AIEA, Monaco ribadisce a Vienna il proprio impegno per l’energia nucleare al servizio della salute e dell’ambiente

Dal 14 al 18 settembre 2026, una delegazione del Principato di Monaco, guidata da Isabelle Rosabrunetto, Direttrice Generale del Dipartimento delle Relazioni Estere e della Cooperazione, ha partecipato a Vienna ai lavori della 70ª Conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

La partecipazione ha permesso di ribadire l’impegno di lunga data del Principato a favore dell’utilizzo pacifico dell’energia nucleare, in particolare per favorire l’accesso alla prevenzione e alle terapie contro il cancro e per la protezione dell’ambiente marino.

In questo contesto, la delegazione monegasca ha partecipato al Forum scientifico 2026, dedicato all’iniziativa “Rays of Hope”. Il 16 settembre è stato firmato un accordo tra il Principato di Monaco e il Direttore Generale dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi. L’intesa mira a rafforzare nel tempo il sostegno del Principato all’accesso alla radioterapia nei Paesi che dispongono di risorse insufficienti in questo ambito.

Sul fronte ambientale, la delegazione ha sottolineato il ruolo dei Laboratori dell’ambiente marino dell’AIEA, presenti nel Principato dal 1961, nel monitoraggio dell’inquinamento da plastica in mare nell’ambito dell’iniziativa NUTEC Plastics, nonché nel coordinamento della rete internazionale ALMERA, dedicata al monitoraggio della radioattività nell’ambiente.

Monaco ospiterà inoltre la riunione annuale della rete ALMERA nel novembre 2026.

Isabelle Rosabrunetto ha inoltre annunciato che, nel 2027, l’AIEA potrà disporre di locali più ampi in Principato, al fine di ottimizzare la prosecuzione delle proprie attività a Monaco.

In merito ai conflitti, la rappresentante monegasca ha ribadito l’attaccamento del Principato al mandato dell’AIEA, sottolineando gli sforzi dell’Agenzia in materia di sicurezza e protezione nucleare, garanzie internazionali e salvaguardia della sicurezza degli impianti, in particolare in Ucraina.

La partecipazione di Monaco alla 70ª Conferenza generale si inserisce quindi nella continuità dell’impegno del Principato a favore dell’utilizzo pacifico delle scienze e delle tecnologie nucleari, al servizio della salute umana e della tutela dell’ambiente.

La delegazione monegasca era composta da Isabelle Rosabrunetto, Direttrice Generale del Dipartimento delle Relazioni Estere e della Cooperazione (DREC), da S.E. Lorenzo Ravano, Ambasciatore e Rappresentante Permanente di Monaco presso l’AIEA, e da Tatiana el Khoury, Terza Segretaria presso l’Ambasciata di Monaco in Germania.

La Conferenza generale ha l’obiettivo di definire il quadro di lavoro dell’AIEA per l’anno successivo e di adottare risoluzioni in materia di sicurezza e protezione nucleare, sistema di verifica e garanzie internazionali, nonché sulle attività dell’Agenzia relative all’utilizzo pacifico delle scienze e delle tecnologie nucleari.