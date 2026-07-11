Monaco Dance Forum, questa sera alla Salle Garnier torna in scena “Waku Doki” di Éric Oberdorff

Dopo il debutto di venerdì 10 luglio, il Monaco Dance Forum propone questa sera, sabato 11 luglio alle 19.30, la seconda e ultima rappresentazione di “Waku Doki”, la nuova creazione della Compagnie Humaine firmata dal coreografo Éric Oberdorff. Lo spettacolo va in scena alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo, nell'ambito della stagione del Monaco Dance Forum e delle celebrazioni per il 40° anniversario dei Ballets de Monte-Carlo.

Fondata nel 2002 dal danzatore e coreografo Éric Oberdorff, la Compagnie Humaine si è affermata sulla scena internazionale grazie a opere multidisciplinari che pongono l'essere umano al centro della creazione artistica. Le sue produzioni, premiate in numerosi contesti internazionali, affrontano temi universali attraverso il dialogo tra danza, teatro, immagini e nuove tecnologie.

Con “Waku Doki”, Oberdorff firma una creazione che nasce dalla collaborazione con l'artista visivo Étienne Guiol, autore dei video e delle scenografie. Lo spettacolo combina la virtuosità della danza con un innovativo dispositivo digitale immersivo, dando vita a una performance che supera i confini tradizionali della scena coreografica e trasforma lo spazio teatrale in un ambiente visivo e sensoriale in continua evoluzione.

La colonna sonora è affidata a “In C” di Terry Riley, capolavoro del minimalismo musicale, mentre le luci sono firmate da Jean-Pierre Michel e i costumi da Camille Pénager. La durata dello spettacolo è di circa 55 minuti.

La produzione è realizzata dalla Compagnie Humaine con il sostegno di numerosi partner internazionali, tra cui Les Ballets de Monte-Carlo, e rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell'edizione 2026 del Monaco Dance Forum, confermando la volontà della manifestazione di promuovere progetti artistici capaci di coniugare ricerca coreografica, innovazione tecnologica e sperimentazione scenica.