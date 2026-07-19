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Altre notizie | 19 luglio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Stasera si replica...tanto per cambiare!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questo particolare periodo dell'anno in cui anche le trasmissioni televisive vanno in vacanza, tra sospensioni dei programmi, repliche o puntate di scarso interesse, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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