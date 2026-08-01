Cannes punta sul turismo inclusivo: arriva il nuovo paddle accessibile per le persone con disabilità

Uno sport sempre più accessibile, anche in mare. Cannes investe ancora nell'inclusione e potenzia la propria Handiplage con un nuovo paddle progettato specificamente per le persone con disabilità.

L'attrezzatura, presentata martedì 28 luglio alla presenza del sindaco David Lisnard, rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia della città francese per rendere il turismo e le attività sportive fruibili da tutti.



Il nuovo modello, denominato Cachalot 11'6", è stato fornito dall'associazione Eau-delà du Paddle ed è stato scelto per le sue caratteristiche tecniche, pensate per garantire maggiore sicurezza e autonomia rispetto alle versioni precedenti.

La tavola è più larga, dispone di quattro stabilizzatori laterali regolabili, di una superficie antiscivolo e di punti di ancoraggio che consentono di fissare una carrozzina o un sedile adattato, facilitando così l'imbarco e la navigazione.





L'investimento sostenuto dal Comune ammonta a 5.551,50 euro e consentirà di ampliare il servizio gratuito di paddle adattato, disponibile dal 2023 presso la Handiplage di Cannes.

L'attività, accessibile su prenotazione, può essere praticata sia con l'assistenza di istruttori specializzati sia, quando possibile, in autonomia.



L'iniziativa nasce dopo il riscontro positivo ottenuto nelle ultime tre stagioni estive, durante le quali l'associazione Eau-delà du Paddle metteva ogni anno a disposizione una tavola adattata per consentire alle persone con disabilità di sperimentare gli sport acquatici in condizioni di sicurezza.

Il nuovo acquisto rende il servizio permanente e consolida l'offerta di attività inclusive della località balneare.



La Handiplage di Bijou Plage, insignita delle certificazioni "Tourisme et Handicap" e "Handicap 4 Bouées", è uno dei punti di riferimento della Costa Azzurra per l'accessibilità delle spiagge.

La struttura dispone di attrezzature dedicate e personale formato per consentire alle persone con disabilità di accedere al mare in sicurezza.



I numeri confermano l'importanza del servizio: nel 2025 sono state 8.241 le persone con disabilità che hanno usufruito della Handiplage.



L'accesso è riservato ai titolari della Carta Mobilità Inclusione con dicitura "invalidità", alle persone con un riconoscimento di invalidità pari o superiore all'80%, ai soggetti classificati GIR 1, GIR 2 o GIR 3 e ai possessori di una Carta Mobilità Inclusione "Priorità", accompagnata da un certificato medico recente che attesti la necessità di assistenza per la balneazione. La documentazione viene verificata all'ingresso della struttura.



Con questo nuovo investimento, Cannes conferma una politica che negli ultimi anni ha fatto dell'accessibilità uno dei pilastri della propria offerta turistica, puntando a rendere il mare e gli sport acquatici un'opportunità aperta a tutti, senza barriere.



