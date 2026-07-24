Monaco attiva il livello di "vigilanza" per la siccità: il Governo del Principato invita cittadini e professionisti a un uso più responsabile dell'acqua

Il Governo del Principato di Monaco ha attivato il livello di "vigilanza" previsto dal piano per la gestione della siccità, con l'obiettivo di favorire un utilizzo più responsabile della risorsa idrica in risposta a una situazione che continua a peggiorare. Si tratta della prima fase del dispositivo, finalizzata a sensibilizzare l'insieme degli utenti e a promuovere l'adozione di buone pratiche, senza introdurre, al momento, limitazioni nell'uso dell'acqua.

La decisione è stata assunta alla luce del marcato deficit pluviometrico che interessa la Principato, così come l'intera regione. Dall'inizio dell'anno, infatti, le precipitazioni registrate a Monaco risultano inferiori di oltre il 50% rispetto ai valori stagionali abituali. In questo contesto, il Governo ha scelto di intervenire fin da subito per favorire una mobilitazione collettiva prima che la situazione renda necessarie misure più restrittive.

Il livello di "vigilanza", primo gradino del dispositivo contro la siccità, si basa sulla partecipazione attiva di cittadini e operatori economici. Ai privati viene chiesto di adottare semplici comportamenti quotidiani per ridurre i consumi idrici, come utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, limitare l'irrigazione dei giardini, privilegiare apparecchiature a basso consumo d'acqua ed evitare utilizzi non indispensabili della risorsa.

Parallelamente, il Governo ha avviato un'informazione specifica rivolta ai principali professionisti interessati, invitandoli ad applicare le raccomandazioni più adatte alle rispettive attività. Tra queste figurano il rinvio, quando possibile, delle operazioni di riempimento e svuotamento delle piscine, l'impiego di attrezzature ad alta efficienza idrica, lo spostamento di alcuni scarichi e il riciclo delle acque di lavaggio laddove le condizioni lo consentano.

Il Governo del Principato sottolinea che la tutela della risorsa idrica rappresenta una responsabilità collettiva che coinvolge cittadini, professionisti e soggetti pubblici. L'evoluzione della situazione continuerà a essere monitorata con attenzione e le eventuali misure successive saranno adottate in modo progressivo, responsabile e proporzionato.