Ottobre all’Hippodrome de la Côte d’Azur: un mese di sport, eleganza e innovazione.

L’autunno 2025 all’Hippodrome de la Côte d’Azur si conferma vivace e ricco di iniziative. Dopo le prime settimane segnate da eventi di successo e grande partecipazione, il celebre complesso di Cagnes-sur-Mer continua ad accogliere nuovi appuntamenti che uniscono sport, cultura e impresa, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Un inizio di mese all’insegna della convivialità

Il mese di ottobre si è aperto con la quarta edizione del Salone dei Senior, svoltasi il 4 e 5 ottobre nel Grand Hall dell’Ippodromo.

Oltre 2.000 visitatori hanno partecipato a una fiera dedicata a gastronomia, salute, viaggi, benessere e servizi alla persona, in un’atmosfera accogliente e dinamica.

A seguire, il 7 ottobre, l’Ippodromo ha ospitato un salone professionale privato rivolto ai Comitati Sociali ed Economici (CSE), con oltre cinquanta espositori e numerosi momenti di confronto tra aziende e rappresentanti del personale.

Europétanque 2025: uno spettacolo sportivo di alto livello

Dal 17 al 19 ottobre, l’Ippodromo ha accolto per il terzo anno consecutivo l’Europétanque, una delle competizioni più attese del Dipartimento.

Più di 4.000 spettatori hanno seguito le sfide che hanno visto protagonisti i migliori giocatori e giocatrici provenienti da 14 nazioni.

Il Challenge Pierre e Marc Stellardo, dedicato al tiro di precisione, è stato vinto da Dylan Rocher, mentre il Torneo Gentleman ha riunito il mondo ippico, le istituzioni e i partner sportivi.

Nel fine settimana, l’Internazionale Maschile e il Challenge Ange Arcolao (detto “Bébert de Cagnes-sur-Mer”) hanno reso omaggio alla passione e al talento dei protagonisti di questa disciplina.

Vincitori 2025:

Maschile: Mason Durk, Stéphane Robineau e Dylan Rocher

Femminile: Mouna Beji, Florence Schopp e Toréa Tairio

Innovazione e impresa protagoniste

Dopo il successo sportivo, l’Ippodromo ospita in questi giorni nuovi eventi dedicati al mondo dell’impresa.

Mercoledì 22 ottobre, un camion-showroom si è trasformato in spazio espositivo dedicato alle attrezzature tessili di sicurezza, accogliendo un centinaio di partecipanti.

Da venerdì 24 a mercoledì 29 ottobre, invece, si tiene un evento privato organizzato da Honda France, destinato a concessionari e clienti del marchio.

L’iniziativa prevede esposizioni permanenti sull’Esplanade e incontri professionali nei saloni Masséna e Proprietari, con circa 80 partecipanti al giorno.

Una serata di musica e talento

Proprio oggi, sabato 25 ottobre, il Salone Masséna accoglie un recital di pianoforte dedicato a Bach, Lauba, Guerchovitch e Prokofiev, interpretato dal maestro Slava Guerchovitch.

Un momento di grande intensità artistica, pensato per offrire al pubblico un’esperienza intima e raffinata all’interno di una delle cornici più suggestive della Costa Azzurra.

Un ippodromo che guarda al futuro

Mentre proseguono i lavori di cura e manutenzione delle piste, l’Hippodrome de la Côte d’Azur continua a distinguersi come un luogo di incontro e innovazione, dove sport, cultura e impresa si intrecciano con eleganza.

Un mese di ottobre che si chiude all’insegna dell’eccellenza e di una visione sempre più dinamica del territorio.



