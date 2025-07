Monaco e i Napoleoni: Un Incontro di Destini

Il Grimaldi Forum di Monaco ospita quest'estate una straordinaria esposizione intitolata "Monaco e i Napoleoni. Destini Incrociati", che si terrà dall'11 luglio al 31 agosto 2025. Sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, questa rassegna senza precedenti svelerà per la prima volta i profondi e singolari legami che hanno connesso il Principato di Monaco al Primo e al Secondo Impero Napoleonico.

Un Viaggio Attraverso la Storia

Attraverso una accurata selezione di preziose opere d'arte, rari documenti d'archivio e oggetti di prestigio provenienti da importanti istituzioni pubbliche e collezioni private, il pubblico sarà invitato a esplorare le molteplici sfaccettature di una relazione storica tanto sconosciuta quanto fondamentale. Questa mostra è il risultato di un rigoroso lavoro di ricerca condotto da tre curatori esperti. Pierre Branda, direttore scientifico della Fondation Napoléon, insieme a Thomas Fouilleron e Thomas Blanchy, rispettivamente direttore e vicedirettore degli Archivi e della Biblioteca del Palazzo Principesco di Monaco, si sono uniti per offrire una prospettiva nuova e ben documentata su un periodo cruciale nella storia europea e monegasca contemporanea. È un'epoca che ha visto la convergenza dei destini della dinastia Grimaldi con quelli degli imperatori Napoleone I e Napoleone III, e delle imperatrici Giuseppina ed Eugenia.

Un Contributo Straordinario

Ma non è tutto... Un prestito eccezionale arricchirà l'esposizione: la collezione privata di David e Mikhail Iakobachvili. Il loro coinvolgimento nel progetto, sia come organizzatori sia come prestatori di gran parte degli oggetti esposti, ha reso possibile la realizzazione di questo evento. Questa famiglia, profondamente appassionata di arti decorative, oggetti rari, creazioni meccaniche e performance sonore, ha costituito nel corso di oltre vent'anni una collezione impressionante che si articola attorno a diverse tematiche, abbracciando un arco temporale che va dal XVI al XX secolo. Tra questi spiccano i preziosi cimeli napoleonici – testimonianze dell'artigianato artistico e delle eccezionali tecnologie dei due Imperi – che saranno presentati al Grimaldi Forum nell'ambito di questa grande manifestazione.

Origine di una Passione

È dall'incontro della loro passione, del loro attaccamento a Monaco e del loro profondo interesse per l'eredità culturale e artistica francese che è scaturito il progetto "Monaco e i Napoleoni. Destini Incrociati". Louis Ducruet, impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico monegasco, svolge il ruolo di ambasciatore dell'esposizione, apportando così una prospettiva contemporanea su questa era fondamentale.

Un'Opportunità Imperdibile

"Monaco e i Napoleoni. Destini Incrociati" offre un'occasione unica per (ri)scoprire, da una prospettiva diversa, i numerosi legami che hanno unito Monaco a Napoleone Bonaparte e ai suoi successori. Si preannuncia un evento culturale di spicco per l'estate 2025, che promette di combinare il rigore scientifico con l'emozione del patrimonio.