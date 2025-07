Un Omaggio Speciale per il Principe Alberto II per i vent'anni di regno

Il 76° gala della Croce Rossa monegasca ha assunto un significato particolare quest'anno, non solo come consueto appuntamento benefico e mondano dell'estate, ma anche per celebrare un'occasione speciale: i vent'anni di regno del Principe Alberto II. A rendere l'evento ancora più memorabile è stato un discorso toccante della Principessa Charlène, che ha colto tutti di sorpresa, in primis il marito.

Una Dichiarazione d'Amore e Sostegno

In una mossa tenuta segreta, la Principessa ha deciso di onorare il consorte proprio la sera del gala, sabato 12 luglio, data che coincideva con l'anniversario della sua ascesa al trono. Prima dell'inizio della cena, Charlène è salita sul palco, da sola, avvolta in un etereo abito blu di Elie Saab, per pronunciare parole cariche di gratitudine e affetto.

"Alberto, in questa serata di gala della Croce Rossa di Monaco, desidero innanzitutto ringraziarti," ha esordito la Principessa. "Grazie per aver guidato questa istituzione per quarant'anni e per aver lavorato instancabilmente al suo sviluppo e alla sua reputazione. Grazie per la tua dedizione e il tuo impegno. Ma se prendo la parola stasera, è perché è un giorno davvero speciale. Questo 12 luglio segna esattamente il ventesimo anniversario della tua ascesa." Un'affermazione che ha visibilmente commosso il Sovrano, colto di sorpresa da questa dimostrazione di profondo affetto.

Venti Anni di Guida Saggia e Determinata

Il discorso della Principessa Charlène è stato un evento raro, dato il suo riserbo in pubblico. Le sue parole hanno voluto celebrare non solo il ventennale del regno di Alberto II, ma anche ribadire il suo incrollabile supporto, in un periodo in cui Monaco ha affrontato diverse controversie e crisi politiche.

"Venti anni fa, hai assunto le redini del Principato e, da quel giorno, hai guidato Monaco con saggezza, coraggio e determinazione," ha continuato la Principessa. "Nella politica internazionale, rappresenti una forza stabile, fondata su valori che incarnano l'importanza del soft power grazie al tuo impegno per l'ambiente. A Monaco hai avviato numerosi cambiamenti che talvolta hanno richiesto decisioni difficili, ma erano necessarie per il futuro del nostro Paese. Il tuo desiderio di unità e serenità per Monaco è stato la tua guida."

Un Brindisi al Futuro

Concludendo il suo intervento, la Principessa Charlène ha espresso un messaggio di unità e affetto, rivolgendosi direttamente al marito e a tutti i monegaschi. "Monseigneur! Alberto! Sai che sono sempre al tuo fianco con i monegaschi. Siamo con te per proteggere con tutto il nostro cuore Monaco e il suo futuro sotto la tua guida. Ti amiamo, ti sosteniamo e ti ringraziamo per esserci per tutti noi."

Con queste parole toccanti, la Principessa ha invitato tutti a un brindisi inaspettato: "Leviamo il nostro bicchiere al nostro Principe... a te Alberto!" E così, con la Principessa che portava alle labbra un calice di champagne, l'intera sala ha seguito il suo esempio, chiudendo la serata con un gesto di profondo rispetto e ammirazione per il Sovrano.