Nice Jazz Fest: la colonna sonora dell’estate tra groove, stelle e contaminazioni

Quattro serate, due palchi, ventotto concerti. A Nizza è tutto pronto per il ritorno del Nice Jazz Fest, dal 24 al 27 luglio , nel cuore pulsante della città, tra il Jardin Albert 1er e il Théâtre de Verdure.

Dopo il restyling del nome e dello spirito, avviato nella scorsa edizione, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate francese: un inno al ritmo, alla festa, al piacere condiviso della musica dal vivo.



Qui non si celebra soltanto il jazz, ma la sua trasformazione continua, il suo dialogo con i linguaggi del presente.

È un festival che rifiuta l’imbalsamazione del genere per abbracciare la contaminazione, accogliendo tutto ciò che fa vibrare, ballare, emozionare: dal groove alla soul, dal rap all’elettronica.





I maestri americani del jazz, tra tributi e giovani promesse

Il cartellone 2025 intreccia grandi nomi e nuove voci. Per gli amanti del jazz puro, spicca la presenza di John Scofield, chitarrista simbolo, e del pianista Sullivan Fortner, che si esibirà in trio con John Clayton e Jeff Hamilton per un omaggio a Oscar Peterson.

Un altro tributo, questa volta a Ray Brown, sarà firmato da Christian McBride, Benny Green e Gregory Hutchinson. Tutti statunitensi, tutti custodi di una tradizione che non smette di rinnovarsi.



A raccogliere il testimone, la nuova leva Tyreek McDole: giovane talento della scena jazz newyorkese, porterà sul palco la freschezza di un futuro già in fermento.



Rap, soul e pop: eclettismo in scena

Ma il Nice Jazz Fest non si ferma al jazz. L’anima urbana del festival si accende con il rap elegante e incisivo di Freddie Gibbs, El Michels Affair, Mustard, GoldLink e del duo EarthGang: artisti che superano gli stereotipi del genere per restituirne la complessità sonora.



Sulla scia soul, impossibile non citare Jalen Ngonda, voce cristallina e charme da crooner d’altri tempi. Accanto a lui, brilleranno sei “jazz ladies” che daranno il tono alle serate. A partire da China Moses, che aprirà il festival con un set soul potente e raffinato, seguita dalla britannica Raye, rivelazione dalla voce di velluto.

Non mancheranno Jorja Smith, tra pop e R&B, ed Ekep Nkwelle, interprete di un jazz sussurrato e intenso. E ancora Nubya Garcia: sax, consolle e talento da vendere.



Cinque fuochi d’artificio sonori (secondo noi)

Difficile scegliere, ma alcune presenze sembrano destinate a lasciare il segno. C’è M (Matthieu Chedid), spirito libero e trascinatore, che si esibirà con il progetto Lamomali accanto alla diva maliana Fatoumata Diawara.

Ci sarà anche il carismatico Avishai Cohen, contrabbassista e cantante in formazione quintetto, per un viaggio musicale di grande eleganza.



Spazio anche al rock poetico dei Feu! Chatterton, capaci di mescolare introspezione e slanci collettivi. E poi JoeyStarr, rapper, attore, DJ, che animerà il village La Merenda con set musicali d’autore accompagnati dalle creazioni di grandi chef.



A chiudere il festival, in una notte che si annuncia adrenalinica, sarà Santa. Nizzarda doc, madrina dell’edizione, la “madonna dei sintetizzatori” si prepara a infiammare il pubblico con una performance che promette emozioni forti.



Informazioni pratiche

Il Nice Jazz Fest si svolgerà dal 24 al 27 luglio. Tutti i dettagli su: www.nicejazzfest.fr

Biglietti

Adulti: 45€–48€

Bambini 0-3 anni: ingresso gratuito

Bambini 4-17 anni e studenti: 32€–35€