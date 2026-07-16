Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

Jammin’Summer Session

16 luglio: Étienne Manchon trio

17 luglio (e 18 luglio alle 11:00 alla Médiathèque Albert Camus): Jean Saint-Loubert trio

18 luglio: Verb

19 luglio: Duo Brady

20 luglio: Vincitore del Tremplin jazz Médiathèque Albert Camus

Rue Jacques Leonetti (Petite Pinède)

Place Nationale (Kiosque)

Médiathèque Albert Camus



Architettura vivente

Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.

Fino al 30 agosto 2026

Martedì10:00 - 18:00

Mercoledì10:00 - 18:00

Giovedì10:00 - 18:00

Venerdì10:00 - 18:00

Sabato10:00 - 18:00

Domenica10:00 - 18:00

Le Fort Carré

Av. du 11 novembre



Pop & Saveurs

Fino al 10 settembre 2026

Giovedì dalle 19 alle 21:30

Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus

770 chemin. Moyennes Bréguières



Cineclub Hotel Belles Rives

Fino al 13 settembre 2026

Domenica 26 luglio — Casino Royale (Versione originale con sottotitoli in francese) “L'eleganza e l'intensità di James Bond di fronte al Mediterraneo”

Domenica 2 agosto — Call Me by Your Name (Versione originale con sottotitoli in francese) “Una serata solare e delicata dalle atmosfere dell'estate italiana”

Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”

Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”

Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”

Hôtel Belles Rives

33, boulevard Edouard Baudoin



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses

Fino al 15 settembre 2026

Musée Picasso

Château Grimaldi

Place Mariejol



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Fino al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



AURON

Spectacle "Paf Le Clown"

Venerdì 17 luglio a 18h00

place centrale place centrale



4ème Festival gospel "les voix d'en haut"

Dal 20 al 22 luglio 2026

Chapelle Saint-Erige



BEAUSOLEIL

Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Soirée estivale : ABBA for ever

Venerdì 17 luglio a 21:00

Concerto

Chapiteau –

Espace Loisirs



Exposition "La vie sauvage au quotidien"

Fino al 31 agosto

Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,

place Brancion



CAGNES SUR MER

Una serata da Renoir

lunedì 20 luglio

Jardins du Musée Renoir

19, Chemin des Collettes



Notti d'estate all'Ippodromo – Raduno estivo di cavalli

Fino al 22 agosto 2026

Hippodrome de la Côte d'Azur



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Giovedì 16 luglio 2026

Boulevard Jean Hibert



Visita guidata “La Croisette si svela”

Venerdì 17 luglio a 09:15

Partenza dall’Ufficio del Turismo – Fine della visita davanti all’Hôtel Martinez



Chris Isaak - 1ère partie Mathilda

Venerdì 17 luglio a 20:30

Country

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Grand Auditorium,

1 Boulevard de la Croisette



Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Fino al 18 agosto ore 18,30 – 23,30

Esplanade pantiero



Le Bal des Fous

Domenica 19 luglio da 16:00 a 00:30 / ...

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais

1 boulevard de la Croisette



Le Bal Super Héros

Domenica 19 luglio da 16:00 a 00:30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,

1 boulevard de la Croisette



Visita guidata del Palais des Festivals (in francese)

Lunedì 20 luglio a 15:00

alais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Martedì 21 luglio 2026 dalle 19 alle 00

Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Manifestazioni commerciali

Mercato

Esplanade pantiero



Festival dell'arte pirotecnica

Mercoledì 22 luglio 2026 ore 22

China Galaxy Pyrotechnics - (Chine)

Fuochi d'artificio

Baie de Cannes, Bd de la croisette



‘Villa Jamel Comedy Club_Cannes

Dal 22 Luglio al 26 Luglio 2026

Orari

Dal 22 luglio 2026 al 26 luglio 2026

Dal 22 luglio 2026 al 26 luglio 2026

Mercoledì

18:30 - 23:00

Giovedì

18:30 - 23:00

Venerdì

18:30 - 23:00

Sabato

18:30 - 23:00

Médiathèque Noailles,

1 avenue Jean de Noailles, 06400 Cannes



Festival dell'arte pirotecnica

Fino al 24 agosto

Baie de Cannes,

Bd de la croisette



Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Fino al 27 agosto 2026

Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes



Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Fino al 27 agosto 2026

Place du marché



Mostre – Esposizioni

Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CARROS

Les Nuits de la Villa

Dal 17 luglio al 31 agosto 2026

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



EZE

Festival de Musiques méditerranéennes 2026

sabato 18 luglio

Jardin Exotique d'Eze

Rue du Château



FONTAN

Concerto d'Organo 2026 : Concerto dei giovani talenti

Domenica 19 luglio a 17:00

Eglise de la Victoire - Notre-Dame de La Visitation,

place de l'église



GATTIERES

L'Italienne à Alger – Giachino Rossini

Domenica 19 luglio a 21h00

Place Grimaldi



Récital sous les étoiles – Paul Montag

Lunedì 20 luglio a 21h00

Place Grimaldi



ISOLA

Settimana teatrale

Dal 18 luglio al 24 luglio 2026

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Musiques au sommet

Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18

Isola



LA BRIGUE

Soirées Estivales, Concerto Sine Die.

Venerdì 17 luglio da 21:00 a 22:30

Concerto

Chapiteau,

Place de Nice



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LEVENS

I venditori della piazza

Venerdì 17 luglio a 19h00

5 Place de la République



MENTON

Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno

Giovedì 16 luglio da 10:00 a 10:45

Winter Palace,

20 avenue Riviera



Festa dei Bazai

Venerdì 17 luglio a 19:00

Menton



Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole

Venerdì 17 luglio orario 9 - 13

Gare SNCF de Garavan,

Rue Webb Ellis



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Venerdì 17 luglio da 14:00 a 14:45

Parvis Saint Michel



I Messageri: Voci e musiche dalla Corsica

Domenica 19 luglio da 18:00 a 19:30

Basilique Saint Michel,

Place de l'église



Visita guidata: Mentone Art Déco

Mercoledì 22 luglio da 10:00 a 10:45

Visita guidata: Mentone Art Déco

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita non guidata del Domaine Gannac

Fino al 29 agosto

Maison Gannac,

2970 Route de Super Garavan



Exposition : Le Château de la Bête

Fino al 31 agosto

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon II



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Ciné d'été - "Life Of Chuck" de Mike Flanagan (2025)

Il 16 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

15h00

5 promenade Honoré II



Concert Jeunesse - STYLETO

Il 16 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Avenue de la Quarantaine



La Dame aux Camélias

Il 17 luglio 2026 ore 19,30

Il 18 luglio 2026 ore 19,30

Il 19 luglio 2026 ore 19,30

10 Av. Princesse Grâce



Exposition Monaco et l'automobile - ateliers jeunesse

Fino al 17 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce



Stephan Eicher et Osomo

Il 21 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

21h30

Avenue de la Quarantaine



Au Coeur de Monaco, Visite guidée de Monte-Carlo & Mareterra -

Il 22 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

16h00

Place du Casino



Soirées Musicales Estivales - Baletti Coco Beach

Il 22 luglio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Square Gastaud



Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival

Fino al 14 agosto 2026

5 Av. des Ligures



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Monaco and the automobile, from 1893 to the present day

Fino al 6 settembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce,



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Belaprem

Fino al 31 luglio a 17h30

Le 109

89 Route de Turin



Une soirée avec George Sand – Textes et musique

Mercoledì 22 luglio a 20h00

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean Paul II Pape



Nice Classic Festival

Fino al 9 agosto 2026

Cloître du Monastère de Cimiez



Mostre – esposizioni

André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Giovedì 16 luglio a 19:00

Formidabile! Aznavour

Parc du Cap Martin



Gita mattutina al villaggio di Roquebrune

Giovedì 16 luglio da 09:00 a 11:30

Place des 2 Frères



Festival Cap sous les étoiles

16 luglio > 18 luglio

Parc du Cap Martin,

38 Avenue Paul Doumer



Gilbert Montagné

Sabato 18 luglio a 19:00

Parc du Cap Martin



SAINTE AGNES

Raccolta della lavanda per la Festa della Lavanda

Domenica 19 luglio da 06:00 a 12:00

Festa tradizionale

Sainte-Agnès



SAINT ETIENNE DE TINEE

Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild

Luglio

Lunedì 20 luglio - Lynda Lemay e Jean-Félix Lalanne

Martedì 21 luglio - Soyons (pas trop) sérieux

Lunedì 27 luglio Balletto Malandain Biarritz

Martedì 28 luglio - Iris Daverio & Jean-Paul Gasparian

Agosto

Lunedì 3 agosto Marc André

Martedì 4 agosto - Trio Stimmung

Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu

Martedì 11 agosto - Luz Casal

Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal

Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet

Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld

Martedì 25 agosto – Grégoire

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Tour della Riviera dell'Arte – 7a edizione - Mostra

Fino al 26 luglio

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAINT JEAN CAP FERRAT

I giovedì gitani

Giovedì 09 luglio a 19h30

Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf

Quai Virgile Allari



Les Estivales 06 – ABBA FOR EVER

Giovedì 16 luglio a 21h00

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



Serata latina con L. Dorado

Venerdì 17 luglio a 19h30

Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf

Quai Virgile Allari



SAINT-JEANNET

Exposition d'Aquarelles – UVE

Fino al 17 luglio 2026

Médiathèque "Le four à pain"

5 rue de la ferrage 06640



Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann

Fino al 27 luglio

Salle Saint Jean-Baptiste



SAINT LAURENT DU VAR

Beach Sport Festival 2026

Fino al 26 luglio 2026

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

Spettacolo – "Contre-poids"

Giovedì 16 luglio a 16h00

Médiathèque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Immagini e Montagnes del Festival

Venerdì 17 luglio

Village, Mairie, Chapelles, Salle Jean Grinda et Médiathèque



Mostra – "Escales littorales

Fino al 29 agosto 2026

Médiathéque départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



Mostra – "Mission baleine

Fino al 29 agosto 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAORGE

Visite commentée du village de Saorge

Giovedì 16 luglio da 09:00 a 10:30

Mairie de Saorge,

Avenue du Dr. Joseph Daveo



Balade découverte "Le paysage en partage"

Domenica 19 luglio da 09:00 a 12:00

Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles,

Monastère de Saorge



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Mostra di ceramica e pittura

Fino al 26 luglio

Chapelle des Pénitents Gris



Exposition "Au Banquet des Gypaètes"

Fino al 30 settembre

Médiathèque de Sospel,

place Trincat



TENDE

Visita notturna al villaggio di Tende

Sabato 18 luglio da 21:00 a 22:45

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Treno storico "Ferrovia delle Meraviglie"

Domenica 19 luglio a 08:00

Treno storico "Ferrovia delle Meraviglie"



Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli

Il 24 luglio 2026

Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica

Casterino, Hameau de Casterino



Visita notturna al villaggio di Tende

Sabato 18 luglio da 21:00 a 22:45 / ...

Visita notturna al villaggio di Tende

Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,

7, montée des Fleurs



Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".

Fino al 13 settembre

2 rue de France



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Yoga & P'tit Déj aux Millefonts

Fino al 28 agosto ore 09h00

Parking des Millefonts



VENCE

Étoiles grandeur nature

Fino all’11 settembre il venerdì

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

Le Notti Musicali della Cittadella

Da giovedì 16 luglio a 21h00

Théâtre de Verdure La Citadelle

place Emmanuel Philibert



Città dell'arte: spettacoli dal vivo

Sabato 18 luglio a 21h00

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".



