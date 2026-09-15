14° Salon Monaco Business, il 18 settembre al Sea Club del Méridien Beach Plaza: imprese, innovazione e networking

È in programma venerdì 18 settembre al Sea Club del Méridien Beach Plaza la 14ª edizione di Monaco Business, appuntamento dedicato agli attori dell’economia del Principato. L’evento, posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Sovrano, riunirà imprenditori, dirigenti, esperti e rappresentanti istituzionali per una giornata di incontri, conferenze e scambi professionali.

Diventato un appuntamento della rentrée economica monegasca, il salone vedrà la partecipazione di numerosi espositori, che presenteranno le proprie soluzioni, condivideranno competenze e accompagneranno le imprese nei loro progetti di sviluppo.

L’edizione 2026 metterà in particolare evidenza il ruolo di chi fa impresa, innova e contribuisce al dinamismo del territorio. Nel corso della giornata, dirigenti e personalità riconosciute condivideranno esperienze, visioni e insegnamenti maturati durante i propri percorsi professionali.

Tra i temi strategici al centro degli incontri figurano la sicurezza, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, la trasformazione digitale, l’attrattività, lo sviluppo internazionale e l’evoluzione dei modelli organizzativi.

Tra gli interventi annunciati anche quello di Gilles Babinet, imprenditore e specialista delle tematiche digitali, che proporrà una riflessione sulle profonde trasformazioni tecnologiche in corso e sulle loro conseguenze per il mondo economico.

Il Monaco Business sarà inoltre un’occasione per incontrare i principali protagonisti dell’ecosistema economico monegasco e regionale, conoscere nuove soluzioni e sviluppare relazioni professionali.

L’inaugurazione ufficiale sarà affidata a S.E. Christophe Mirmand, Ministro di Stato del Principato di Monaco, alla presenza di rappresentanti del Governo del Principe e di numerose personalità del mondo economico e istituzionale.

A pochi giorni dall’apertura, le iscrizioni all’evento sono ancora disponibili gratuitamente attraverso il sito ufficiale del salone.