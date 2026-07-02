Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

"BOHEMIAN RHAPSODY" - QUEEN dei Break Free, THE POLICE dei The Rozzers.

Il 3 luglio 2026 da 19:30 fino a 00:15

Venerdì 3 Luglio dalle 19:30 alle 0:15

Pinède Gould

Boulevard Baudoin



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses

Fino al 15 settembre 2026

Musée Picasso

Château Grimaldi

Place Mariejol



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



AURON

7° Festival del benessere in montagna

Sabato 04 luglioe domenica 5 luglio

Salle Maurice Rovery

boulevard du riou



BEAUSOLEIL

Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil

Ogni venerdì fino al 10 luglio 2026 09:00 A 10:30

Riviera Palace de Beausoleil,

27 route de La Turbie



I giovedì musicali

Fino al 27 agosto ore 18 – 23

Centre-Ville



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BELVEDERE

Festival rock écoresponsable BELFEST

Sabato 04 luglio a 16h00

place du village



Festa di Saint-Pierre e del Mare

Sabato 04 luglio e domenica 5 luglio

Baie du Cros-de-Cagnes

Port du Bord de Mer et bord de Mer



BREIL SUR ROYA

Festival Reflets du Lac - Théâtre : "Les couillons à Paris"

Venerdì 3 luglio da 21:00 a 23:30

Chapiteau, Espace loisirs



Spettacolo di danza

Domenica 5 luglio a 21:00

Chapiteau - Espace Loisirs



Visite commentée du village de Breil-sur-Roya

Mercoledì 8 luglio da 14:30 a 16:00

Office de tourisme, 17 place Biancheri



CAGNES SUR MER

Notti d'estate all'Ippodromo – Raduno estivo di cavalli

Da lunedì 06 luglio al 22 agosto 2026

Hippodrome de la Côte d'Azur



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Pyro-Team D.O.O - (Serbie)

Sabato 4 luglio da 22:00 a 22:30

Fuochi d'artificio

Baie de Cannes,

Bd de la croisette



Au revoir Benjamin !

Domenica 5 luglio da 17:00 a 18:45

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Théâtre Debussy,

1 Boulevard de la Croisette



Dal 4 luglio al 24 agosto

Festival dell'arte pirotecnica

Baie de Cannes,

Bd de la croisette



Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Dal 7 luglio al 18 agosto ore 18,30 – 23,30

Esplanade pantiero



Festival des jeunes talents du Suquet

Dall’8 luglio all’11 luglio

Musica classica

Eglise Notre-Dame d'Espérance,

1 Place Castre



Mercoledì 8 luglio da 19:30 a 23:00

Valère Burnon piano / Ninanda

Jazz e blues

Musica classica

La Place de la Castre,

Place de la Castre - Suquet



Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Fino al 27 agosto 2026

Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes



Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Fino al 27 agosto 2026

Place du marché



Mostre – Esposizioni

Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CAP D’AIL

Serata CAP & ROCK

Martedì 07 luglio a 21h00

Amphithéâtre de la Mer



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



CASTILLON

Serata cozze e patatine a Castillon

Sabato 4 luglio da 19:30 a 00:00

Place Lucien Rousset



ISOLA

L'Isola du jazz

Dal 3 al 5 luglio 2026

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Pèlerinage Sainte Eurosie

Venerdì 03 luglio

Place Jean Gaïssa



Semaine musique

Da sabato 04 luglio al 14 luglio 2026

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos Station d'Isola 2000



Eventi sui sentieri

Fino al 26 agosto 2026

Isola 2000



LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Loto pique -nique

Sabato 04 luglio

espace Cassini

place Général de Gaulle



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA TRINITE’

Au Coeur de la Nuit

Lunedì 06 luglio a 21h00

Sanctuaire Notre-Dame-de-Laghet



LA TURBIE

Festival Auguste : concerto di apertura

Martedì 7 luglio a 20:00

Eglise Saint-Michel de La Turbie,

7 Place de l'Église



LEVENS

Festival estivo di Levens

Da giovedì 02 luglio alle 18h30 a venerdì 03 luglio 2026

Grand Pré de Levens

179 route de Saint Blaise



MENTON

Visita guidata: giardino dell'Orangeraie

Giovedì 2 luglio da 10:00 a 10:45

Jardin de l'Orangeraie



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Venerdì 3 luglio da 14:00 a 14:45

Parvis Saint Michel



Spettacolo della scuola di danza: "Il tendone dimenticato"

3 luglio - 4 luglio

Salle Francis Palmero,

Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Spettacolo: "Le chapiteau oublié" (Il tendone dimenticato)

3 luglio - 4 luglio

Théâtre Francis Palmero,

Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Giorno di San Pietro

4 luglio - 5 luglio

Esplanade Francis Palmero



Visita guidata: I giardini reali di Westminster

Mercoledì 8 luglio da 10:30 a 12:00

Hôtel Royal Westminster,

1510 promenade du soleil



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita non guidata del Domaine Gannac

Fino al 29 agosto

Maison Gannac,

2970 Route de Super Garavan



Exposition : Le Château de la Bête

Fino al 31 agosto

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon II



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

3rd edition of the Ocean Space Forum

Il 2 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

08h30

Bd Louis II



Les ballets de Monte-Carlo - Surprise Show

3 e 4 luglio 2026

10 Av. Princesse Grâce



Soirées Musicales Estivales - Salut les souvenirs

8 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Square Gastaud



Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival

Dal 6 luglio A 14 agosto 2026

5 Av. des Ligures



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Monaco and the automobile, from 1893 to the present day

Dal 1°luglio A 6 settembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce,



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Lorie

Giovedì 02 luglio a 19h00

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta Jardin Albert, 1

Promenade des Anglais



Un jour sans vent – Une orestie

Giovedì 02 luglio a 21h00

Arènes de Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Jivéjigo

Venerdì 03 luglio a 21h00

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Kermesse Festival – 5ème édition

Da venerdì 03 luglio a domenica 05 luglio 17h00



Théâtre de Verdure

Jardin Albert 1er

Promenade des Anglais



Festival de Tragédies

Fino al 4 luglio 2026

Divers lieux de Nice



Organum mundi

Sabato 04 luglio a 20h30

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Belaprem

Fino al 31 luglio a 17h30

Le 109

89 Route de Turin



Mostre – esposizioni

Mimmo Rotella & Friends

Fino al 12 luglio 2026

NEO art & culture lab x VogelART

6 bis rue Lascaris



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Mimmo Rotella & Friends

Martedì 23 giugno

NEO art & culture lab x VogelART

6 bis rue Lascaris



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBILLIERE

Soirée Estivale : show "Swing with the ladies"

Venerdì 03 luglio a 21h00



Sous le chapiteau

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Scènes cultes de Pagnol

Venerdì 3 luglio da 19:30 a 21:00

Parvis Rainier III - Château de Roquebrune,

Place William Ingram



Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Un stylo dans la tête

Sabato 4 luglio da 19:30 a 21:00

Parvis Rainier III - Château de Roquebrune,

Place William Ingram



Visita guidata del Fort du Cap Martin

Fino all’11 luglio

Mercoledì

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Sabato

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Visita guidata e/o commentata

Storico

Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette



Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Par le bout du nez

Domenica 5 luglio da 19:30 a 21:00

Parvis Rainier III - Château de Roquebrune



Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Sada

Martedì 7 luglio da 19:30 a 21:00

Parvis Rainier III - Château de Roquebrune



SAINTE-AGNÈS

Soirées Estivales 06

Martedì 7 luglio da 21:00 a 23:00

Village de Sainte-Agnès, Place de l'Eglise, 06500



Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : Schéma 14.0

Mercoledì 8 luglio da 19:30 a 21:00

Parvis Rainier III - Château de Roquebrune



SAINT JEAN CAP FERRAT

Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAINT-JEANNET

Exposition « Rencontres Colorées avec le Japon »

Fino al 12 luglio

Salle Saint Jean-Baptiste



Exposition d'Aquarelles – UVE

Fino al 17 luglio 2026

Médiathèque "Le four à pain"

5 rue de la ferrage 06640



Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann

Fino al 27 luglio

Salle Saint Jean-Baptiste



SAINT LAURENT DU VAR

Crazy beach party – Beach Sport Festival 2026

Martedì 07 luglio a 21h00

Plage Cousteau



Beach Sport Festival 2026

Fino al 26 luglio 2026

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

Mostra – "Escales littorales

Fino al 29 agosto 2026

Médiathéque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Mostra – "Mission baleine

Fino al 29 agosto 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAORGE

Visite commentée du village de Saorge

Giovedì 2 luglio da 09:00 a 10:30

Mairie de Saorge,

Avenue du Dr. Joseph Daveo



Festival Les BaroQuiales - NEL CUORE DELLA NOTTE

Domenica 5 luglio da 21:00 a 22:30

Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Festival Les BaroQuiales - Dolce Follia - Concerto dell'Hostel Dieu

Mercoledì 8 luglio da 21:00 a 22:30

Cathédrale Saint-Michel,

place Saint-Michel



Exposition "Au Banquet des Gypaètes"

Fino al 30 settembre

Médiathèque de Sospel,

place Trincat



TENDE

Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli

Il 2 luglio 2026

Il 4 luglio 2026

Il 5 luglio 2026

Il 7 luglio 2026

Il 8 luglio 2026

Il 10 luglio 2026

Il 11 luglio 2026

Il 24 luglio 2026

Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica

Casterino, Hameau de Casterino



Festa a St Dalmas

3 luglio > 5 luglio

Tende



Festa della Madonna della Visitazione a Viévola

Lunedì 6 luglio a 10:30

Chapelle Notre Dame de la Visitation



Un tour culturale nell'arte barocca a Tenda

Martedì 7 luglio da 14:00 a 15:

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".

Fino al 13 settembre

2 rue de France



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Costa Azzurra Mercantour Ultra-trail a Valdeblore

Venerdì 03 luglio

La Colmiane



Serata estiva "GENESYA".

Venerdì 03 luglio a 21h00

Sous la Halle

La Bolline



Festival Zodiac Music Academy.

Dal 4 luglio al 14 luglio 2026

Valdeblore



Zodiac Music Academy Festival.

Lunedì 06 luglio a 21h00

Eglise de la Bolline



Yoga & P'tit Déj aux Millefonts

Fino al 28 agosto ore 09h00

Parking des Millefonts



VENCE

Étoiles grandeur nature

Fino all’11 settembre il venerdì

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".



