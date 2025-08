Governo di Monaco presenta al Consiglio Nazionale un progetto di legge sulla disabilità

A dieci anni dall'adozione della Legge n. 1.410 del 2 dicembre 2014 sulla protezione, l'autonomia e la promozione dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità, mercoledì 25 giugno 2025 il Governo di Monaco ha presentato al Consiglio Nazionale un progetto di legge sulla disabilità, volto a modernizzare e rafforzare il quadro giuridico fondamentale per i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Questa iniziativa legislativa introduce una serie di importanti progressi per garantire un migliore adattamento del sito alle realtà vissute dalle persone con disabilità, tra cui:

Maggiore sostegno ai genitori di bambini disabili con la creazione di un assegno per assistenti familiari per i genitori costretti a interrompere la propria attività professionale perché il figlio disabile non può frequentare la scuola a tempo pieno. Lo schema prevede anche il mantenimento dei diritti pensionistici attraverso i contributi versati dallo Stato.

Un nuovo approccio agli aiuti: il disegno di legge opera una chiara distinzione tra gli aiuti destinati a garantire un reddito minimo (soggetti a verifica dei mezzi) e gli aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi associati alla disabilità, che ora sono accessibili indipendentemente dal reddito.

Le persone disabili non avranno più diritto automaticamente alla pensione di vecchiaia all'età di 60 anni: d'ora in poi la decisione sarà presa caso per caso, su consiglio della Commissione d'Évaluation du Handicap, in base alla situazione effettiva della persona. Inoltre, sarà ora possibile richiedere lo status di persona disabile dopo i 60 anni, cosa che

non era possibile fino ad ora.

Questa legge è pienamente in linea con la politica nazionale sulla disabilità adottata dal Governo Princier attraverso l'approccio Handipact. Non appena adottata, consentirà di attuare le modifiche al decreto ministeriale che stabilisce le condizioni per l'erogazione di aiuti alle persone con disabilità.

Per il Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Christophe Robino, “questo progetto di legge riafferma con forza l'impegno del Governo di Monaco su e la sua determinazione a costruire un quadro giuridico solido e progressivo per tutte le persone con disabilità e le loro famiglie”.