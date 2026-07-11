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Eventi | 11 luglio 2026, 17:00

Monaco Dance Forum, questa sera alla Salle Garnier torna in scena “Waku Doki” di Éric Oberdorff

Alle 19.30 la Compagnie Humaine presenta la seconda e ultima rappresentazione della nuova creazione che fonde danza contemporanea e tecnologie digitali immersive.

Compagnie Humaine - “Waku Doki”. Foto: © Éric Oberdorff - 2026.

Compagnie Humaine - “Waku Doki”. Foto: © Éric Oberdorff - 2026.

Dopo il debutto di venerdì 10 luglio, il Monaco Dance Forum propone questa sera, sabato 11 luglio alle 19.30, la seconda e ultima rappresentazione di “Waku Doki”, la nuova creazione della Compagnie Humaine firmata dal coreografo Éric Oberdorff. Lo spettacolo va in scena alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo, nell'ambito della stagione del Monaco Dance Forum e delle celebrazioni per il 40° anniversario dei Ballets de Monte-Carlo.

Fondata nel 2002 dal danzatore e coreografo Éric Oberdorff, la Compagnie Humaine si è affermata sulla scena internazionale grazie a opere multidisciplinari che pongono l'essere umano al centro della creazione artistica. Le sue produzioni, premiate in numerosi contesti internazionali, affrontano temi universali attraverso il dialogo tra danza, teatro, immagini e nuove tecnologie.

Con “Waku Doki”, Oberdorff firma una creazione che nasce dalla collaborazione con l'artista visivo Étienne Guiol, autore dei video e delle scenografie. Lo spettacolo combina la virtuosità della danza con un innovativo dispositivo digitale immersivo, dando vita a una performance che supera i confini tradizionali della scena coreografica e trasforma lo spazio teatrale in un ambiente visivo e sensoriale in continua evoluzione.

La colonna sonora è affidata a “In C” di Terry Riley, capolavoro del minimalismo musicale, mentre le luci sono firmate da Jean-Pierre Michel e i costumi da Camille Pénager. La durata dello spettacolo è di circa 55 minuti.

La produzione è realizzata dalla Compagnie Humaine con il sostegno di numerosi partner internazionali, tra cui Les Ballets de Monte-Carlo, e rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell'edizione 2026 del Monaco Dance Forum, confermando la volontà della manifestazione di promuovere progetti artistici capaci di coniugare ricerca coreografica, innovazione tecnologica e sperimentazione scenica.

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Redazione

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