Grasse si trasforma in Montmartre: una giornata "sous le ciel de Paris" per omaggiare Édith Piaf

Sabato 19 luglio, a partire dalle 11, il centro storico della città provenzale si trasformerà in un affresco vivente del Paris anni '50, in occasione del 110° anniversario della nascita dell’indimenticabile Môme.

L’evento gratuito, intitolato “Grasse à Édith – Sous le ciel de Paris”, propone un’immersione totale nel mondo bohémien di Montmartre, tra musica, pittura dal vivo, costumi d’epoca e spirito festoso.





Musica itinerante, pittori in piazza e atmosfere rétro

Ad aprire la giornata sarà la cantante Angélique Dessaint, che dalle 11 animerà le vie del centro con una performance itinerante carica di emozione e nostalgia. Con la sua inconfondibile monocyclette rosa, darà voce ai grandi classici del repertorio di Piaf, offrendo ai passanti un’autentica esperienza a cielo aperto.



Il viaggio nel tempo proseguirà con un’esposizione di veicoli d’epoca curata dall’Association des Véhicules Historiques du Tignet: auto vintage, figuranti in abiti anni '50 e scenografie d’altri tempi faranno rivivere le atmosfere del dopoguerra parigino.



Piazza de la Poissonnerie diventerà invece la “Place du Tertre” di Grasse: artisti locali si esibiranno in tempo reale con pennelli e cavalletti sotto il chiosco e tutto intorno, ricreando la tipica scena bohémienne dei quartieri alti della capitale francese.





La corsa dei camerieri e il concerto in omaggio alla Môme

Nel pomeriggio spazio alla tradizione con la course des garçons de café: una corsa goliardica tra i vicoli della città vecchia, reinterpretata con lo spirito allegro e creativo di Grasse.



Alle 17:30, in Place de l’Évêché, si terrà il momento più emozionante della giornata: il concerto “Le Paris d’Édith Piaf”, affidato alla voce intensa di Anne-Sophie Guerrier, già nota per le sue visite guidate cantate a Montmartre. Accompagnata da un quartetto, interpreterà i brani che hanno reso celebre Piaf in tutto il mondo.



Gran finale con il Bal de la Môme