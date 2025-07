Roma celebra i 150 anni della rappresentanza diplomatica di Monaco in Italia e i 20 anni di regno del Principe Alberto II

Il 10 luglio scorso, l’Ambasciata di Monaco in Italia ha organizzato una grande serata commemorativa a Roma, in occasione del doppio anniversario che ha segnato questo 2025: i 150 anni della rappresentanza diplomatica monegasca in Italia e i 20 anni di regno di S.A.S. il Principe Alberto II.

Quasi 300 invitati hanno preso parte a questo evento d’eccezione, tra cui numerose autorità dell’esecutivo italiano, rappresentanti della giustizia, delle forze armate e di sicurezza, parlamentari membri del gruppo di amicizia Italia-Monaco, ambasciatori e membri del corpo diplomatico accreditato in Italia. Presenti anche diversi sindaci delle città italiane appartenenti alla rete dei «Siti Storici Grimaldi di Monaco». Il Governo del Principato era rappresentato dal Consigliere di Governo-Ministro per gli Affari Sociali e la Sanità, Christophe Robino.

La cerimonia si è aperta con un momento solenne affidato al “Trio Jazz” dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe, che ha eseguito una versione originale degli inni nazionali, incluso – per la prima volta all’estero – l’inno monegasco cantato a cappella.

L’Ambasciatrice S.E. Anne Eastwood ha poi letto un messaggio inviato da S.A.S. il Principe Alberto II, nel quale ha ricordato le origini della missione diplomatica a Roma, istituita nel 1875 sotto il regno del Principe Carlo III. Il Sovrano ha sottolineato la visione lungimirante del suo quadrisavolo in materia diplomatica e ha reso omaggio ai valori di dignità, umiltà e fierezza che ancora oggi ispirano l’azione dei rappresentanti monegaschi in Italia.

Nel suo intervento, S.E. Anne Eastwood ha evidenziato il lungo cammino compiuto in un secolo e mezzo di relazioni bilaterali, sfociate in numerosi partenariati nei settori economico, culturale, scientifico e ambientale. Ha inoltre ricordato l’importanza del dialogo istituzionale, rafforzato recentemente dalla riunione della commissione mista italo-monegasca tenutasi a Monaco lo scorso maggio.

Prendendo la parola a nome del Governo del Principato, Christophe Robino ha celebrato una relazione basata su “fedeltà, costanza e fiducia”, sottolineando in particolare le prospettive di crescita della cooperazione bilaterale nel campo della sanità.

Anche il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli, è intervenuto in rappresentanza del Governo italiano, ribadendo il valore di questo legame speciale, incarnato dalla presenza a Monaco di un’Ambasciata italiana in sede.

La serata è proseguita in un’atmosfera elegante e conviviale grazie all’accompagnamento musicale del Trio Jazz dei Carabinieri del Principe con la voce di Mandy Ayache. In chiusura, agli ospiti è stato consegnato un cofanetto commemorativo contenente oggetti simbolici dell’anniversario e specialità tipiche del Principato, come la celebre “fougasse monégasque”.