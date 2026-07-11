Viaggio nella Preistoria al Museo di Antropologia di Monaco

Dal 22 al 24 luglio 2026 il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco organizza tre giornate dedicate alla scoperta dei saperi e delle tecniche della Preistoria, con un programma pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio immersivo tra antichi mestieri e pratiche artigianali.

L'iniziativa prevede un'esposizione di materiali di ricostruzione e di evocazione storica, dimostrazioni di tecniche preistoriche e momenti di mediazione rivolti a visitatori di tutte le età.

Tra i protagonisti delle dimostrazioni ci sarà il lavoro delle pelli, con la raschiatura di una pelle di cervide mediante raschiatoi in selce, l'ammorbidimento di una pelle in concia al grasso, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, e la sfibratura del tendine della zampa di cervo. Saranno inoltre presentati strumenti, cuoio, pellicce e capi di abbigliamento realizzati secondo tecniche compatibili con quelle della Preistoria.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla vannerie sauvage, con dimostrazioni di diverse tecniche tradizionali di intreccio, tra cui la vannerie spiralée-cousue, la vannerie a nappes, la vannerie su croisée, la vannerie su arceaux e la realizzazione di étoffe cordée. In base all'affluenza potranno essere proposti anche piccoli laboratori partecipativi dedicati, ad esempio, alla fabbricazione di cordicelle e all'introduzione alla sparteria. Le dimostrazioni saranno completate da un'esposizione di manufatti in vimini e intrecci realizzati con materiali naturali spontanei.

Una delle particolarità dell'evento sarà il suo carattere evolutivo: le attività si svilupperanno nell'arco dei tre giorni, consentendo ai visitatori di tornare anche nelle giornate successive per osservare l'avanzamento dei lavori, seguendo passo dopo passo la realizzazione delle pelli lavorate e degli intrecci fino al risultato finale.

L'iniziativa è aperta al pubblico di tutte le età, con attività pensate anche per le famiglie. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo all'indirizzo e-mail map@gouv.mc oppure al numero 98 98 80 06.

Scopri come i nostri antenati lavoravano le pelli, le fibre e i materiali naturali migliaia di anni fa.