CAP3000 cambia il volto dello shopping: nasce L’Appartement Corso

A CAP3000 lo shopping prova a cambiare pelle. Nel cuore del Corso, l’area dedicata al lusso, ai creatori e ai marchi premium, apre L’Appartement Corso, uno spazio di 221 metri quadrati concepito non come un semplice lounge, ma come un vero appartamento contemporaneo.

L’obiettivo è spostare il baricentro dall’acquisto all’esperienza, mettendo insieme ospitalità, servizi personalizzati e relazione diretta con il cliente.



Il progetto, presentato come una prima esperienza di questo tipo in Francia all’interno di un centro commerciale, nasce dalla volontà di Altarea Commerce, proprietaria di CAP3000, di sperimentare nuove forme di retail.

Il centro di Saint-Laurent-du-Var, che oggi conta oltre 300 negozi e circa 50 ristoranti, ha già trasformato lo shopping in un’esperienza più ampia, con il Corso che concentra su 8.000 metri quadrati le insegne del segmento alto di gamma.



L’Appartement Corso rappresenta il passo successivo. L’accesso è volutamente regolato e può avvenire su invito delle marche, attraverso i servizi offerti oppure con la prenotazione dello spazio per eventi privati e professionali.





Cinque ambienti, un solo concetto

Il progetto è stato affidato a LUCA Studio, specializzato in architettura e design per retail e hospitality. L’idea è quella di ricreare l’atmosfera di una residenza elegante, lontana dall’immagine tradizionale del centro commerciale.

Materiali naturali, legno, pietra, tessuti, ceramiche artigianali, dettagli in ottone e una palette ispirata ai colori mediterranei costruiscono un ambiente più domestico che commerciale.



Il percorso si sviluppa attraverso cinque ambienti. Il salotto è dedicato all’accoglienza e al relax e ospita anche il servizio di rimborso immediato della detrazione fiscale. Il guardaroba è destinato al personal shopping, alle prove e agli appuntamenti individuali. La cucina diventa uno spazio per degustazioni, dimostrazioni gastronomiche e incontri con chef e artigiani.

La sala da pranzo, modulabile, può ospitare riunioni, cene private e appuntamenti aziendali. Infine, il bagno viene trasformato in una cabina beauty personalizzabile dalle grandi marche, con formule temporanee o in modalità pop-up.





Dal personal shopper allo studio per i contenuti

Tra i servizi più significativi c’è il personal shopping, esteso all’intero CAP3000 e alle sue numerose insegne. Il cliente può affidarsi a un consulente per costruire un guardaroba, scegliere un abito per un'occasione particolare, individuare regali o definire un’immagine professionale. Il servizio, inizialmente proposto in forma mirata, dovrebbe essere ampliato dal 2027.



L’Appartement ospita inoltre uno studio media destinato a podcast, interviste, video, dirette streaming e live shopping. Le aziende possono utilizzare lo spazio autonomamente oppure affidarsi a un supporto tecnico specializzato.



La struttura è pensata anche per il mondo degli affari: riunioni, comitati direttivi, cene riservate e presentazioni possono essere organizzati in un ambiente completamente privatizzabile, con una capienza fino a 83 persone in piedi, circa 40 sedute e 16 per riunioni.



Una porta d’ingresso sulla Costa Azzurra

Particolare attenzione è riservata alla clientela internazionale. In collaborazione con Global Blue è previsto un servizio di cash refund, mentre durante la stagione estiva una navetta collega CAP3000 con alcuni hotel partner e l’aeroporto.



Il sistema CAP Flight consente inoltre ai clienti di seguire in tempo reale l’orario del proprio volo e ricevere una notifica quando è il momento di lasciare il centro commerciale per raggiungere l’aeroporto. Un modo per trasformare anche l’attesa della partenza in tempo utile per lo shopping.



La formula è dunque quella di un centro commerciale che cerca di diventare sempre più una destinazione. Non soltanto il luogo dove comprare qualcosa, ma uno spazio nel quale fermarsi, incontrare, lavorare, creare contenuti, ricevere servizi e vivere un’esperienza personalizzata.

È questa la scommessa di L’Appartement Corso: portare nel retail di lusso i codici dell’ospitalità e, almeno per qualche ora, sostituire alla logica del negozio quella di una casa aperta sul Mediterraneo.



