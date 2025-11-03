L’Hôtel de Paris Monte-Carlo premiato tra i World’s 50 Best Hotels 2025 (FOTO)

Nuovo e prestigioso riconoscimento per l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, che si è classificato tra i World’s 50 Best Hotels 2025, conquistando la 36ª posizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 30 ottobre a Londra, riunendo i più grandi professionisti del turismo e dell’ospitalità di lusso per celebrare le eccellenze dell’hotellerie mondiale. A rappresentare l’hotel erano presenti il Direttore Generale, Louis Starck, e l’Hotel Manager, Vincent Chasseignaux.

Un’importante distinzione che si aggiunge al recente rinnovo delle Tre Chiavi Michelin, confermando l’eccellenza del servizio, la qualità dell’offerta e la raffinatezza che caratterizzano il celebre hotel monegasco. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo ospita due ristoranti stellati Michelin, offre accesso diretto alle Thermes Marins Monte-Carlo e vanta una posizione privilegiata nel cuore della Place du Casino, a pochi passi dall’Opéra di Monte-Carlo e dai leggendari casinò. Da segnalare anche le sue Diamond Suites, autentiche icone di lusso e comfort.

«Siamo estremamente felici e orgogliosi di ricevere questo premio», ha dichiarato Louis Starck, recentemente nominato Direttore Generale dell’hotel. «Questa distinzione valorizza l’offerta eccezionale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e del suo storico Hôtel de Paris Monte-Carlo, fiore all’occhiello dell’ospitalità monegasca. Da oltre 160 anni, le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori si impegnano ogni giorno per creare momenti indimenticabili per la nostra clientela.»

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo, emblema dell’ospitalità monegasca

Costruito nel 1864 in stile Belle Époque, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo è uno dei gioielli della celebre Place du Casino. Il suo fondatore, François Blanc, lo definì «un hotel che supererà tutto ciò che è stato creato finora» — una promessa mantenuta ancora oggi, 161 anni dopo.

Il palace combina l’arte dell’alta gastronomia — con Le Louis XV – Alain Ducasse***** (tre stelle Michelin) e Le Grill* (una stella Michelin) — alla creatività moderna della pasticceria Cédric Grolet Monte-Carlo, che dallo scorso luglio accoglie gli ospiti con una boutique e una sala da tè nel cuore del patio. Completano l’offerta il raffinato Em Sherif Monte-Carlo, dedicato alla cucina libanese, e un’ospitalità senza eguali.

Completamente ristrutturato nel 2020 dopo sei anni di lavori, l’hotel ha ulteriormente innalzato i propri standard grazie alla creazione di due Diamond Suites d’eccezione — la Suite Prince Rainier III e la Suite Princesse Grace — con vista panoramica sul Principato. Le Caves de l’Hôtel de Paris, create nel 1874 da Marie Blanc e recentemente restaurate, custodiscono oltre 350.000 bottiglie di vini e champagne d’eccezione, insieme a un piccolo museo che conserva etichette storiche di valore inestimabile.

Con la sua storia ricca di fascino e il suo costante spirito innovativo, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ha accolto ospiti illustri come il Principe di Galles (futuro Edoardo VII), Alexandre Dumas, Maria Callas, Salvador Dalí, Charlie Chaplin, Sarah Bernhardt e Sir Winston Churchill.

Grazie a questa eredità e a un’offerta assolutamente unica, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo si distingue oggi sulla scena internazionale, confermandosi un punto di riferimento dell’eccellenza alberghiera mondiale e dell’art de vivre firmato Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Informazioni sui World’s 50 Best Hotels

Dopo il successo dei World’s 50 Best Restaurants e dei World’s 50 Best Bars, l’organizzazione 50 Best ha lanciato nel 2023 i World’s 50 Best Hotels, primo nuovo progetto globale dal 2009. La classifica è stilata dalla World’s 50 Best Hotels Academy, composta da oltre 800 esperti indipendenti del settore alberghiero internazionale. La cerimonia e gli eventi collegati riuniscono ogni anno albergatori, ristoratori, imprenditori del turismo e media di tutto il mondo, per celebrare il talento, la passione e l’arte dell’ospitalità.

A proposito del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Monte-Carlo Société des Bains de Mer incarna un art de vivre unico al mondo, fondato sul gusto per la bellezza, il benessere e la raffinatezza. Il suo resort offre il lusso del gioco nei suoi casinò, esperienze “haute couture” nei suoi palazzi iconici e nelle Diamond Suites, una gastronomia all’avanguardia che combina ristoranti stellati, concept internazionali e creazioni d’autore, oltre a una proposta culturale e artistica di primo piano.

Il Gruppo promuove anche attività legate allo sport, al benessere, allo shopping e alla vita notturna, con un forte impegno verso un lusso etico e sostenibile: dal 2007 è infatti attivo in una politica ambientale volontaria dedicata alla transizione energetica, alla riduzione dei rifiuti, alla gastronomia locale e alla tutela del patrimonio naturale. Primo datore di lavoro privato del Principato, nel 2023 il Gruppo ha lanciato la sua quarta carta etica, per riaffermare i valori di integrità e responsabilità in ogni ambito professionale.