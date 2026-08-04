Monaco celebra a Lubiana i 20 anni delle relazioni diplomatiche con la Slovenia

La Principato di Monaco ha celebrato il 21 luglio a Lubiana il ventesimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Slovenia. L'iniziativa, promossa congiuntamente dall'Ambasciata di Monaco e dal Consolato di Monaco in Slovenia, ha riunito nella capitale slovena rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, della società civile e del Corpo diplomatico accreditato a Lubiana, confermando i solidi rapporti di amicizia tra i due Paesi e la comune volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione.

Per l'occasione era presente una delegazione monegasca guidata da Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo - Ministro delle Attrezzature, dell'Ambiente e dell'Urbanistica. Facevano parte della delegazione anche Invest Monaco, il Monaco Economic Board, la Direzione del Turismo e dei Congressi, la Fondazione Principe Alberto II, la SMEG e diverse imprese monegasche attive nel settore della Green Economy.

Dopo il discorso di apertura dell'Ambasciatrice Anne Eastwood, che ha ricordato il significato e gli obiettivi della ricorrenza, gli interventi di Céline Caron-Dagioni e di Tone Kajzer, Ministro degli Affari Esteri e degli Affari Europei della Slovenia, hanno evidenziato i numerosi valori condivisi dai due Paesi e la comune volontà di approfondire la cooperazione per promuovere un futuro sostenibile e resiliente.

La mattinata è proseguita con presentazioni economiche congiunte e tavole rotonde dedicate allo sviluppo sostenibile, al turismo, allo sport e all'innovazione. I momenti di confronto hanno favorito lo scambio di esperienze e consentito di individuare nuove opportunità di collaborazione tra gli ecosistemi monegasco e sloveno nei settori strategici per lo sviluppo dei due Stati.

A margine dell'evento, Céline Caron-Dagioni ha incontrato Polona Rifelj, Ministro sloveno dell'Ambiente e della Pianificazione urbana. Il colloquio si è concentrato sulle sfide comuni della transizione energetica e dell'urbanizzazione sostenibile, sui principali ostacoli affrontati e sulle buone pratiche adottate, aprendo nuove prospettive di dialogo e cooperazione.

Tra i momenti più significativi della giornata anche la firma di un memorandum d'intesa tra il Monaco Economic Board e la Camera di Commercio e Industria della Slovenia, con l'obiettivo di rafforzare le sinergie e creare nuove opportunità per le imprese dei due Paesi.

L'iniziativa ha riservato spazio anche alla cultura grazie al recital dei Petits Chanteurs de Monaco, presenti a Lubiana nell'ambito della loro tournée europea.

La giornata si è conclusa con un cocktail di pranzo offerto dall'Ambasciata di Monaco, che ha chiuso in un clima di convivialità una celebrazione dedicata all'amicizia e al rafforzamento della cooperazione tra il Principato di Monaco e la Repubblica di Slovenia.