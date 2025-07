Christophe Mirmand ha assunto la carica di Ministro di Stato del Principato

A partire da ieri, 21 luglio 2025, Christophe Mirmand è ufficialmente entrato in funzione come nuovo Ministro di Stato del Principato di Monaco, in virtù dell’Ordinanza Sovrana n. 11.290 datata 2 luglio 2025.

Alto funzionario francese, Mirmand ha alle spalle un ricco percorso all’interno dell’amministrazione territoriale della Repubblica Francese. Formatasi all’Institut d’Études Politiques de Paris, ha conseguito una laurea in storia, una maestria in diritto internazionale ed europeo, un diploma di studi superiori in gestione finanziaria ed è inoltre ex allievo dell’École Nationale d’Administration (promozione Michel de Montaigne, 1988).

Nel momento del suo insediamento, S.A.S. il Principe Alberto II ha voluto sottolineare la profonda conoscenza che Mirmand possiede delle realtà amministrative locali, richiamando in particolare le sue precedenti funzioni di Prefetto delle Alpi Marittime e della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sessantatreenne, Christophe Mirmand prende il posto di Isabelle Berro-Amadeï, che ha guidato il Governo monegasco ad interim dal 10 gennaio scorso.

Entrato nella carriera prefettizia nel 1988 come sottoprefetto e direttore di gabinetto del prefetto della regione Bassa Normandia, Mirmand ha poi ricoperto incarichi via via più rilevanti: nel 1990 è stato direttore di gabinetto del prefetto della Guadalupa, all’epoca Jean-Paul Proust, anch’egli futuro Ministro di Stato del Principato (2005–2010).

Ha poi ricoperto ruoli da segretario generale nelle prefetture del Var e dell’Alta Garonna (dove si è occupato anche di politiche urbane), ed è stato direttore generale dei servizi del Consiglio dipartimentale degli Hauts-de-Seine. Nominato prefetto dell’Alta Loira nel 2006, ha in seguito diretto le prefetture della Savoia, delle Alpi Marittime, della Corsica, della Bretagna e infine della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, dove nel 2020 ha preso il posto di Pierre Dartout, nominato a sua volta Ministro di Stato a Monaco.

Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diversi organi di sorveglianza, tra cui quelli degli aeroporti della Costa Azzurra e di Marsiglia, oltre al Porto di Marsiglia-Fos.

In amministrazione centrale ha rivestito ruoli di vertice, come quello di direttore dell’amministrazione territoriale e, più recentemente, di Segretario generale del Ministero dell’Interno francese.

Insignito delle onorificenze di Ufficiale della Legion d’Onore e dell’Ordine Nazionale al Merito, Christophe Mirmand ha portato in Principato una consolidata esperienza amministrativa e istituzionale al servizio del nuovo incarico.