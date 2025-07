Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANDON

SUNRISE

Martedì 22/07/2025 18H30

Place Victorin Bonhomme

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

64° Jazz à Juan - Fino al 20 Luglio - Pinède Gould – Juan-les-Pins

Jazz à Juan farà rivivere i suoni del jazz nell'ispirante cornice del Pinède Gould, rimanendo fedele al suo patrimonio di diversità musicale e di scoperta di talenti emergenti.



Ammin’Summer Session – Fino al 21 luglio dalle 19,15 alle 20,15 - Petite Pinède – Juan-les-Pins

Venite a scoprire la giovane generazione di musicisti jazz, tanto inventiva quanto talentuosa. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.



Summer Marching Band - Dal 22 luglio al 14 agosto - Antibes & Juan-les-Pins

8 spettacoli serali daranno il ritmo all'atmosfera estiva, con il jazz di New Orleans e un repertorio più contemporaneo e funky per deliziare tutte le generazioni.



Diversi

Présentation 34e festival d'art sacré - 23 luglio dalle 18 alle 20,30 - Chapelle Saint-Bernardin – Antibes



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

Fabrice Luchini lit Victor Hugo - Fino al 17 Luglio ore 20

Antibéa

Les murs ont des oreilles - Dal 17 al 20 & dal 24 al 27 luglio ore 21

Mostre – Esposizioni

Transartcafé : Chimères - Fino al 25 luglio - Rue du dr Rostan – Antibes

Silence jazz & lumière - Fino al 28 luglio - Palais des Congrès d’Antibes - Juan-les-Pins

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

L’objet du moment : Un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A. Camus – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre - Fondation Hartung-Bergman

Dickie à Antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage àarman & exposition - de bernar venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions - Fino al 30 septembre - Hôtel Marriott Ambassadeur – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - 22 & 29 luglio ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese - 23 & 30 luglio ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti - 21 & 28 luglio ore 9,30

Tour gastronomico - 17, 24 & 31 luglio ore 9,30

Il sentiero costiero - Le 25 luglio ore 9,30

Arte di strada ad Antibes - 18 luglio à 9,30

Scoprire le arti e i mestieri - 18 luglio dalle 16 alle 18,30

Mostra a Transartcafé

Quattro artisti della Galerie des Baous (Vence) si riuniscono attorno al tema delle Chimere

Fino al 25 luglio 2025

Mercoledì15:00 - 19:00

Giovedì15:00 - 19:00

Venerdì15:00 - 19:00

Sabato10:00 - 12:30 15:00 - 19:00

6 Rue du Dr Rostan



"L'oggetto del momento": Un thymiaterion pugliese

Visite olfattive e workshop segneranno la durata della presentazione.

Fino al 31 agosto 2025

Martedì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Mercoledì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Giovedì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Venerdì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Sabato10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Domenica10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Musée d'Archéologie

4 avenue du général Maizière



AURON

Cirque PIEDON

Venerdì 18 luglio 2025 il venerdì da 18.

Sabato 19 luglio 2025 il sabato da 18.

Giovedì 14 agosto 2025 il giovedì da 18.

Venerdì 15 agosto 2025 il venerdì da 18.

Parking du Riou

06660 Auron



BEAULIEU SUR MER

I Notturni di Beaulieu-sur-Mer - Concerto

Fino al 27 Agosto 2025

Nocturnes des mercredis de l’été :

23/07 : Cold Shot (Pop / Rock)

30/07 : XY (Pop / Rock)

6/08 : BPM (Pop / Rock)

13/08 : Caligagan (Reggae)

20/08 : Nil’s (Pop / Rock)

27/08 : Los Chulos (Gipsy)

Place Marinoni



Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel

BAIROLS

La Banda a Cana

Venerdì18/07/2025 20H30

Place du Village



BEAULIEU-SUR-MER

James Andrews

Sabato 19/07/2025 21H00

Jardin de l'Olivaie



BELVEDERE

Journée de la danse - Festa tradizionale

Sabato 19 luglio 2025 dalle 20:30 alle 0.

place du village



BREIL SUR ROYA

Festival Les Reflets du Lac: B. Persia "20 anni di canzoni eterne

Venerdì 18 luglio da 21:00 a 23:00

Chapiteau



I soffiatori di vetro a casa vostra

Venerdì 18 luglio da 10:00 a 16:00

Place Biancheri



Spettacolo di piroette dell'Echo du Lac

Sabato 19 luglio da 21:00 a 00:00

Sous le chapiteau

BONSON

100% BLUES

Venerdì 18/07/2025 20H30

Pont au niveau de Plan du Var



CAGNES SUR MER

Fuochi d’artificio all’ippodromo della Costa Azzurra

Fino al 23 Agosto 2025

- 19 luglio

- 21 luglio

- 23 luglio

- 30 luglio

- 9 agosto

- 23 agosto

Hippodrome de la Côte d'Azur



CANNES

Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Giovedì 17 luglio 2025

Horaire(s) :

De 19h à minuit

Boulevard Jean Hibert, Cannes



Visite guidée - Le tour du monde en 60 minutes

Venerdì 18 luglio 2025

Horaire(s) :

11h30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Événement sportifTout public

Pelote basque - Cannes / Biarritz

Venerdì 18 luglio 2025

Horaire(s) :

21h

(ouverture des portes à 19h30)

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



Visite guidée - L'Art de faire mouche !

Venerdì 18 luglio 2025

Horaire(s) :

14h30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Visite guidée - Poussière d'étoiles

Réserver

Sabato 19 luglio 2025

Horaire(s) :

16 h

La Malmaison



Visite de la commissaire - The Last Dance

Sabato 19 luglio 2025

Horaire(s) :

16h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Le Bal des Pirates

Le Bal des Fous

Domenica 20 luglio 2025

Horaire(s) :

De 16h à 0h30

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Fuochi d’artificio - Morsani (Italie)

Thème : Italianissimo ! : une nuit étoilée

Martedì 22 luglio 2025

Horaire(s) :

22h

Baia



Spectacle - Villa Jamel Comedy Club

6e édition

Da martedì 22 luglio 2025

A sabato 26 luglio 2025

Horaire(s) :

18h30 : ouverture des portes

20h : spectacle

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Martedì 22 luglio 2025

Horaire(s) :

De 19h à minuit

Esplanade Pantiero, Cannes



Atelier enfants - Poussière d'étoiles

Mercoledì 23 luglio 2025

Horaire(s) :

14h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Nocturnes cannoises - Place du marché de La Bocca

Mercoledì 23 luglio 2025

Horaire(s) :

De 19h à minuit

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



Le Bal des Fous 2025

Fino a sabato 30 agosto 2025

Horaire(s) :

De 16h à 0h30

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Luna Park

Fino a sabato 30 agosto 2025

Horaire(s) :

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



Visites guidées du Fort Royal

Fino a martedì 30 septembre 2025

Horaire(s) :

Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Mostre - Esposizioni

Cannes, l'œil public - Mostra

Fino a domenica 27 luglio 2025

Cours Félix Faure, les Allées de la Liberté à Cannes.



Exposition - L'art de James Cameron

Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma

Fino a domenica 24 agosto 2025

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer

Fino a Domenica 31 agosto 2025

Horaire(s) :

Lun > Dim : 10h > 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



L'art de faire mouche !

Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest

Fino a domenica 2 novembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CAP D’AIL

Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia

CASTAGNIERS

SHOWTIME RIVIERA

Martedì 22/07/2025 21H00

Place de la Mairie



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau

CAUSSOLS

Tiyana Perrault Quartet

Sabato 19/07/2025 21H00

Le Pré des Loisirs



CONSÉGUDES

CHANTE CABREL

Sabato 19/07/2025 21H00

Place Louis Revel



CONTES

Alexandra Miller

Sabato 19/07/2025 21H00

Théâtre de Verdure



COURMES

L'opéra ? Et si vous l'adoriez ?

Sabato 19/07/2025 21H00

Place du Village



COURSEGOULES

Cie BAL Tombés du Ciel

Sabato 19/07/2025 19H00

Place de la Mairie



ÈZE

OC BROTHERS

Sabato 19/07/2025 21H00

Oppidum



FALICON

CARNABY STREET BEATLES ET STONES " GET BACK TOUR "

Sabato 19/07/2025 21H00

Place Bellevue



FONTAN

Concerto d'Organo 2025 : Concerto dei giovani talenti

Domenica 20 luglio a 17:00

Eglise de la Victoire - Notre-Dame de La Visitation, place de l'église



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris, 16 Rue du Château

GILETTE

Magie sous les etoiles

Domenica 20/07/2025 21H00

Place René Morani

GRÉOLIÈRES

Magie sous les etoiles

Venerdì18/07/2025 20H30

Espace Sainte Anne



GORBIO

Les Escapades Baroques: duo barocco

Sabato 19 luglio a 20:00

Place de l’église



ISOLA

Trampolino di lancio della musica: Musiques au sommet - Concerto

DaL 19 Luglio a 23 Agosto 2025

Ogni sabato dal 19 luglio al 23 agosto. Ogni sabato, i musicisti si sfideranno sul palco del fronte neve. Questo concorso fa parte di un trampolino di lancio musicale amatoriale in collaborazione con Ici Azur (France bleu).

Isola 2000



Soirées Estivales : Stéphane DELAUME chante Aznavour - Concerto

Lunedì 21 luglio 2025 dalle 21 alle 23.

Isola



LA BRIGUE

Soirées Estivales Ma Musique du monde François Arnaud

Venerdì 18 luglio da 21:00 a 22:30

Chapiteau, Hameau de Morignole



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA BOLLENE VESUBIE

Exposition sur Turini

Fino al 31 Agosto 2025

place Général de Gaulle

LA COLLE-SUR-LOUP

MEDI

Sabato 19/07/2025 21H00

Place De Gaulle



LA ROQUE-EN-PROVENCE

Estelle Tiyana Perrault Quartet

Venerdì18/07/2025 20H30

Halle



LA TURBIE

Sere d'estate 06: teatro "Madame est morte!

Venerdì 18 luglio a 20:30

Trophée d'Auguste, Rue Capouane

LE BAR-SUR-LOUP

Récitals de lauréats du Concours International Samson François

Venerdì18/07/2025 20H30

Square Seytre



LE CANNET

RESPECT-TRIBUTE ARETHA FRANKLIN

Sabato 19/07/2025 21H00

Théâtre de Verdure du Tivoli



LEVENS

Concert ” Carnaby Street Beatles et Stones get back tour”

Domenica 20 luglio 2025

Orari di apertura il domenica dalle 21 alle 23.

Halle du Rivet

Chemin du Rivet

Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT

Fino al 6 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

Place Victor Masseglia - Maison du Portal

LIEUCHE

Les Françaises

Sabato 19/07/2025 21H00

Chapiteau



MARIE

NON A L'ARGENT !

Sabato 19/07/2025 21H00

Place du Village



MENTON

76° Festival di Musica di Mentone - Concerto di preapertura

Martedì 22 luglio

Esplanade des Sablettes



76° Festival di Musica di Mentone: concerto di apertura

Mercoledì 23 luglio

Basilique Saint Michel, Place de l'église



Festival di musica di Mentone 76a edizione

22 luglio > 8 agosto

Place de l'église, Parvis de la Basilique Saint Michel



Visita guidata: L'Impérial

Giovedì 17 luglio da 10:00 a 11:30

L'Impérial, 9 avenue de la Madone



Escursione - Passeggiata verde a Cuges: patrimonio, terrazze e acqua di un tempo

Martedì 22 luglio 2025 ore 9,45

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Visita guidata: Mentone Art Déco

Mercoledì 23 luglio da 10:00 a 10:45

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostre - Esposizioni

Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto 2025

Galerie des Musées,

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo

Fino al 31 agosto 2025

Esposizione

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso

Fino al 30 dicembre 2025

Musée de Préhistoire régionale,

place Lorédan Larchey



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visite guidate

Visita guidata: Basilica di Saint-Michel

Fino al 26 agosto

Basilique Saint-Michel Archange de Menton,

Parvis de la basilique Saint-Michel,

Place de l'église



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés

MONACO

Les Ballets de Monte-Carlo - "TIMULAK - KOR’SIA"

Da giovedì 17 luglio alle 19.30, a domenica 20 luglio 2025

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Gastronomy - "Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025"

Venerdì 18 luglio 2025, alle 19.30

Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris

Place du Casino



Mofak

Venerdì 18 luglio 2025, alle 21h

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Event - "5th FIAT 500 Monaco International Meeting"

Da sabato 19 a domenica 20 luglio 2025

Port Hercule de Monaco



Shiny Gospel

Sabato 19 luglio 2025, alle 21h

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



OPMC - "Concert at the Prince's Palace"

Domenica 20 luglio 2025, alle 21.30

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Concert - "Carlos Santana"

Mercoledì 23 luglio 2025, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Activity - "Circus Workshop"

Fino a venerdì 15 agosto 2025

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"

Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibitions - "6th Monaco Art Week"

Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostre - Esposizioni

"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II

Fino a domenica 31 agosto 2025

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino a mercoledì 31 dicembre 2025

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique

OPIO

SONORA

Martedì 22/07/2025 21H00

Amphithéâtre

NIZZA

L’Impasse Comedy Club - Teatro

Fino al 31 Dicembre 2025

Mercoledì 23 luglio 2025

Mercoledì 30 luglio 2025

Il tuo imperdibile incontro umoristico ogni mercoledì!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Sous la peau de Joséphine Baker - Teatro

Venerdì 18 luglio 2025 il venerdì da 19:19.

Domenica 20 luglio 2025 il domenica da 17:17.

Venerdì 25 luglio 2025 il venerdì da 19:19.

Domenica 27 luglio 2025 il domenica da 17:17.

Théâtre Nice Saleya

5 rue de la Poissonnerie

Salle 1



Nice Classic Festival - Festival

Dal 22 Luglio a 09 Agosto 2025

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean-Paul II



Belaprem 2k25 - Concerto

Mercoledì 16 luglio 2025.

Mercoledì 23 luglio 2025.

Giovedì 24 luglio 2025.

Mercoledì 30 luglio 2025.

Giovedì 31 luglio 2025.

Le 109

89 Route de Turin



L’Impasse Comedy Club

Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse



Mostre - esposizioni

Au fil de l’eau – L’Homme et la Mer

Fino al 25 Luglio 2025

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Le chant des sirènes

Fino al 23 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Ugo Schiavi – La Zone de Minuit

Fino al 24 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Becoming Ocean : a social conversation about the ocean

Fino al 24 Agosto 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione

Fino al 31 Agosto 2025

Centre Commercial Nicetoile

30 av Jean Médecin



Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer

Fino al 31 Agosto 2025

Bibliothèque Romain Gary

21 Boulevard Dubouchage



Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione

Fino al 07 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse Méditerranée(s)

Fino al 08 Settembre 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione

Fino al 13 Settembre 2025

Espace à vendre

10 rue Assalit



Magnus Hirschfeld en exil

Fino al 20 Settembre 2025

Librairie Vigna

3 rue Delille



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione

Fino al 22 Settembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



De verre et de pierre – Chagall en mosaïque

Fino al 22 Settembre 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione

Fino al 26 Settembre 2025

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione

Fino al 19 Ottobre 2025

Musée départemental des arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Divers lieux de Nice



Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1



Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée

Fino al 03 Novembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema

Fino al 16 Novembre 2025

Musée National du Sport

6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera



115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage

Fino al 30 Novembre 2025

Centre du Patrimoine De Nice

Le Sénat

14 rue Jules Gilly



Henri Matisse – Chemin de Croix

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



ROQUEBILLIERE

Soirées Estivales de variétés internationales “FELICITA” - Concerto

Venerdì 18 luglio alle 21.

Promenade Jean LAURENTI



Guinguette/bal avec DJ ARC EN CIEL - Ballo

Mercoledì 23 luglio 2025 dalle 20:30 alle 23.

Place Corniglion Molinier



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré

PÉGOMAS

Magie sous les etoiles

Sabato 19/07/2025 21H00

Place du Logis



PEILLE

Les Françaises

Domenica 20/07/2025 20/07/2025 21H00

Grave de Peille

salle intercommunale



PÉONE VALBERG

CARNABY STREET BEATLES ET STONES " GET BACK TOUR "

Venerdì 18/07/2025 18H30

Place Charles Ginésy



CÉSAR, FANNY, MARIUS...OU PRESQUE !

Mercoledì 23/07/2025 18H30

Les Jardins du Mercantour



PUGET-THÉNIERS

Manouches Swingsons

Sabato 19/07/2025 21H00

Place Aristide Maillol



AAS Paradiso 7tet - Mike Brant, 50 ans déjà

Mercoledì 23/07/2025 21H00

Place Aristide Maillol



ROQUEBILLIÈRE

Felicita

Venerdì18/07/2025 20H30

Chapiteau de Roquebillière



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Olivier Laurent : Brel! Lo spettacolo

Giovedì 17 luglio da 21:00 a 00:00

Parc du Cap Martin



Michel Fugain: vita, amore, ecc...

Venerdì 18 luglio da 21:00 a 00:00

Concerto

Parc du Cap Martin



Anne Roumanoff: l'esperienza della vita

Sabato 19 luglio da 21:00 a 00:00

Parc du Cap Martin,



Festival Cap sous les étoiles

17 luglio > 19 luglio

Parc du Cap Martin, 38 Avenue Paul Doumer

SPEGGI GONZALES

Lunedì 21/07/2025 21H00

Esplanade Jean-Gioan



Demain je me marie - NHD PRODUCTION

Martedì 22/07/2025 19H30

Parvis du Château Rainier III



Festival de théâtre -Humour et Danse - Petites histoires et leurs anecdotes

Mercoledì 23 luglio a 21:00

Parvis Rainier III, Château de Roquebrune, Place William Ingram



Racconti e leggende nel villaggio di Roquebrune

Mercoledì 23 luglio da 21:00 a 22:30

Lavoir, Avenue Poincaré, 06190 Roquebrune-Cap-Martin



SAINTE AGNES

Raccolta della lavanda per la Festa della Lavanda

Domenica 20 luglio da 06:00 a 12:00

Sainte-Agnès



Les Escapades Baroques: duo barocco

Domenica 20 luglio a 20:00

Place de l’église



Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Fino al 30 settembre 2025

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

Concert Nemanja RADULOVIC et L’Ensemble Double sens

Eglise



“OWLS – Chouettes et hiboux d’Europe” - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Chiuso il lunedì.

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les week-ends du Casino Shop

Da sabato 26 a domenica 27 luglio 2025 dalle 11 alle 16.

Da sabato 9 a domenica 10 agosto 2025 dalle 11 alle 16.

Da sabato 16 a domenica 17 agosto 2025 dalle 11 alle 16.

Place du Centenaire

3 avenue Jean Mermoz



Les PianOs du port avec The Angies - Concerto

Quai Virgile Allari



« Les demoiselles du Cap » : exposition de sculptures en plein air de Jean-Philippe Richard - Esposizione

Fino al 26 Ottobre 2025

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

Concert Tribute Aretha Franklin « Respect » Soirée Estivale du Conseil Départemental

Venerdì 18 luglio 2025 il venerdì da 21.

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant

RESPECT-TRIBUTE ARETHA FRANKLIN

Venerdì18/07/2025 20H30

Parvis de l'Hôtel de Ville

Beach Sport Festival 2025 - Competizione sportiva

Fino al 27/07/2025, ogni giorno.

Concerti:

22 luglio: Kendji (concerto a pagamento a favore di 3 associazioni: AFM Téléthon / La Ligue contre le Cancer / Attrape La Balle) - Prenotazioni già aperte



Gare sportive:

- Dal 18 al 20 luglio: Finale del Campionato Francese di Beach Volley

- Dal 24 al 27 luglio: Finale dell'Open de France de Basket 3X3 (Junior il 24 e 25/07 - Senior il 26 e 27/07)



Serate e mattinate dedicate ai partner/sponsor dell'evento:

- Il 17 luglio con il Beach Volley (ogni partner può formare una squadra)

- Il 26 luglio al mattino per il Basket 3X3, dalle 9 alle 12

Plage Cousteau



Les Concert du Beach Sport Festival – Kendji GIRAC

Martedì 22 luglio 2025 alle 21:30.

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

L’étape du Nice Jazz Fest’ - Concerto

Sabato 19 luglio 2025 dalle 12 alle 16.

Place du Général de Gaulle



Concert – “Totem Band”

Martedì 22 luglio 2025 dalle 18 alle 21:30.

Place du Général de Gaulle



Exposition des toiles de Kaylin

Fino al 03 Agosto 2025

Mairie - Salle du Conseil, deuxième étage

Place du Général de Gaulle



Exposition – « Les proverbes niçois »

Fino al 05 Settembre 2025

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Les soirées estivales - Spettacolo

Lunedì 21 luglio 2025 dalle 21 alle 22:30.

Lunedì 28 luglio 2025 dalle 21 alle 22:30.

Martedì 5 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.

Lunedì 11 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.

Lunedì 18 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.



Au programme :

- "Cyril Galamini & the Swingin' Mustard" le Lundi 21 juillet

- "Pulse - Tribute to Pink Floyd" le Lundi 28 juillet

- "Hot Club de Corse" - Jazz manouche Martedì 5 août

- "Stéphane Brunello" le Lundi 11 août

- "Merci Julien" - hommage à Julien Clerc le Lundi 18 août

Chapiteau

8 Bd Lazare Raiberti



SAINT PAUL DE VENCE

Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth

Fino al 2 Novembre 2025

Fondation Marguerite et Aimé Maeght

623 chemin des Gardettes

SAINT-MARTIN-DU-VAR

NARDJES

Giovedì 17/07/2025 21H00

Théâtre de Verdure

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Peggy Polito Quintet

Martedì 22/07/2025 21H00

Place du Général De Gaulle



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Cyril Galamini & the Swingin' Mustard

Lunedì 21/07/2025 21H00

Chapiteau



SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

MEY Feat Jcat

Giovedì 17/07/2025 21H00

Chapiteau



SAORGE

Festival della torta georgiana

Sabato 19 luglio da 10:00 a 12:30

Saorge



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas

SÉRANON

RECITAL DE MUSIQUE DE FILMS Jean-Félix LALANNE

Domenica 20/07/2025 18H30

Cour de l’école



SIGALE

Les 4 Elles - Parfums d'été

Sabato 19/07/2025 21H00

Église Saint-Michel



SOSPEL

Cinema all'aperto

Venerdì 18 luglio a 20:30

Place de l'estandon



Mostra di ceramica e pittura

Fino al 9 agosto

Chapelle des Pénitents Gris



Concerto

Sabato 19 luglio

Place des platane



Mercatino speciale di auto e moto

Domenica 20 luglio a 09:00

Place des Platanes



Mostra

Fino al 31 agosto

Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel

SPÉRACÈDES

THE LOW BUDGET MEN

Mercoledì 23/07/2025 21H00

Parvis de la salle des fêtes



TENDE

Balèti - Festival Passeurs d'Humanité

Giovedì 17 luglio a 17:00

Place Général de Gaulle



Concerti dal suono ribelle e dall'energia cruda

Giovedì 17 luglio a 17:00

Place Général de Gaulle



Laboratori letterari

Giovedì 17 luglio a 09:00

Médiathèque départementale annexe, 4 avenue Marius Barucchi



Visita guidata notturna di Tende

Venerdì 18 luglio da 20:45 a 22:30

Mairie de Tende, 1 place du Général-de-Gaulle



"Archeo-ludiquement" - Relevé de gravures participatif

Venerdì 18 luglio da 15:00 a 15:45

Parvis du musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Laboratorio di stampa vegetale

Venerdì 18 luglio

Place Général de Gaulle,



Festa della Sta Maria Madeleine

Sabato 19 luglio

Hameau Castérino



Col de Tende en fête : rencontres transfrontalières

Sabato 19 luglio da 09:00 a 17:00

Escursione

Col de Tende



8° Festival dei Passeggeri dell'Umanità

17 luglio - 19 luglio

Giovedì 17 luglio:

- 9:00 Olimpiadi letterarie alla Médiathèque di Tenda

- 10:00 Visita al Museo delle Meraviglie

- 10.00 Colazione L'utopia di La Minière, al Bar du Vieux Colombier

- Ore 12 Visita a Notre Dame des Fontaines con Charles Claudo

- 14.30 Cinéma Le Bego: proiezione di Entre tes mains di Aurore Emaille, seguita da un dibattito

- 17.00 Una grande occasione per celebrare, condividere e tramandare le tradizioni culinarie e canore della valle

- 19.00 Inaugurazione della mostra di Carole Chaix presso il Bar du Vieux Colombier

- 19.30 Banchetto

- Ore 21.00 Balèti con La Peiro Douso



Venerdì 18 luglio

- 9.00 Colazione con Bernard Friot, economista

- 10.00 L'origine dell'arc-en-ciel, a cura della Cie de l'Embrayage à paillettes (teatro per bambini)

- 11.00 Histoires d'Histoire con Benjamin Taïeb sul fumetto Commis d'office e Paula Cohen, Ninja France, un diario di crociera

- 12.30 Riveraines, Cie Mi-fugue Mi-raison (Teatro)

- 14.30-16.30 Concerto della mandolinista Marine Moletto, lettura musicale di testi di Sophie Calle e narrazione di Milao

- 16.30 Disfare il dominio, con Clémence Allezard, giornalista, Collette Charrieau, terapeuta, Benoît Arnulf, direttore artistico del festival In and Out, Jérémie Piolat, antropologo.

- Ore 18.00 Dopo una giornata di workshop, La Horde passeggia con Cie de la Pépinière

- 19.00 L'Heure bleue

- 19.30 Le Boléro con la Cie du Double des clefs

- Ore 21.00 Concerti :

Cyberflæmme (lettura musicale)

Léonie Pernet (canzoni elettro pop)

Kas Product (rock a onde fredde)



Sabato 19 luglio:

- Ore 9.00 Colazione sulla clinica cooperativa, a cura di Rémy Baup, psicologo

- 10.00 Tavola rotonda con le associazioni della valle sul tema della cooperazione

- 12.00 La Vallée des Dieux, in collaborazione con il Théâtre National de Nice

- 14.30 Dibattito internazionale

- Ore 17.00 Le Retable des Merveilles, con la Cie du Double des clefs

- Ore 17.00 "La cooperazione nel regno vegetale", tratto dal fumetto À ceux qui viennent, di Morgane Ganault e Marie Dugeay

- ore 18.00 Cessez-le-jeu! Aziz Boumediene, danza

- 19:00 L'heure bleue

- Ore 21.00 Concerti :

Volte-face (rock della valle)

Scuru (funaná e punk capoverdiano)



Senza dimenticare la ventina di laboratori sulla cooperazione, la cura di sé e degli altri e la creatività (serigrafia, stampa vegetale, danza, scrittura, ecc.).

Il programma di RTT, Radio tout terrain, da scoprire molto presto.

L'inaugurazione dell'affresco della casa di Carline



Visite guidée des collections permanentes

Domenica 20 luglio da 11:30 a 12:45

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Archéo-logiquement : visite guidée "Gravures discrètes, gravures secrètes"

Lunedì 21 luglio da 16:00 a 16:45

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Passeggiata: "Gli scritti dei miei genitori nella Valle delle Meraviglie".

Martedì 22 luglio

Hameau de Casterino,



"Cume?ciàa" - Visite guidée de l'exposition temporaire

Mercoledì 23 luglio da 11:30 a 12:15

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Atelier expérience olfactive : "Instantanés"

Mercoledì 23 luglio da 14:30 a 16:00

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Concerto Dragon Rapide

23 luglio > 24 luglio

Place du Ponte, 8 place section Tb



Mostra di foto e documenti d'epoca

Fino al 31 agosto

2 Rue de France



Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

venue du 16 Septembre 1947



Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive

Tutto l’anno e tutti i giorni

Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende



VALDEBLORE

Soirée Estivales du Département 06 “All Friends” - Concerto

Venerdì 18 luglio 2025 dalle 21 alle 22:30.

All Friends avec le groupe Jazz Anatole

21h Chapiteau de La Roche

Chapiteau de La Roche

La Roche



Les Folies des Lacs à La Colmiane Valdeblore - Festival

Domenica 20 luglio dalle 12:30 alle 18.

La Colmiane - Au bord du Lac

La Colmiane



Exposition sur Turini - Esposizione

Fino al 31 Agosto 2025

place Général de Gaulle

La Bollène-Vésubie



Exposition “Palette – Le musée des couleurs” Médiathèque Valdeblore

Fino al 3 Agosto 2025

Médiathèque - Salle du Clôt

La Bolline