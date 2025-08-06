Gran finale per i Concerti al Palais Princier: un’ultima serata tra emozioni e virtuosismo

Giovedì 7 agosto 2025, la Corte d’Onore del Palais Princier si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento della prestigiosa stagione musicale estiva. Un gran finale all’altezza delle soirées che, come ogni anno, hanno incantato il pubblico del Principato.

Per chiudere questa edizione in bellezza, saliranno sul palco due artisti di grande talento: il giovane e brillante direttore austriaco Emmanuel Tjeknavorian e il violinista armeno Sergey Khachatryan, acclamato interprete del repertorio romantico.

Un programma luminoso e ricco di contrasti

L’ultima serata sarà un viaggio emozionante attraverso alcuni dei capolavori più coinvolgenti del repertorio classico, per chiudere in bellezza la stagione:

Mefisto Valzer n°1 di Franz Liszt – ipnotica e travolgente, perfetta per aprire con energia

Concerto per violino in sol minore di Max Bruch – celebre per la sua intensità lirica e il virtuosismo richiesto al solista

Till l'Espiègle di Richard Strauss – un poema sinfonico vivace e teatrale

E, per concludere in festa, l'immancabile Bel Danubio blu di Johann Strauss

Una serata da non perdere, tra raffinatezza e suggestioni sonore, per salutare l’estate musicale nel cuore del Palais.

Concerts au Palais Princier

Giovedì 7 agosto – ore 21:30

Corte d’Onore del Palais Princier

Informazioni pratiche

Abbigliamento: Tenuta da sera consigliata – è richiesto abbigliamento formale (giacca e cravatta per i signori, abito elegante per le signore)

Durante il concerto e all’interno del Palazzo: È vietato fotografare o filmare. L’uso del cellulare è proibito.

Biglietteria e prenotazioni

Presso l’atrium del Casino de Monte-Carlo

Aperto dal martedì al sabato, 10:00–17:30

La domenica del concerto, 10:00–16:00

+377 92 00 13 70

atrium@opmc.mc