio a 16h00
place du village
Festa di Saint-Pierre e del Mare
Sabato 04 luglio e domenica 5 luglio
Baie du Cros-de-Cagnes
Port du Bord de Mer et bord de Mer
BREIL SUR ROYA
Festival Reflets du Lac - Théâtre : "Les couillons à Paris"
Venerdì 3 luglio da 21:00 a 23:30
Chapiteau, Espace loisirs
Spettacolo di danza
Domenica 5 luglio a 21:00
Chapiteau - Espace Loisirs
Visite commentée du village de Breil-sur-Roya
Mercoledì 8 luglio da 14:30 a 16:00
Office de tourisme, 17 place Biancheri
CAGNES SUR MER
Notti d'estate all'Ippodromo – Raduno estivo di cavalli
Da lunedì 06 luglio al 22 agosto 2026
Hippodrome de la Côte d'Azur
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Pyro-Team D.O.O - (Serbie)
Sabato 4 luglio da 22:00 a 22:30
Fuochi d'artificio
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Au revoir Benjamin !
Domenica 5 luglio da 17:00 a 18:45
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Théâtre Debussy,
1 Boulevard de la Croisette
Dal 4 luglio al 24 agosto
Festival dell'arte pirotecnica
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Dal 7 luglio al 18 agosto ore 18,30 – 23,30
Esplanade pantiero
Festival des jeunes talents du Suquet
Dall’8 luglio all’11 luglio
Musica classica
Eglise Notre-Dame d'Espérance,
1 Place Castre
Mercoledì 8 luglio da 19:30 a 23:00
Valère Burnon piano / Ninanda
Jazz e blues
Musica classica
La Place de la Castre,
Place de la Castre - Suquet
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Fino al 27 agosto 2026
Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Fino al 27 agosto 2026
Place du marché
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CAP D’AIL
Serata CAP & ROCK
Martedì 07 luglio a 21h00
Amphithéâtre de la Mer
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
CASTILLON
Serata cozze e patatine a Castillon
Sabato 4 luglio da 19:30 a 00:00
Place Lucien Rousset
ISOLA
L'Isola du jazz
Dal 3 al 5 luglio 2026
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Pèlerinage Sainte Eurosie
Venerdì 03 luglio
Place Jean Gaïssa
Semaine musique
Da sabato 04 luglio al 14 luglio 2026
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble Le Pelevos Station d'Isola 2000
Eventi sui sentieri
Fino al 26 agosto 2026
Isola 2000
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
Loto pique -nique
Sabato 04 luglio
espace Cassini
place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TRINITE’
Au Coeur de la Nuit
Lunedì 06 luglio a 21h00
Sanctuaire Notre-Dame-de-Laghet
LA TURBIE
Festival Auguste : concerto di apertura
Martedì 7 luglio a 20:00
Eglise Saint-Michel de La Turbie,
7 Place de l'Église
LEVENS
Festival estivo di Levens
Da giovedì 02 luglio alle 18h30 a venerdì 03 luglio 2026
Grand Pré de Levens
179 route de Saint Blaise
MENTON
Visita guidata: giardino dell'Orangeraie
Giovedì 2 luglio da 10:00 a 10:45
Jardin de l'Orangeraie
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Venerdì 3 luglio da 14:00 a 14:45
Parvis Saint Michel
Spettacolo della scuola di danza: "Il tendone dimenticato"
3 luglio - 4 luglio
Salle Francis Palmero,
Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Spettacolo: "Le chapiteau oublié" (Il tendone dimenticato)
3 luglio - 4 luglio
Théâtre Francis Palmero,
Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Giorno di San Pietro
4 luglio - 5 luglio
Esplanade Francis Palmero
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 8 luglio da 10:30 a 12:00
Hôtel Royal Westminster,
1510 promenade du soleil
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita non guidata del Domaine Gannac
Fino al 29 agosto
Maison Gannac,
2970 Route de Super Garavan
Exposition : Le Château de la Bête
Fino al 31 agosto
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon II
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
3rd edition of the Ocean Space Forum
Il 2 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
08h30
Bd Louis II
Les ballets de Monte-Carlo - Surprise Show
3 e 4 luglio 2026
10 Av. Princesse Grâce
Soirées Musicales Estivales - Salut les souvenirs
8 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Square Gastaud
Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival
Dal 6 luglio A 14 agosto 2026
5 Av. des Ligures
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Dal 1°luglio A 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Lorie
Giovedì 02 luglio a 19h00
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta Jardin Albert, 1
Promenade des Anglais
Un jour sans vent – Une orestie
Giovedì 02 luglio a 21h00
Arènes de Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Jivéjigo
Venerdì 03 luglio a 21h00
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Kermesse Festival – 5ème édition
Da venerdì 03 luglio a domenica 05 luglio 17h00
Théâtre de Verdure
Jardin Albert 1er
Promenade des Anglais
Festival de Tragédies
Fino al 4 luglio 2026
Divers lieux de Nice
Organum mundi
Sabato 04 luglio a 20h30
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Belaprem
Fino al 31 luglio a 17h30
Le 109
89 Route de Turin
Mostre – esposizioni
Mimmo Rotella & Friends
Fino al 12 luglio 2026
NEO art & culture lab x VogelART
6 bis rue Lascaris
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Mimmo Rotella & Friends
Martedì 23 giugno
NEO art & culture lab x VogelART
6 bis rue Lascaris
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBILLIERE
Soirée Estivale : show "Swing with the ladies"
Venerdì 03 luglio a 21h00
Sous le chapiteau
Promenade Jean Laurenti
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Scènes cultes de Pagnol
Venerdì 3 luglio da 19:30 a 21:00
Parvis Rainier III - Château de Roquebrune,
Place William Ingram
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Un stylo dans la tête
Sabato 4 luglio da 19:30 a 21:00
Parvis Rainier III - Château de Roquebrune,
Place William Ingram
Visita guidata del Fort du Cap Martin
Fino all’11 luglio
Mercoledì
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Sabato
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Visita guidata e/o commentata
Storico
Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Par le bout du nez
Domenica 5 luglio da 19:30 a 21:00
Parvis Rainier III - Château de Roquebrune
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Sada
Martedì 7 luglio da 19:30 a 21:00
Parvis Rainier III - Château de Roquebrune
SAINTE-AGNÈS
Soirées Estivales 06
Martedì 7 luglio da 21:00 a 23:00
Village de Sainte-Agnès, Place de l'Eglise, 06500
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Schéma 14.0
Mercoledì 8 luglio da 19:30 a 21:00
Parvis Rainier III - Château de Roquebrune
SAINT JEAN CAP FERRAT
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT-JEANNET
Exposition « Rencontres Colorées avec le Japon »
Fino al 12 luglio
Salle Saint Jean-Baptiste
Exposition d'Aquarelles – UVE
Fino al 17 luglio 2026
Médiathèque "Le four à pain"
5 rue de la ferrage 06640
Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann
Fino al 27 luglio
Salle Saint Jean-Baptiste
SAINT LAURENT DU VAR
Crazy beach party – Beach Sport Festival 2026
Martedì 07 luglio a 21h00
Plage Cousteau
Beach Sport Festival 2026
Fino al 26 luglio 2026
Plage Cousteau
SAINT MARTIN VESUBIE
Mostra – "Escales littorales
Fino al 29 agosto 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Mission baleine
Fino al 29 agosto 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAORGE
Visite commentée du village de Saorge
Giovedì 2 luglio da 09:00 a 10:30
Mairie de Saorge,
Avenue du Dr. Joseph Daveo
Festival Les BaroQuiales - NEL CUORE DELLA NOTTE
Domenica 5 luglio da 21:00 a 22:30
Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Festival Les BaroQuiales - Dolce Follia - Concerto dell'Hostel Dieu
Mercoledì 8 luglio da 21:00 a 22:30
Cathédrale Saint-Michel,
place Saint-Michel
Exposition "Au Banquet des Gypaètes"
Fino al 30 settembre
Médiathèque de Sospel,
place Trincat
TENDE
Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli
Il 2 luglio 2026
Il 4 luglio 2026
Il 5 luglio 2026
Il 7 luglio 2026
Il 8 luglio 2026
Il 10 luglio 2026
Il 11 luglio 2026
Il 24 luglio 2026
Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica
Casterino, Hameau de Casterino
Festa a St Dalmas
3 luglio > 5 luglio
Tende
Festa della Madonna della Visitazione a Viévola
Lunedì 6 luglio a 10:30
Chapelle Notre Dame de la Visitation
Un tour culturale nell'arte barocca a Tenda
Martedì 7 luglio da 14:00 a 15:
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".
Fino al 13 settembre
2 rue de France
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Costa Azzurra Mercantour Ultra-trail a Valdeblore
Venerdì 03 luglio
La Colmiane
Serata estiva "GENESYA".
Venerdì 03 luglio a 21h00
Sous la Halle
La Bolline
Festival Zodiac Music Academy.
Dal 4 luglio al 14 luglio 2026
Valdeblore
Zodiac Music Academy Festival.
Lunedì 06 luglio a 21h00
Eglise de la Bolline
Yoga & P'tit Déj aux Millefonts
Fino al 28 agosto ore 09h00
Parking des Millefonts
VENCE
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Eventi | 02 luglio 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.