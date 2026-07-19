Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questo particolare periodo dell'anno in cui anche le trasmissioni televisive vanno in vacanza, tra sospensioni dei programmi, repliche o puntate di scarso interesse, questa simpatica vignetta.
In Breve
martedì 21 luglio
lunedì 20 luglio
domenica 19 luglio
sabato 18 luglio
Che tempo fa
Rubriche
Altre notizie | 19 luglio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Stasera si replica...tanto per cambiare!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questo particolare periodo dell'anno in cui anche le trasmissioni televisive vanno in vacanza, tra sospensioni dei programmi, repliche o puntate di scarso interesse, questa simpatica vignetta.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?