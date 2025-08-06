Montecarlo: attacco hacker di domenica scorsa, interviene la Sbm "Avviate indagini, accesso a un numero limitato di clienti"

La Société des Bains de Mer di Montecarlo interviene a seguito della notizia (QUI), pubblicata lunedì dal nostro giornale sull’attacco hacker messo in atto dal gruppo ransomware 'd4rk4rmy'. La società monegasca ha infatti preso atto, domenica scorsa, di una possibile compromissione della propria reputazione, riconducibile alla rivendicazione di un presunto attacco informatico. L’atto riguarderebbe l’accesso a un numero molto limitato di contatti tra dipendenti e clienti.

“Abbiamo immediatamente avviato indagini – evidenzia la Sbm - su tutte le fonti possibili e, parallelamente, abbiamo informato tutte le autorità competenti del Principato di Monaco: l’Agenzia Monegasca per la Sicurezza Informatica (AMSN), l’Autorità per la Protezione dei Dati Personali (APDP), la Direzione della Sicurezza Pubblica, con le quali siamo attivamente impegnati. Abbiamo provveduto personalmente a presentare una denuncia”.

Al momento, conferma la Sbm, non è stata rilevata alcuna intrusione o anomalia nei sistemi informatici, né alcun impatto sulle nostre operazioni. “Tutti i team competenti – termina la società - restano pienamente mobilitati per verificare e analizzare, nel più breve tempo possibile, la veridicità di questo presunto attacco informatico, l’autenticità e l’appartenenza dei dati eventualmente compromessi”.