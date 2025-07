Mougins, l’estate è uno spettacolo: cinema, concerti, arte e festa sotto le stelle

Un'estate di emozioni tra cultura, musica e divertimento nel cuore della Provenza

Mougins si prepara a vivere un’estate intensa e variegata, tra spettacoli sotto le stelle, arte monumentale, concerti live, cinema all’aperto e appuntamenti dedicati alla tradizione.

Fino al 28 settembre, il borgo immerso nel verde tra mare e colline offre un programma estivo ricco e trasversale, pensato per tutte le età e tutti i gusti.





Cinema sotto le stelle: otto serate sotto il cielo di Mougins

Fino al 27 agosto, ogni mercoledì alle 21.30, torna il cinéma plein air, in collaborazione con “Les Balcons de Mougins” e il Consiglio dei Giovani.

Le proiezioni si svolgono all’Eco’Parc e nel cuore del centro storico, al Jardin des Restanques, con titoli per tutta la famiglia: dai classici come Superman a commedie come Comme des riches o Un p’tit truc en plus. Ingresso libero con apertura porte alle 19.30.



Food, musica e convivialità: le serate Apéro Food

Venerdì 18 e sabato 19 luglio, dalle 18 a mezzanotte, l’Eco’Parc ospita le serate Apéro Food, due notti all’insegna di musica live e street food.

Sul palco si alterneranno artisti come Marjorie Martinez (folk/blues) e le band High Wood e Cup Cake. Il tutto accompagnato da food truck gourmet e birrifici artigianali. Ingresso gratuito.



Teatro e atmosfere retrò: arriva “Ciné Guinguette”

Il 31 luglio alle 21, in piazza des Patriotes, il teatro si fa cinema con lo spettacolo “Ciné Guinguette”: un viaggio poetico e musicale nei grandi classici della settima arte, con Sophie Chiara, Nicolas Carré e Serge Salacroup al pianoforte. Durata 1h10, per tutti i pubblici, ingresso libero.





Fluo Party, jazz, balli in bianco e ricordi di libertà

2 agosto: la Soirée Fluo accende Mougins-le-Haut tra luci UV e DJ set di Julien Mancini. Dress code: fluo obbligatorio.



9 agosto: jazz sotto le stelle con Jean-Paul Alimi e il suo Ciné Jazz Project, nel Jardin des Restanques.



14 agosto: la celebre Soirée Blanche anima il centro storico dalle 19 all’1 di notte con la musica di DJ La Luna. Dress code: bianco integrale, con servizio navetta gratuito.



23 agosto: Mougins celebra l’81° anniversario della Liberazione con veicoli storici, cerimonia ufficiale e una grande serata rétro, tra pin-up e DJ set.



24 agosto: torna la tradizionale Fête de la Saint-Barthélemy, tra messa, aperitivo e porchetta, per un momento conviviale e autentico.



Arte “monumentale” e visite guidate tra storia, scorci e curiosità

Fino al 28 settembre, il centro storico di Mougins ospita le opere bronzee dell’artista Emmanuel Michel, ispirate ai cinque continenti e realizzate in metallo di recupero.

Un percorso all’aperto, con un libretto-gioco (1 €) per bambini, permette di esplorare l’esposizione in modo ludico. Le opere sono visibili anche al Lavoir dal 18 luglio al 3 agosto.



Ogni giorno (tranne il martedì), l’ufficio turistico propone visite guidate a tema:

Mougins e i suoi segreti: storia e aneddoti del borgo (1h – 7 €).

Mougins e Picasso: visita esclusiva alla stanza dove il maestro soggiornò negli anni ’30 (1h30 – 10 €).

Gratuito per i minori di 12 anni.





Esperienze insolite: campanile, petanque e escape game

Vista a 360° dal campanile della chiesa di Saint-Jacques-le-Majeur: 80 gradini per ammirare la baia di Cannes e le montagne circostanti (5 €, su prenotazione).



Magia al tramonto: sei serate esclusive per osservare i fuochi d’artificio del Festival pirotecnico di Cannes dalla cima del campanile (20 € – 10 € per i bambini).



Pétanque con vista sulla place des Patriotes, con attrezzature gratuite fornite dall’ufficio turistico.



Escape Game nel borgo: un’avventura sulle tracce di Gaspard de Besse, tra enigmi e leggenda (livello consigliato 7+, durata 1h30/2h, 20 € per gruppo max 8 persone).