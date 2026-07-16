Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Jammin’Summer Session
16 luglio: Étienne Manchon trio
17 luglio (e 18 luglio alle 11:00 alla Médiathèque Albert Camus): Jean Saint-Loubert trio
18 luglio: Verb
19 luglio: Duo Brady
20 luglio: Vincitore del Tremplin jazz Médiathèque Albert Camus
Rue Jacques Leonetti (Petite Pinède)
Place Nationale (Kiosque)
Médiathèque Albert Camus
Architettura vivente
Fort Carré: musica, teatro, poesia, cinema.
Fino al 30 agosto 2026
Martedì10:00 - 18:00
Mercoledì10:00 - 18:00
Giovedì10:00 - 18:00
Venerdì10:00 - 18:00
Sabato10:00 - 18:00
Domenica10:00 - 18:00
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
Pop & Saveurs
Fino al 10 settembre 2026
Giovedì dalle 19 alle 21:30
Hôtel Thalazur - Restaurant l'Angélus
770 chemin. Moyennes Bréguières
Cineclub Hotel Belles Rives
Fino al 13 settembre 2026
Domenica 26 luglio — Casino Royale (Versione originale con sottotitoli in francese) “L'eleganza e l'intensità di James Bond di fronte al Mediterraneo”
Domenica 2 agosto — Call Me by Your Name (Versione originale con sottotitoli in francese) “Una serata solare e delicata dalle atmosfere dell'estate italiana”
Domenica 9 agosto — Never Say Never Again (Versione originale con sottotitoli in francese) “James Bond in un'atmosfera chic e intramontabile della Costa Azzurra”
Domenica 23 agosto — L'Arnacœur (Versione originale con sottotitoli in inglese) “Una commedia romantica elegante e piena di fascino sulla Costa Azzurra”
Domenica 13 settembre — To Catch a Thief (Versione originale con sottotitoli in francese) “Il leggendario glamour della Costa Azzurra firmato Alfred Hitchcock”
Hôtel Belles Rives
33, boulevard Edouard Baudoin
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses
Fino al 15 settembre 2026
Musée Picasso
Château Grimaldi
Place Mariejol
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Fino al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
Spectacle "Paf Le Clown"
Venerdì 17 luglio a 18h00
place centrale place centrale
4ème Festival gospel "les voix d'en haut"
Dal 20 al 22 luglio 2026
Chapelle Saint-Erige
BEAUSOLEIL
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Soirée estivale : ABBA for ever
Venerdì 17 luglio a 21:00
Concerto
Chapiteau –
Espace Loisirs
Exposition "La vie sauvage au quotidien"
Fino al 31 agosto
Chapelle de la Miséricorde des Pénitents noirs,
place Brancion
CAGNES SUR MER
Una serata da Renoir
lunedì 20 luglio
Jardins du Musée Renoir
19, Chemin des Collettes
Notti d'estate all'Ippodromo – Raduno estivo di cavalli
Fino al 22 agosto 2026
Hippodrome de la Côte d'Azur
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 16 luglio 2026
Boulevard Jean Hibert
Visita guidata “La Croisette si svela”
Venerdì 17 luglio a 09:15
Partenza dall’Ufficio del Turismo – Fine della visita davanti all’Hôtel Martinez
Chris Isaak - 1ère partie Mathilda
Venerdì 17 luglio a 20:30
Country
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Grand Auditorium,
1 Boulevard de la Croisette
Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Fino al 18 agosto ore 18,30 – 23,30
Esplanade pantiero
Le Bal des Fous
Domenica 19 luglio da 16:00 a 00:30 / ...
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais
1 boulevard de la Croisette
Le Bal Super Héros
Domenica 19 luglio da 16:00 a 00:30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - Terrasse du Palais,
1 boulevard de la Croisette
Visita guidata del Palais des Festivals (in francese)
Lunedì 20 luglio a 15:00
alais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Martedì 21 luglio 2026 dalle 19 alle 00
Les nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Manifestazioni commerciali
Mercato
Esplanade pantiero
Festival dell'arte pirotecnica
Mercoledì 22 luglio 2026 ore 22
China Galaxy Pyrotechnics - (Chine)
Fuochi d'artificio
Baie de Cannes, Bd de la croisette
‘Villa Jamel Comedy Club_Cannes
Dal 22 Luglio al 26 Luglio 2026
Orari
Dal 22 luglio 2026 al 26 luglio 2026
Dal 22 luglio 2026 al 26 luglio 2026
Mercoledì
18:30 - 23:00
Giovedì
18:30 - 23:00
Venerdì
18:30 - 23:00
Sabato
18:30 - 23:00
Médiathèque Noailles,
1 avenue Jean de Noailles, 06400 Cannes
Festival dell'arte pirotecnica
Fino al 24 agosto
Baie de Cannes,
Bd de la croisette
Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Fino al 27 agosto 2026
Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Fino al 27 agosto 2026
Place du marché
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CARROS
Les Nuits de la Villa
Dal 17 luglio al 31 agosto 2026
Amphithéâtre Barbary
2 carriero Fernand Barbary
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
EZE
Festival de Musiques méditerranéennes 2026
sabato 18 luglio
Jardin Exotique d'Eze
Rue du Château
FONTAN
Concerto d'Organo 2026 : Concerto dei giovani talenti
Domenica 19 luglio a 17:00
Eglise de la Victoire - Notre-Dame de La Visitation,
place de l'église
GATTIERES
L'Italienne à Alger – Giachino Rossini
Domenica 19 luglio a 21h00
Place Grimaldi
Récital sous les étoiles – Paul Montag
Lunedì 20 luglio a 21h00
Place Grimaldi
ISOLA
Settimana teatrale
Dal 18 luglio al 24 luglio 2026
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Musiques au sommet
Fino al 22 agosto 2026 ogni sabato alle ore 18
Isola
LA BRIGUE
Soirées Estivales, Concerto Sine Die.
Venerdì 17 luglio da 21:00 a 22:30
Concerto
Chapiteau,
Place de Nice
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LEVENS
I venditori della piazza
Venerdì 17 luglio a 19h00
5 Place de la République
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno
Giovedì 16 luglio da 10:00 a 10:45
Winter Palace,
20 avenue Riviera
Festa dei Bazai
Venerdì 17 luglio a 19:00
Menton
Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole
Venerdì 17 luglio orario 9 - 13
Gare SNCF de Garavan,
Rue Webb Ellis
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Venerdì 17 luglio da 14:00 a 14:45
Parvis Saint Michel
I Messageri: Voci e musiche dalla Corsica
Domenica 19 luglio da 18:00 a 19:30
Basilique Saint Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 22 luglio da 10:00 a 10:45
Visita guidata: Mentone Art Déco
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita non guidata del Domaine Gannac
Fino al 29 agosto
Maison Gannac,
2970 Route de Super Garavan
Exposition : Le Château de la Bête
Fino al 31 agosto
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon II
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Ciné d'été - "Life Of Chuck" de Mike Flanagan (2025)
Il 16 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
5 promenade Honoré II
Concert Jeunesse - STYLETO
Il 16 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Avenue de la Quarantaine
La Dame aux Camélias
Il 17 luglio 2026 ore 19,30
Il 18 luglio 2026 ore 19,30
Il 19 luglio 2026 ore 19,30
10 Av. Princesse Grâce
Exposition Monaco et l'automobile - ateliers jeunesse
Fino al 17 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce
Stephan Eicher et Osomo
Il 21 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h30
Avenue de la Quarantaine
Au Coeur de Monaco, Visite guidée de Monte-Carlo & Mareterra -
Il 22 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
16h00
Place du Casino
Soirées Musicales Estivales - Baletti Coco Beach
Il 22 luglio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Square Gastaud
Circus workshops under the big top at the Monte Carlo International Circus Festival
Fino al 14 agosto 2026
5 Av. des Ligures
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Fino al 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Belaprem
Fino al 31 luglio a 17h30
Le 109
89 Route de Turin
Une soirée avec George Sand – Textes et musique
Mercoledì 22 luglio a 20h00
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean Paul II Pape
Nice Classic Festival
Fino al 9 agosto 2026
Cloître du Monastère de Cimiez
Mostre – esposizioni
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Giovedì 16 luglio a 19:00
Formidabile! Aznavour
Parc du Cap Martin
Gita mattutina al villaggio di Roquebrune
Giovedì 16 luglio da 09:00 a 11:30
Place des 2 Frères
Festival Cap sous les étoiles
16 luglio > 18 luglio
Parc du Cap Martin,
38 Avenue Paul Doumer
Gilbert Montagné
Sabato 18 luglio a 19:00
Parc du Cap Martin
SAINTE AGNES
Raccolta della lavanda per la Festa della Lavanda
Domenica 19 luglio da 06:00 a 12:00
Festa tradizionale
Sainte-Agnès
SAINT ETIENNE DE TINEE
Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild
Luglio
Lunedì 20 luglio - Lynda Lemay e Jean-Félix Lalanne
Martedì 21 luglio - Soyons (pas trop) sérieux
Lunedì 27 luglio Balletto Malandain Biarritz
Martedì 28 luglio - Iris Daverio & Jean-Paul Gasparian
Agosto
Lunedì 3 agosto Marc André
Martedì 4 agosto - Trio Stimmung
Lunedì 10 agosto - Sestetto Romain Leleu
Martedì 11 agosto - Luz Casal
Lunedì 17 agosto - Jeanne Cherhal
Martedì 18 agosto Armando Noguera & Édouard Signolet
Lunedì 24 agosto - Noëmi Waysfeld
Martedì 25 agosto – Grégoire
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Tour della Riviera dell'Arte – 7a edizione - Mostra
Fino al 26 luglio
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT JEAN CAP FERRAT
I giovedì gitani
Giovedì 09 luglio a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
Les Estivales 06 – ABBA FOR EVER
Giovedì 16 luglio a 21h00
Théâtre sur la Mer
Avenue Denis Séméria
Serata latina con L. Dorado
Venerdì 17 luglio a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
SAINT-JEANNET
Exposition d'Aquarelles – UVE
Fino al 17 luglio 2026
Médiathèque "Le four à pain"
5 rue de la ferrage 06640
Exposition « LUMIÈRE » – Sanna Bachmann
Fino al 27 luglio
Salle Saint Jean-Baptiste
SAINT LAURENT DU VAR
Beach Sport Festival 2026
Fino al 26 luglio 2026
Plage Cousteau
SAINT MARTIN VESUBIE
Spettacolo – "Contre-poids"
Giovedì 16 luglio a 16h00
Médiathèque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Immagini e Montagnes del Festival
Venerdì 17 luglio
Village, Mairie, Chapelles, Salle Jean Grinda et Médiathèque
Mostra – "Escales littorales
Fino al 29 agosto 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Mostra – "Mission baleine
Fino al 29 agosto 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAORGE
Visite commentée du village de Saorge
Giovedì 16 luglio da 09:00 a 10:30
Mairie de Saorge,
Avenue du Dr. Joseph Daveo
Balade découverte "Le paysage en partage"
Domenica 19 luglio da 09:00 a 12:00
Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles,
Monastère de Saorge
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Mostra di ceramica e pittura
Fino al 26 luglio
Chapelle des Pénitents Gris
Exposition "Au Banquet des Gypaètes"
Fino al 30 settembre
Médiathèque de Sospel,
place Trincat
TENDE
Visita notturna al villaggio di Tende
Sabato 18 luglio da 21:00 a 22:45
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Treno storico "Ferrovia delle Meraviglie"
Domenica 19 luglio a 08:00
Treno storico "Ferrovia delle Meraviglie"
Esplorate la Roya! Passeggiate nella natura per tutti i livelli
Il 24 luglio 2026
Dal 25 luglio 2026 al 26 luglio 2026 - Aperto il sabato e la domenica
Casterino, Hameau de Casterino
Visita notturna al villaggio di Tende
Sabato 18 luglio da 21:00 a 22:45 / ...
Visita notturna al villaggio di Tende
Musée Ô Sens - Nathalie Magnardi,
7, montée des Fleurs
Mostra "Memoria di Tenda - pastori, mandriani e alpeggi dedicata a mio nonno, Berna de Balin".
Fino al 13 settembre
2 rue de France
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Yoga & P'tit Déj aux Millefonts
Fino al 28 agosto ore 09h00
Parking des Millefonts
VENCE
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Le Notti Musicali della Cittadella
Da giovedì 16 luglio a 21h00
Théâtre de Verdure La Citadelle
place Emmanuel Philibert
Città dell'arte: spettacoli dal vivo
Sabato 18 luglio a 21h00
Citadelle Saint-Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
FACEBOOK EVENTI | 16 luglio 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.