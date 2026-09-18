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Eventi | 18 settembre 2026, 15:00

Oktoberfest al Mercato della Condamine di Monaco dal 24 al 26 settembre

Tre serate all’insegna dell’atmosfera bavarese, con l’orchestra Tyrolfest e la degustazione di piatti tipici

Oktoberfest al Mercato della Condamine di Monaco dal 24 al 26 settembre

Il Mercato della Condamine di Monaco si prepara a ospitare una nuova edizione dell’Oktoberfest, in programma dal 24 al 26 settembre, con inizio alle ore 19.

Per tre serate, il mercato si animerà con l’atmosfera tradizionale della festa bavarese, accompagnata dalla musica dell’orchestra Tyrolfest e dalla possibilità di degustare piatti tipici.

L’iniziativa è a ingresso libero. Per partecipare è richiesta la prenotazione presso il Municipio di Monaco al numero +377 93 15 06 04.

L’Oktoberfest si svolgerà al Mercato della Condamine dal 24 al 26 settembre inclusi, a partire dalle ore 19.

Redazione

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