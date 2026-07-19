Souvenir di troppo: quanto alcol e tabacco si può portare in valigia (senza rischiare la dogana)

Comprare qualche bottiglia di limoncello durante una vacanza in Italia o fare scorta di sigarette in Spagna può sembrare innocuo.

Ma attenzione: anche all’interno dell’Unione europea esistono limiti e regole precise su quanto alcol e tabacco si può trasportare oltre frontiera.

E negli ultimi mesi la normativa è cambiata, rendendo i controlli più stringenti.



Dal 29 marzo 2024, infatti, è entrato in vigore un decreto francese che modifica radicalmente l’approccio delle autorità doganali: non è più solo la quantità a determinare se un acquisto è destinato a uso personale o commerciale.

In altre parole, restare sotto le soglie indicative non garantisce automaticamente di essere in regola.



Non solo quantità: cosa guardano le dogane

Fino a poco tempo fa, i limiti quantitativi rappresentavano il principale criterio di valutazione. Oggi invece le dogane francesi possono considerare diversi elementi:

la frequenza dei viaggi;

le modalità di trasporto;

la presenza di scontrini o fatture;

il profilo del viaggiatore.



Se emerge anche solo il sospetto che i prodotti siano destinati alla rivendita, scattano sequestri e sanzioni.



Le soglie indicative (che non sono più una garanzia)



Restano comunque dei riferimenti utili per orientarsi. Per un uso personale, i limiti generalmente tollerati sono:

Tabacco : fino a 800 sigarette (4 stecche), oppure equivalenti in sigari o tabacco trinciato;

: fino a 800 sigarette (4 stecche), oppure equivalenti in sigari o tabacco trinciato; Alcol : fino a 10 litri di superalcolici, 20 litri di vino liquoroso, 90 litri di vino (di cui massimo 60 di spumante) e 110 litri di birra.



Numeri elevati, che riflettono il principio europeo della libera circolazione delle merci tra privati. Ma proprio su questo punto le autorità hanno deciso di stringere la morsa.



Il motivo: contrasto al traffico parallelo

Dietro la stretta normativa c’è la volontà di combattere il cosiddetto “turismo del tabacco” e il traffico parallelo di alcolici, fenomeni diffusi soprattutto nelle zone di confine.

Le differenze di prezzo tra Paesi, spesso legate alla fiscalità, spingono molti consumatori ad acquistare all’estero per risparmiare, alimentando un mercato grigio difficile da controllare.



Cosa rischia chi non rispetta le regole

Le sanzioni possono essere pesanti:

sequestro immediato della merce;

multe proporzionate al valore dei prodotti;

in alcuni casi, procedimenti penali.

Per evitare brutte sorprese, il consiglio è semplice: acquistare quantità coerenti con un uso personale e conservare sempre le prove d’acquisto.



Dove informarsi

In caso di dubbi, è possibile contattare il servizio “Infos douane” o consultare i portali ufficiali delle amministrazioni doganali. Un passaggio utile prima di partire e soprattutto prima di riempire la valigia.



In un’Europa senza frontiere interne, la libertà di circolazione resta un principio cardine. Ma quando si tratta di alcol e tabacco, il confine tra consumo personale e commercio è sempre più sottile. E basta poco per oltrepassarlo.



